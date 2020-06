Brève. Les rumeurs relatives à l’origine du Covid-19

Du côté de Donald Trump c’est une certitude le coronavirus a échappé du laboratoire P4 de Wuhan après avoir été manipulé génétiquement. Du côté de Montagnier, prix Nobel à la retraite frisant la sénilité, il y aurait même des séquences de nucléotides communes avec le virus du Sida. Il faut avoir l’imagination fertile pour déclarer de telles inepties. Les politiciens et les journalistes qui ne connaissent strictement rien à la biologie moléculaire ont repris ces informations stupides pour les transformer en certitudes.

Pourtant les spécialistes de l’Institut hospitalier universitaire de Marseille contredisent ces affirmations. Ils ont isolé et séquencé l’ARN viral et déterminé la présence de plus de 500 souches de ce même virus. Le Covid-19 présente la particularité de posséder un gros ARN et la réplication de celui-ci conduit à des erreurs en permanence corrigées par un système complexe qui peut également introduire des erreurs. Les travaux exemplaires effectués à Marseille constituent un argument très solide pour réfuter d’un revers de main toutes ces rumeurs fantaisistes :

https://www.youtube.com/watch?v=ZhsRSBuDq6Q

Et pour en savoir plus sur la complexité du Covid-19 vous pouvez regarder la présentation du Docteur Bruno Canard datant du 30 janvier 2020 qui est toujours d’actualité à l’IHU Méditerranée Infection :

https://www.youtube.com/watch?v=DjZR3TUW87I