Brève. Les électeurs français sont-ils flegmatiques à dessein ?

Alors que des milliers d’analystes politiques se plaignent de la non-représentativité du monde politique et que les citoyens revendiquent des référendums d’initiative populaire et des décisions politiques plus proches d’eux (les citoyens), ces derniers, quand il s’agit d’aller aux urnes électorales, ne se déplacent plus. Ces dernières élections municipales sont la caricature de la démocratie avec un taux d’abstention indécent. Et ces électeurs vont-ils ensuite se plaindre ? Ils n’en on tout simplement pas le droit puisqu’ils ne sont pas allé voter.

Il y a vraiment un côté illogique dans cette histoire. Les politiciens en place ne disent rien puisque cette situation les arrange et ils peuvent faire leurs petites magouilles de leur côté bien tranquillement sachant que ceux qui se déplacent pour aller voter sont des militants décidés à changer le système à leur profit. Il suffit de constater l’émergence du parti vert. Malheur à ces électeurs qui n’ont pas compris que la France s’achemine vers une dictature verte. Quand ils auront compris leur erreur il sera trop tard.

Les « silencieux », les abstentionnistes, se rendront aussi à cette évidence car ils subiront eux aussi cette dictature quand ils constateront que leurs factures d’électricité et de gaz doubleront, qu’une nouvelle taxe sur les carburants sera mise en place, qu’ils ne pourront plus utiliser leur vieille voiture diesel, et que sais-je encore, pour financer la protection du climat et de la biodiversité en hérissant la douce France de moulins à vent made in PRC. Une utopie qui sera très douloureuse !

Alors pourquoi ne pas rendre le vote obligatoire comme en Belgique ou au Japon. S’abstenir aurait de graves conséquences comme ne plus avoir droit à certaines prestations sociales, c’est le cas en Belgique qui est, de fait, un pays beaucoup plus démocratique que la France. Pour les Suisses, aller voter est un devoir citoyen et personne ne se pose la question de savoir si c’est utile ou non.

Conclusion de cette diatribe : les électeurs françaises ont creusé eux-mêmes la tombe de la démocratie française en considérant que leur suffrage était inutile, tant pis pour eux …