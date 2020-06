Brève. La France et ses angoisses …

Je discutais avec mon fils il y a quelques heures et il m’entretenait au sujet de l’animalisme. Je lui fis remarquer qu’un jour, lorsque les humains auront dicté des privilèges et des droits aux animaux il suffira de franchir un tout petit pas pour que les êtres humains deviennent eux-mêmes réduits à l’état d’animaux par un gouvernement mondial qui ne dit pas encore son nom.

George Orwell, dans son roman « La Ferme des Animaux », décrit ce qui attend l’humanité toute entière ou du moins les pays les plus poreux aux idéologies délirantes, c’est-à-dire les pays occidentaux : Europe et Amérique du Nord. L’animalisme, mouvement qui prône un régime végétarien et la remise en liberté de tous les animaux domestiqués par l’homme, est-il présent dans le groupe de 150 Français soigneusement choisis par Emmanuel Macron pour donner un vernis démocratique à des décisions totalitaires qui vont appauvrir l’ensemble de la population ? Je parie que oui. Les mouvements végans, LGBTQrstuv …, racialistes, écologistes, environnementalistes, climato-angoissés, anti-progrès technique, etc… font partie de cette mouvance intellectuelle qui s’est accoutrée de fausse science pour promouvoir leurs idées et qui veut l’imposer aux Français.

Je disais à mon fils qu’un jour ou l’autre le peuple, lassé d’être pris pour des animaux tout juste bons à payer des impôts, se révoltera et cette révolte est imminente et sera violente. Affaiblis par les mesures moyenâgeuses stupides et inefficaces prises pour juguler la grippe coronavirale qui n’aura tué qu’un tout petit peu plus que la grippe asiatique – et encore, ça se discute – les sans-dents, les petits des provinces asservis par l’administration tentaculaire centrale se révolteront. Non contents d’avoir organisé la destruction de l’économie du pays en prenant pour prétexte le coronavirus ces élites politiques, économiques et administratives organisent avec ce groupe de Français « choisis au hasard » le futur le plus inimaginable qui puisse être, un écroulement de la vieille civilisation française. Lorsque le peuple aura faim – ça ne saurait tarder – alors il deviendra violent et rien ni personne ne pourra lui resister.