Prenons le cas des USA pour établir des comparaisons, certes contestables, qui indiquent que le nouveau virus SARS-Covid-19 n’est pas plus dangereux que le virus Influenza A H2N2 qui sévit en 1957-1958 dans le monde. Il y eut 116000 morts aux Etats-Unis pour une population de 180 millions d’habitants. Ce 29 juin 2020 le nombre de morts « confirmés » Covid-19 positifs, donc à l’exclusion de tout autre virus grippal, s’élevait à 129000 pour une population de 330 millions d’habitants.

Il suffit d’appliquer une règle de trois, comme j’aime le faire, pour en déduire que l’épidémie de 1957-1958, en tenant compte de l’augmentation de la population, équivaudrait aujourd’hui à 213000 morts. Cette grippe asiatique tua sans discernement autant de personnes de 15 à 45 ans que de « vieux » de plus de 70 ans.

Sur la base de ce raisonnement un peu spécieux je me permets donc de dire aux Américains qui veulent sans cesse être les premiers du monde dans tous les domaines qu’ils fassent encore quelques progrès pour atteindre 210000 morts avec ce coronavirus …

Je rappellerai encore ici que la grippe asiatique tua 40000 personnes en France et que le nouveau virus « chinois » n’y a pas provoqué plus de 30000 morts malgré la gestion surréaliste de cette épidémie par le gouvernement français. En corrigeant l’augmentation de la population française on arrive à la figure suivante : 40000 x (66/45) = 58600, une preuve supplémentaire que cette grippe spéciale n’avait vraiment rien d’exceptionnel.

Il reste cependant une inconnue soigneusement passée sous silence : Qu’en est-il des dégâts sanitaires de la grippe saisonnière autre que coronavirale qui n’a pas pu disparaître comme par magie et laisser la place au virus couronné ? Dix-mille, quinze-mille morts comme chaque année ?