Réchauffement climatique : l’excuse ou le prétexte ?

On trouve dans la presse « main-stream » toutes sortes d’affirmations mensongères imputées au réchauffement du climat qui n’est plus d’origine naturelle mais provoqué par l’activité humaine. Et cette affirmation mensongère donne lieu à toutes sortes d’interprétations excessives. Par exemple il semblerait que l’émergence du nouveau virus Sars-Cov-2 aussi appelé « la Covid » soit une directe conséquence du réchauffement du climat. On pouvait s’y attendre …

Mais la confusion entre évènements météorologiques extrêmes et réchauffement du climat est également devenue un fait quotidien abondamment rapporté par cette presse friande de sensationnel et s’il s’agit du climat c’est le jackpot des « like » et du box-office. Plus il y a de « like » plus l’information est confirmée au niveau de l’impact et ainsi cette information devient une réalité en dépit du fait qu’elle peut originellement être totalement mensongère. Si on prolonge le raisonnement au sujet du coronavirus alors on a récolté ce que l’on avait semé : puisque l’activité humaine provoque un réchauffement du climat et si ce virus a émergé en raison de ce réchauffement l’homme est donc la cause primaire de cette épidémie. Des esprits mal tournés pourraient déclarer haut et fort que cette grippe est une punition des dieux bien méritée.

Pour bien manipuler l’opinion il existe une officine non officielle spécialisée dans l’explication thématique de tout phénomène météorologique extrême. Il s’agit du World Weather Attribution (WWA). Comme son nom l’indique cet organisme a pour finalité d’attribuer à tout événement météorologique une cause liée au réchauffement du climat et la « canicule sibérienne » de cette année 2020 est du pain béni pour promouvoir l’idée que tout est de la faute de l’activité humaine. Dans un précédent billet je citais l’interprétation à l’aide des observations dont on dispose qui peut être objectivement faite de ce phénomène météorologique qui chaque année a lieu entre le premier juin et le 15 juillet en Sibérie mais également à l’extrême nord de la péninsule scandinave, en Islande et dans le grand nord canadien.

Pour le WWA il n’en est pas ainsi ! La canicule sibérienne de cette année n’aurait tout simplement pas été possible sans réchauffement du climat d’origine humaine. Dans un habillage pseudo-scientifique le WWA montre qu’il en est ainsi et qu’il s’agit d’un fait incontestable. Cette publication ( https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/WWA-Prolonged-heat-Siberia-2020.pdf ) n’a pas été soumise à une revue par des pairs. Il s’agit d’un document interne à l’usage des décideurs écologistes. Encore une chance que le Président Vladimir Poutine n’ait pas été accusé d’être le promoteur des feux qui ont embrasé une partie négligeable du nord de la Sibérie en regard de la taille de cette région.

Bref, le WWA établit des liens entre les épisodes de sécheresse, les orages et les tornades, les feux de brousse, les inondations, sans oublier les vagues de froid, avec le réchauffement du climat d’origine humaine. Un président de la République française a même déclaré que les tremblements de terre étaient provoqués par le réchauffement du climat. Il faisait allusion au grand tsunami du 11 mars 2011 qui dévasta le Japon. Ces liens de cause à effet ne sont que des mensonges le plus souvent dénoncés par les scientifiques sérieux qui osent effectuer des travaux contredisant ces affirmations au péril de leur carrière universitaire. En effet, si on déclare être en contradiction avec la doxa du réchauffement d’origine anthropique on peut à la limite recevoir des menaces de mort, être traité de fasciste ou d’exécrable réactionnaire. C’est dire l’enjeu financier qui se dissimule derrière cette mise en scène mondiale du réchauffement. De même que pour le coronavirus il faut entretenir encore et toujours la peur. L’échec de l’accord de Paris sur le climat a été masqué par la pandémie coronavirale et cette pandémie – attribuée par des esprits mal tournés au réchauffement du climat – a en définitive ravivé la lutte contre le changement du climat.

Le réchauffement du climat (et la pandémie à coronavirus) est une excuse pour asservir les peuples et un prétexte pour mettre en place encore plus de taxes punitives, encore plus de restrictions des libertés, deux dispositions conduisant dans un proche avenir à une gouvernance mondiale …