France : désastre post-pandémie ?

Article de Guy Millière via le Gatestone Institute

Avis à mes fidèles lecteurs. Chaque jour je me plie à une sorte de revue de presse très internationale pour trouver un sujet d’inspiration dans le but d’alimenter mon blog. Etant jaloux de ma liberté d’expression je reproduis ou traduis des articles qui sont parfois, ou souvent, malvenus dans les médias français contrôlés en majorité par des puissances financières. L’article que j’ai traduit ici de l’anglais a été écrit par un Français et si je le fais figurer dans mon blog c’est tout simplement pour respecter la liberté d’expression à laquelle tout citoyen a droit. En fin de billet vous trouverez mes commentaires circonstanciés au sujet de cet article.

La pandémie de coronavirus dans l’hémisphère nord semble commencer à s’atténuer – peut-être juste temporairement.

De nombreux journalistes se demandent si l’Italie, l’un des huit pays les plus touchés d’Europe occidentale, quittera l’UE. Un autre pays préoccupant est la France – pas en grande forme.

Bien que la France dépense un montant important pour ses soins de santé (8,6% du PIB de la France), la pandémie y a été terriblement mal gérée. Il y a eu une pénurie tragique de lits de soins intensifs : 5 000 pour l’ensemble du pays, contre 28 000 en Allemagne. Il y avait aussi, jusqu’à la fin avril, un manque presque total de masques et d’équipements de protection pour les médecins et les soignants des hôpitaux. De plus, il y avait un grand manque de capacité à tester le coronavirus (voir mes commentaires en fin de billet). Cette situation a conduit le gouvernement à décider de l’un des plus grands blocages généraux d’Europe. Pendant huit semaines, l’économie française, comme les autres, s’est effectivement arrêtée. Les résultats ont été dévastateurs.

La France, avant la pandémie, était déjà dans un état économique alarmant. Depuis plusieurs années, le taux de croissance économique du pays est à peine supérieur à zéro ; la banque centrale du pays avait abaissé ses prévisions de croissance pour 2020 à 1,1%. Le taux de chômage en France était élevé (8,1%) ; il n’était pas tombé en dessous de 8% depuis deux décennies. La France était en outre paralysée de toute croissance par une prolifération de réglementations et une bureaucratie omniprésente. L’indice de liberté économique, publié chaque année par la Heritage Foundation, classe la France au 64e rang, derrière le Royaume-Uni (7), les Pays-Bas (14), l’Allemagne (27) et loin derrière les pays anciennement communistes comme la Pologne (46) , La Roumanie (42), la Bulgarie (37) ou la République tchèque (23).

La France est maintenant entrée dans une profonde récession. Les économistes prévoient que la croissance à la fin de 2020 sera de moins 8%. Par comparaison, le chiffre donné pour l’Allemagne est de moins 6,3%. De nombreux économistes semblent incertains si, en 2021, la croissance en France reprendra. Ils disent que les rigidités du pays sont telles que pour que le pays se rétablisse complètement, cela pourrait prendre une décennie. Bien que le gouvernement français n’ait pas publié de statistiques récentes sur le chômage, les commentateurs disent qu’une personne sur deux travaillant dans le secteur privé est aujourd’hui au chômage. Pire encore, comme un grand nombre de petites et moyennes entreprises ont fait faillite pendant la pandémie, il n’y a pratiquement aucun espoir de voir des millions d’emplois rapidement recréés. Bien que le gouvernement français n’ait pas non plus publié de statistiques récentes sur la pauvreté, une augmentation du chômage va de pair avec une augmentation de la pauvreté.

Avant la pandémie, les impôts et les dépenses publiques, les plus élevés du monde développé, ont également paralysé davantage l’économie française. La charge fiscale globale équivalait à 48,4% du PIB du pays ; les dépenses publiques représentaient 56,5% du PIB du pays. Le déficit budgétaire du pays était d’au moins 3% par an. Pour couvrir ses dépenses, le gouvernement a dû emprunter ; la dette du pays a donc continué d’augmenter. En 2019, il a atteint 100% du PIB.

Pendant la pandémie, comme les gouvernements des autres pays européens touchés, le gouvernement français a injecté des dizaines de milliards d’euros dans l’économie, mais n’a pu compter qu’en partie sur la Banque centrale européenne : elle reste liée par des règles drastiques qui limitent sa capacité d’assouplissement quantitatif. La France s’est donc endettée davantage ; ses obligations sont désormais encore plus grandes. Les financiers estiment que sa dette, qui a augmenté d’au moins 15%, atteindra 130% en 2021. Le gouvernement français ne peut pas augmenter les impôts à moins qu’il n’ait l’intention de passer de la récession à la dépression, et il est peu probable qu’il réduise les dépenses publiques en période de hausse la pauvreté et un chômage extrêmement élevé.

La situation de la France est d’autant plus intenable qu’elle est depuis des décennies un pays de forte immigration. La France a accueilli des centaines de milliers de nouveaux arrivants – en moyenne 400 000 migrants par an. La plupart n’ont pas de compétences commercialisables et dépendent indéfiniment des aides gouvernementales. Parmi les personnes bénéficiant de prestations sociales, la proportion d’immigrants de première génération est supérieure à 20%, soit le double du reste de la population. Même si le gouvernement français décidait de mettre un terme brutal à l’immigration, le poids des immigrés non qualifiés déjà présents dans le pays ne disparaîtrait pas.

Un facteur crucial pour l’avenir du pays, largement ignoré depuis la pandémie, est que l’essentiel de l’immigration en France depuis les années 1960 est venue du monde musulman : la France est aujourd’hui le pays européen avec le plus grand nombre de musulmans dans sa population. Selon certaines estimations, ils se composaient d’environ 6 millions de personnes, soit 8,8% de la population d’environ 67 millions. D’autres estimations parlaient de 10% de la population totale, soit 6,7 millions de personnes. En outre, les données disponibles montrent que le taux de natalité dans les familles musulmanes est plus élevé que dans les familles non musulmanes, ajoutant encore à l’impact social et économique de la migration de masse. Les démographes prévoient que d’ici 2050, la population musulmane en France doublera, voire augmentera peut-être encore plus.

Avant la pandémie, l’intégration des musulmans dans la population générale ne semblait pas particulièrement bien fonctionner. Dans une enquête réalisée pour l’Institut Montaigne en 2016, 29% des musulmans français interrogés ont déclaré que « la loi islamique (charia) est plus importante que la loi de la République » ; 65% ont déclaré que les femmes devraient porter un voile islamique et que les femmes qui n’en portent pas sont « impudiques », et 24% ont déclaré que les femmes modestes devraient porter le niqab, un voile qui couvre également le visage. Les chiffres pour les répondants de moins de 25 ans étaient encore plus élevés.

Personne n’imagine que l’intégration fonctionnera soudainement mieux et que son absence a des effets visibles. Les populations musulmanes vivent de plus en plus séparément du reste de la population. Dans les quartiers musulmans, par exemple, le verrouillage n’a pas du tout été respecté. Lorsque les journalistes ont demandé aux musulmans pourquoi ils ne prêtaient pas attention à la pandémie, ils ont répondu qu’Allah les protégeait et que la maladie ne touchait que les infidèles.

Dans les années 80, les quartiers désormais officiellement considérés comme des « zones sensibles » (zones urbaines sensibles, ou « no-go zones ») n’existaient guère. Vingt ans plus tard, ils sont devenus des territoires où les lois françaises s’appliquent rarement. En 2002, l’auteur Georges Bensoussan a défini ces zones dans son « Les territoires perdus de la République ». Trois ans plus tard, les « territoires perdus » se soulèvent pour protester pendant trois semaines et la France semble au bord d’une guerre civile. Le calme n’est revenu que grâce aux imams auxquels le gouvernement a cédé le pouvoir. Le gouvernement leur a dit que la police n’interviendrait plus là où vivent les populations musulmanes. En 2017, lorsque Bensoussan a publié « A Submitted France », il a déclaré que maintenant tout le pays était touché.

Il existe actuellement 751 zones sensibles en France. Là-bas, les gangs règnent et la loi qui est appliquée est la loi de l’islam, la charia. La plupart des résidents non musulmans sont partis. Les médecins n’entrent dans ces zones que sous escorte. Au cours de la dernière décennie, plusieurs auteurs des attaques djihadistes qui ont frappé la France – et fait 263 morts et de nombreux blessés – sont venus de ces quartiers. Plus de 150 mosquées y sont dirigées par des imams radicaux qui incitent à la haine sans la moindre modération.

Certains livres récents montrent que peut-être un sentiment exaltant de suprématie combiné à un désir de soumission généralisée à l’islam pourrait être à l’œuvre. Bernard Rougier, professeur à l’Université de Paris qui a récemment publié un livre, « Les territoires conquis par l’islamisme », note que « les idéologues islamistes font en France ce qu’ils ont fait au Maghreb il y a 30 ans ». Beaucoup s’infiltrent dans les partis politiques, diverses associations et clubs sportifs, formulent des revendications et intimident, acquièrent de l’influence et enfin dictent leurs lois. Les territoires perdus de la république, dit-il, sont désormais des « territoires gouvernés par les islamistes ».

François Pupponi, l’ancien maire socialiste de Sarcelles, dans la banlieue nord de Paris, dans son livre « Les Emirats de la République », parle d’un « processus de colonisation » – la prise de contrôle rampante de villes entières dans tout le pays.

Pendant la pandémie, la police a reçu l’ordre d’éviter d’entrer dans les zones interdites. Le gouvernement aurait pu craindre qu’en cas d’incident, des émeutes éclatent. Le 19 avril, un jeune homme à moto à grande vitesse a percuté la porte d’une voiture de police près d’une zone sensible de la banlieue parisienne et a été blessé : pendant des jours, dans tout le pays, des bâtiments et des voitures ont été brûlés.

Les contrôles de police omniprésents pendant la pandémie ont apparemment forcé de nombreux gangs à suspendre leurs activités. L’appauvrissement du pays résultant de l’isolement rendra le trafic de drogue moins rentable. La police prévoit donc dans les mois à venir que les gangs pourraient être plus violents.

Les conflits sociaux en France, toujours présents, sont devenus encore plus fréquents depuis le début de la présidence d’Emmanuel Macron. Pendant des années, presque tous les rassemblements publics se sont terminés par des émeutes, des incendies de voitures et des pillages de magasins, ce qui n’est pas une solution.

La plus longue grève du pays en quatre décennies a pris fin le jour de la mise en place d’une solution. Pendant plus de six semaines, la circulation des personnes et des biens a été effectivement impossible ou extrêmement ralentie. Le soulèvement des « gilets jaunes », qui a commencé le 17 novembre 2018, avant la longue grève, a duré cinquante semaines. Macron a choisi d’ignorer les affirmations des grévistes et a plutôt décidé d’écraser le mouvement des gilets jaunes en recourant à la violence policière. Les sondages de janvier indiquent qu’il est devenu le président le plus détesté depuis la fondation de la Ve République en 1958.

Lorsque le verrouillage général devait officiellement prendre fin le 11 mai, les services de renseignement français ont déclaré à Macron et au gouvernement qu’ils craignaient qu’un soulèvement important ne commence à aller de pair avec une explosion de la violence des gangs.

Macron a apparemment alors décidé de garder la population sous contrôle strict. Les Français n’étaient pas autorisés à voyager à plus de 100 kilomètres de chez eux (la restriction a été levée le 2 juin). Ils ne peuvent pas quitter le pays sans l’autorisation du gouvernement. Les rassemblements publics de plus de dix personnes sont interdits. Les parcs publics, les cafés et les restaurants sont encore généralement fermés. Dans chaque ville, la police est partout et visible. Le pays semble être dans un état de siège qui ne peut pas durer indéfiniment.

Pendant le confinement, une loi a été votée pour infliger de lourdes amendes (250 000 euros, 275 000 $) à tout réseau social qui a publié ce qu’un juge pourrait considérer comme « haineux ». Les gens sont également invités à signaler au ministère de la Justice toute déclaration suspecte dont ils ont lu ou entendu parler. Depuis la réouverture des écoles et des lycées, les enseignants ont été invités par le gouvernement à écouter les conversations de leurs élèves et à signaler immédiatement tout commentaire critiquant le gouvernement.

Il ne semble pas y avoir de solution politique à la situation. Macron, élu en mai 2017 lors de l’effondrement des principaux partis politiques français, a utilisé la peur du « fascisme » pour vaincre Marine Le Pen, présidente du parti de droite Front national. Macron est impopulaire et largement rejeté par la population française. Son taux d’approbation, qui n’a jamais dépassé 31%, est tombé à 23%. Aucune des décisions qu’il a prises n’a jamais arrêté le déclin du pays. La mauvaise gestion de la pandémie dans le pays est épouvantable. Pourtant, il semble évidemment encore penser que lors des prochaines élections, au printemps 2022, il pourra vaincre Marine Le Pen une deuxième fois – elle sera probablement à nouveau son principal adversaire – et glisser vers une victoire facile.

Des sondages récents suggèrent toutefois que cette stratégie pourrait ne pas être aussi simple: il semble que Marine Le Pen ait gagné du terrain.

La situation actuelle, suggère le chroniqueur Ivan Rioufol dans Le Figaro, est le résultat de la « lâcheté » de tous les dirigeants qui gouvernent le pays depuis des décennies : « à l’origine du malheur français, il y a des traîtres français qui portent des prénoms français. Ils abusent de la confiance des électeurs depuis plus de 40 ans. Ils ont menti sur l’état réel de la société et pillé le pays ».

« Une odeur de poudre à canon se répand dans tout le pays », a écrit l’essayiste Maxime Tandonnet. « Jamais depuis la Libération, même dans les pires moments, une équipe au pouvoir n’a été autant détestée. La grande majorité des gens la rejettent à un point difficile à exprimer ». Il a ajouté qu’il espère « qu’un ou plusieurs héros sortiront de l’apocalypse ». Pour le moment, malheureusement, aucun héros n’est en vue.

Le Dr Guy Millière, professeur à l’Université de Paris, est l’auteur de 27 livres sur la France et l’Europe.

Commentaire. Je ne partage pas nécessairement les thèses soutenues par Guy Millière exacerbées par le phénomène que j’appellerai pour faire court « Traoré-Floyd ». Je ne suis pas « raciste » d’autant plus qu’il s’agit d’une idéologie adossée sur une fausse science qui prétend qu’il existe des races humaines alors qu’il n’existe que l’espèce Homo sapiens avec des différences de phénotypes. Il s’agit d’un abus de langage exploité par Millière.

Je ferai cependant quelques remarques au sujet de la gestion de la grippe par le gouvernement français car elle mérite quelques éclaircissements. Au sujet des tests PCR (évaluation de la charge virale) il existe en France de nombreux laboratoires d’analyse médicale, vétérinaire ou scientifique disposant de machines PCR capables de traiter 96 échantillons en moins de 2 heures. Or la majorité de ces équipements n’ont pas reçu l’agrément de l’administration française pour un usage hospitalier ou para-hospitalier, ce qui aurait été le cas si le gouvernement avait fait appel à ces laboratoires. Or l’accès à ces laboratoires a été interdit par le Ministère de la santé. En ce qui concerne le traitement des malades en détresse respiratoire encore une fois le gouvernement et les autorités de santé ont refusé qu’il soit fait appel à l’aide des hôpitaux et cliniques privés. Il a même été interdit à ces établissements de traiter des malades présentant des symptômes coronaviraux.

Au sujet de l’hydroxy-chloroquine ce médicament a été également interdit par les autorités de santé puisqu’il n’existe pas d’AMM issue par ces mêmes autorités pour son utilisation contre le coronavirus. On constate donc que les autorités de santé françaises constituent une administration tentaculaire et coûteuse dotée d’un pouvoir quasi dictatorial sur la vie ou la mort des citoyens français. L’obtention d’AMMs nouvelles pour un ancien médicament est soumise au bon vouloir des laboratoires pharmaceutiques (« BigPharma ») qui ont corrompu les autorités de santé nationales, et supra-nationales en ce qui concerne l’Union européenne, décidant de l’attribution de ces AMMs. Quant au débat relatif au fameux essai randomisé en double-aveugle que n’a pas mis en place le Professeur Didier Raoult dans l’urgence du traitement des malades en début de maladie coronavirale il relève encore une fois de l’incompétence des autorités de santé françaises politisées et corrompues qui n’ont pas compris ou refusé de comprendre qu’il est contraire à l’éthique la plus élémentaire de condamner à une mort presque certaine un malade sur deux pour une pure satisfaction intellectuelle. Avoir déclaré que l’hydroxy-chloroquine est un produit dangereux relève de l’imposture intellectuelle et le ministre de la santé français devra rendre des compte auprès de la justice à ce sujet. Pour information un essai en double-aveugle pour l’hydroxy-chloroquine vient d’être mis en place par l’Université d’Oxford pompeusement intitulé prophylaxie pré-infectieuse. Il devrait arriver à terme en mai 2021 alors que l’épidémie arrive à son terme. Je ne voudrais pas faire d’humour mais faudra-t-il infecter volontairement des personnes en bonne santé avec le virus pour réaliser cet essai en double-aveugle qui n’a été remis de nombreuses fois sur les tables de discussion parisiennes que pour discréditer les travaux de Didier Raoult ? La question se pose.

Lien : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04303507