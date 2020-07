Changement climatique et coronavirus : une aubaine pour les néo-marxistes

Article du Professeur Thorsten Polleit initialement paru sur le site du Mises Institute.

Dans le Manifeste communiste (1848), Karl Marx (1818-1883) et Friedrich Engels (1820-1895) ont prédit que le capitalisme conduirait à l’appauvrissement de la classe ouvrière. Pourquoi ? Eh bien, pour augmenter les profits sur le capital investi, ont soutenu Marx et Engels, les entrepreneurs (les capitalistes) exploiteraient les travailleurs. Ils réduiraient les salaires et aggraveraient les conditions de travail en augmentant, par exemple, les heures de travail. De ce point de vue, Marx et Engels avançaient une théorie de la paupérisation par le capitalisme.

L’ « Exploitation » des travailleurs

Les marxistes ne soutiendraient pas que les salaires des travailleurs baisseraient en termes absolus, mais certainement en termes relatifs : les revenus salariaux du plus grand nombre augmenteraient moins que les revenus des capitalistes, rendant ainsi les premiers plus pauvres et les seconds plus riches au fil du temps. Surtout en temps de crise, qui sont inévitables et récurrents dans une économie capitaliste, les travailleurs seraient particulièrement touchés, ce qui entraînerait un recul de leurs conditions économiques et financières par rapport à celles des capitalistes.

« Impérialisme » capitaliste

Pour aggraver les choses, les marxistes soutiennent que le capitalisme entraînerait un colonialisme et un impérialisme violents. Comme les capitalistes paient moins pour le travail que ce qui devrait lui être conféré, les travailleurs ne peuvent pas acheter tous les produits disponibles. Le capital à la recherche de profits cherche donc à ouvrir de nouveaux marchés dans d’autres parties du monde. Des conflits pour savoir qui contrôle ce qui survient entre les nations, ouvrent la voie à la guerre. C’est en fait le message que Vladimir Lénine (1870 -1924) a adressé à ses lecteurs dans son livre de 1917 « Imperialisme : Le plus haut stade du Capitalisme ».

Si le capitalisme est mauvais – s’il apporte l’exploitation, la misère et même la guerre à un grand nombre de personnes, et que tout cela profite aux capitalistes – n’est-il pas juste par conséquent de tout faire pour vaincre le capitalisme et le remplacer par le socialisme-communisme, une alternative censée apporter la paix, l’égalité et une vie plus heureuse pour les peuples de ce monde ? Une économie saine révèle que la critique marxiste du capitalisme, ainsi que l’enthousiasme démesuré pour le socialisme-communisme, équivaut à une pure confusion intellectuelle.

Ce qu’est vraiment le capitalisme : coopération pacifique

Beaucoup de gens ne savent pas ce que signifie réellement le capitalisme. Le capitalisme est l’ordre social et économique dans lequel les moyens de production sont la propriété privée. Dans sa forme originelle pure, le capitalisme signifie le respect inconditionnel de la propriété privée des gens, des marchés libres et, surtout, une forme d’État qui se limite à protéger les personnes et leurs biens contre les agressions de l’intérieur et de l’extérieur des frontières du pays. Le capitalisme « pur » est sans aucun doute propice à une coopération pacifique et productive aux niveaux national et international. C’est le capitalisme qui rend possible la production de masse, la production de biens et de services pour la consommation du plus grand nombre. Les gains de productivité qu’elle crée se traduisent par une tendance à une augmentation continue du niveau de vie moyen des personnes. Les producteurs sont soumis au principe du profit et des pertes : ils ne sont économiquement récompensés que si et quand leurs produits répondent aux préférences des consommateurs. S’ils ne le font pas, les entrepreneurs subiront des pertes, les obligeant à améliorer leur production au profit de leurs clients.

Le capitalisme pur n’est pas seulement un mécanisme intégré pour améliorer le bien-être matériel des masses. Ce qui est particulièrement merveilleux, c’est que sous le capitalisme pur, les salaires des gens ne dépendent pas de la productivité individuelle des travailleurs, mais de la productivité marginale du travail en général. Supposons qu’une entreprise fasse une innovation productive. Pour embaucher une nouvelle main-d’œuvre, elle doit payer des salaires plus élevés que ceux payés par d’autres employeurs. Ces derniers, pour conserver leur personnel, devront également offrir un salaire plus élevé au profit des travailleurs moins productifs.

Il convient également de noter ici que le capitalisme pur encourage la division du travail entre les personnes, aux niveaux national et international. Ceci, à son tour, incite les gens à rechercher une coopération pacifique plutôt qu’un conflit : tout le monde se rend compte qu’il est payant de coopérer, que cela est mutuellement avantageux pour toutes les parties concernées. En d’autres termes le capitalisme pur est une recette de paix. Dans un monde de capitalisme pur, il n’y aurait tout simplement aucune raison de conflits violents à grande échelle, encore moins de guerres d’État.

Interventionnisme versus capitalisme

Pourquoi tant de gens nourrissent-ils du ressentiment ou même de la haine contre le concept de capitalisme ? Une réponse est qu’ils regardent vraisemblablement autour d’eux et voient les nombreux maux dans ce monde, tels que la récurrence des crises financières et économiques, le chômage de masse, les programmes de sauvetage qui enrichissent les grandes entreprises sans tenir compte du sort des petites et moyennes entreprises, l’augmentation chronique du coût de la vie, l’inégalité croissante des revenus et des richesses et enfin les tensions et conflits géopolitiques croissants.

Malheureusement, tous ces maux sont attribués au capitalisme. Une conclusion fatale, cependant, car il n’y a pas de capitalisme pur, ni aux États-Unis ni en Europe, en Asie, en Amérique latine ou en Afrique. Ce que nous trouvons, ce sont des systèmes économiques et sociétaux interventionnistes, collectivistes et parfois même socialistes. Surtout dans le monde occidental, pratiquement tous les États, et les groupes d’intérêts spéciaux qui exercent une grande influence sur eux, ont réussi à remplacer de plus en plus le peu qui reste du système capitaliste au cours des dernières décennies.

Les États se sont ingérés dans tous les domaines de la vie des gens. Qu’il s’agisse de l’éducation (jardin d’enfants, écoles, universités), de la santé, des retraites, des transports, de l’ordre public, de l’argent et du crédit, ou de l’environnement : les États et leurs gouvernements sont devenus des acteurs majeurs des marchés de biens et de services, transformant les marchés libres en marchés régulés et dirigés, augmentant de plus en plus les impôts, sapant et même détruisant de plus en plus l’institution de la propriété privée.

L’interventionnisme étatique affaiblit la création de richesse offerte par le capitalisme

Une économie saine nous dit que les systèmes interventionnistes-collectivistes, et pire encore les systèmes socialistes, ne fonctionnent pas pour le plus grand bénéfice de tous. Tous ces systèmes sont beaucoup moins efficaces que le capitalisme pur en termes de création de richesse matérielle et s’avèrent même être des échecs absolus dans le cas du socialisme. Le problème particulier avec les systèmes interventionnistes-collectivistes est que pour l’observateur non informé, ils peuvent bien apparaître comme du capitalisme, ce qui fait que dans l’opinion tous les maux de l’interventionnisme-collectivisme sont attribués au capitalisme.

La vérité, cependant, ne pourrait pas être plus différente. L’interventionnisme-collectivisme travaille à l’élimination des vestiges capitalistes. Les crises que ces systèmes provoquent inévitablement, le mécontentement qu’ils créent chez un grand nombre de personnes, sont interprétés comme le résultat du capitalisme, et donc, en conséquence, les gens appellent à mettre fin au capitalisme, à le remplacer par un meilleur, plus juste et plus fiable ordre économique et sociétal. Cependant, il serait naïf de supposer que le problème se limite à un manque de compréhension d’une économie saine.

On blâme le capitalisme pour les maux causés par les États

Les idéologues de la gauche politique ne sont pas moins importants. Sachant que les chances d’établir un socialisme-communisme pur et simple dans le monde occidental par un bouleversement violent ont été assez faibles ces dernières années, ceux de la tradition marxiste ont adapté leur stratégie : ils recherchent une transformation progressive de ce qui reste de l’économie libre et de son système sociétal en discréditant le capitalisme, en reportant tout le mal et tous les problèmes de société sur le capitalisme, en le transformant en une Némésis moderne ennemi de l’humanité.

Ceci, cependant, est une mauvaise interprétation intentionnelle de ce qui se passe réellement. C’est donner une mauvaise couleur à la réalité avec des conséquences tragiques. Les gens écoutent le message « propagandisé » à maintes reprises : que le capitalisme scellera leur destin, qu’il rend les riches plus riches aux dépens des pauvres, qu’il provoque des turbulences financières et économiques toujours plus grandes, qu’il ne crée pas suffisamment d’emplois et ne les sécurise pas, qu’il détruit l’environnement et ainsi de suite. Tout cela n’est rien d’autre que de donner un nouveau visage à la théorie de la misère de Marx.

Les Néo-marxistes n’attendent pas la révolution

Cela fait le jeu des néo-marxistes qui cherchent à contrôler les affaires économiques et sociétales, s’efforçant d’établir un « nouvel ordre mondial ». La diffusion de l’interventionnisme est certainement un jalon dans cette direction. Parce que l’interventionnisme, s’il n’est pas stoppé et inversé, conduit au socialisme. Et le point culminant logique du socialisme est une lutte pour la domination mondiale, car le socialisme ne peut exister dans des zones limitées de la surface de la terre, surtout pas s’il existe encore des systèmes plus ou moins capitalistes.

Les marxistes au sens traditionnel du terme peuvent s’attendre à ce que le capitalisme rende le monde mûr pour le socialisme. Les néo-marxistes, en revanche, ne voudraient pas attendre que les choses suivent leur chemin : ils recherchent l’action. Insuffler à la population la crainte que le capitalisme ne puisse surmonter les problèmes économiques, sociaux et environnementaux urgents du monde, que le capitalisme soit la cause profonde de toutes ces difficultés, caractérise la stratégie des néo-marxistes. Cela dit, «le changement climatique» et la pandémie de coronavirus sont pour eux de bonnes coïncidences.

Changement climatique

Dans le cadre de la promesse de prévenir le changement climatique, les gouvernements sont censés mener des interventions de marché vraiment radicales : imposer des taxes et manipuler les prix des biens et des services, déterminant ainsi politiquement la taille et la structure de la demande des consommateurs et des investissements. En fait, sous l’appellation « politique du changement climatique » qui sonne bien, les politiques d’extrême gauche peuvent effectivement pousser les économies vers la planification centralisée : l’élite dirigeante détermine qui produit quoi et quand et à quels coûts, et qui doit consommer quand et quoi.

La panique virale

L’épidémie de coronavirus offre à tous les ennemis du capitalisme pur une opportunité encore plus grande d’abattre le peu qui reste du système de marché libre. Avec l’aide de verrouillages coercitifs – prétendument une mesure pour «combattre le virus» – les gouvernements peuvent détruire directement le capital des entreprises, boycotter le commerce mondial et provoquer un chômage de masse, laissant ainsi un grand nombre de personnes découragées et réceptives à encore plus d’interventionnisme et de collectivisme ou même de politique purement socialiste.

La peur est connue pour être le fondement du pouvoir de tout gouvernement. Les néo-marxistes, et ceux qui sont en faveur de l’établissement d’un contrôle mondial central, ont de plus en plus incorporé cette malheureuse vérité dans leur agitation politique pour détruire ce qui reste du marché libre et de l’ordre social libre, et d’autant plus que leur théorie de la paupérisation – l’appauvrissement des masses par le capitalisme – a lamentablement échoué. La question de savoir si cet assaut néo-marxiste peut réussir ou échouer est d’une importance capitale pour la grande majorité des peuples.

Seul le capitalisme peut fournir les biens et services nécessaires

Le capitalisme pur est la seule forme d’organisation économique et sociétale viable. Dans son « Socialism: An Economic and Sociological Analysis » datant de 1951 (publié pour la première fois en 1922 sous le titre « Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus »), Ludwig von Mises (1881-1973) note: « Le capitalisme est cette forme d’économie sociale dans laquelle toutes les carences du système socialiste sont rendues meilleures. Le capitalisme est la seule forme concevable d’économie sociale qui soit appropriée pour répondre aux exigences que la société fait de toute organisation économique » (p. 220).

Ignorer les enseignements de l’économie saine sur le capitalisme et le socialisme et céder aux idées propagées par le néo-marxisme conduirait en fin de compte à la destruction des fondations mêmes sur lesquelles repose le bien-être matériel de milliards de personnes sur ce globe. Cela entraînerait une grande misère, voire des famine et des conflits violents. Il est donc grand temps d’exposer avec audace les erreurs et les confusions de l’idéologie interventionniste-collectiviste et socialiste-marxiste et d’appeler courageusement à rétablir le capitalisme pur.

Le Dr Thorsten Polleit est professeur honoraire à l’Université de Bayreuth. Fervent disciple de l’école autrichienne d’économie, il agit également à titre de conseiller en placement et publie régulièrement des tribunes sur le site du Mises Institute.