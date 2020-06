Fuite d’un membre du gouvernement allemand : le coronavirus est une fausse alarme globale

Le gouvernement fédéral allemand et les médias grand public sont engagés dans la lutte contre les dommages après un rapport qui conteste le récit établi du Corona divulgué par le ministère de l’Intérieur. Certains des passages clés du rapport sont les suivants:

– La dangerosité de Covid-19 a été surestimée : probablement à aucun moment le danger posé par le nouveau virus n’a dépassé le niveau normal.

– Les personnes qui meurent de Corona sont essentiellement celles qui mourraient statistiquement cette année, car elles ont atteint la fin de leur vie et leur corps affaibli ne peut plus faire face à un stress quotidien aléatoire (y compris les quelque 150 virus actuellement en circulation).

– Dans le monde, en moins d’un quart d’année, il n’y a pas eu plus de 250 000 décès dus à Covid-19, contre 1,5 million de décès [25 100 en Allemagne] lors de la vague de grippe 2017/18.

– Le danger n’est évidemment pas plus grand que celui de nombreux autres virus. Rien ne prouve que ce soit plus qu’une fausse alarme.

– Un reproche pourrait aller dans ce sens: pendant la crise de Corona, l’État s’est révélé l’un des plus grands producteurs de Fake News.

Mais il y a pire.

Le rapport se concentre sur les «conséquences multiples et lourdes des « mesures Corona » et avertit qu’elles sont « très graves ».

Plus de gens meurent à cause des mesures Corona imposées par l’État qu’ils ne sont tués par le virus.

La raison du scandale à venir : le système de santé allemand axé sur le Corona a reporté la chirurgie vitale et retardé ou réduit le traitement pour les patients non-Corona.

Berlin nie, les scientifiques ripostent.

Initialement, le gouvernement a tenté de rejeter le rapport comme «le travail d’un employé», et son contenu comme «sa propre opinion» – alors que les journalistes ont suspendu leurs investigations sans poser de questions aux politiciens.

Mais le rapport de 93 pages intitulé «Analyse de la gestion de crise» a été rédigé par un groupe scientifique nommé par le ministère de l’Intérieur et composé d’experts médicaux externes originaires de plusieurs universités allemandes. Le rapport est à l’initiative d’un département du ministère de l’Intérieur appelé Unité KM4 et chargé de la «Protection des infrastructures critiques». C’est également là que le fonctionnaire allemand devenu dénonciateur, Stephen Kohn, travaillait (ndlr), et d’où il l’a divulgué aux médias. Les auteurs du rapport ont publié un communiqué de presse conjoint le 11 mai, reprochant au gouvernement d’avoir ignoré les conseils d’experts et demandant au ministre de l’Intérieur de commenter officiellement la déclaration conjointe des experts :

« Les mesures thérapeutiques et préventives ne devraient jamais causer plus de tort que la maladie elle-même. Leur objectif devrait être de protéger les groupes à risque, sans dégrader la disponibilité des soins médicaux et la santé de l’ensemble de la population, comme cela se produit malheureusement.

Dans la pratique scientifique et médicale, nous subissons les dommages secondaires des mesures Corona sur nos patients sur une base quotidienne.

Nous demandons donc au ministère fédéral de l’Intérieur de commenter notre communiqué de presse et espérons une discussion pertinente sur les mesures [Corona], qui débouchera sur la meilleure solution possible pour l’ensemble de la population ».

Au moment de la rédaction du présent rapport, le gouvernement allemand n’avait pas encore réagi, mais les faits justifient – malheureusement – les inquiétudes des experts médicaux.

Le 23 mai, le journal allemand Das Bild titrait : « Conséquences dramatiques des mesures Corona: 52 000 opérations de cancer retardées ».

Un médecin de renom prévient que «nous ressentirons les effets secondaires de la crise de Corona pendant des années».

Il faut ignorer le lanceur d’alerte et son message.

Comme le rapportait Der Spiegel le 15 mai : « Stephen Kohn [le dénonciateur] a depuis été suspendu de ses fonctions. On lui a conseillé de trouver un avocat et son ordinateur portable de travail a été confisqué ». Kohn avait initialement divulgué le rapport le 9 mai au magazine libéral-conservateur Tichys Einblick, l’un des médias alternatifs les plus populaires d’Allemagne.

La nouvelle du rapport a fait le « buzz » en Allemagne au cours de la deuxième semaine de mai et au cours de la troisième semaine, les médias et les politiciens ont cessé de discuter de la question en refusant de la commenter. L’approche adoptée par Günter Krings, le représentant du ministre de l’Intérieur Horst Seehofer, le patron du lanceur d’alerte, est emblématique. Interrogé sur le fait qu’il traiterait le document sérieusement, Krings a répondu : « Si vous commencez à analyser des articles comme celui-là, alors très bientôt, vous inviterez les gars avec des chapeaux (en forme d’entonnoirs) en étain à des auditions parlementaires ». Les hommes en chapeaux de papier d’aluminium – Aluhut en allemand – est un terme utilisé pour décrire les gens qui croient aux théories du complot.

En effet, un article du Der Spiegel sur le mouvement de protestation de Corona et les conséquences du rapport divulgué contenait pas moins de 17 fois le mot «conspiration» ! … et aucune discussion sur les questions soulevées par le rapport lui-même. En dehors de l’Allemagne, la nouvelle n’a pratiquement pas été relayée.

Le mouvement de protestation ou «Corona-Rebellen».

Les Allemands ont commencé à manifester contre les Lockdowns dès avril et des milliers de citoyens continuent de se présenter aux démonstrations chaque week-end, alors même que le gouvernement assouplit les restrictions. Les démos ne sont pas simplement contre des restrictions, qui ont en fait été relativement douces par rapport à de nombreux autres pays occidentaux. Elles remettent en question l’ensemble du récit de Corona, et encore plus ses principaux instigateurs, en particulier le rôle que joue Bill Gates, en tant que deuxième donateur de l’OMS (le premier depuis que Trump a suspendu sa contribution américaine). En effet, les plus grandes démos de ce type ont eu lieu à Stuttgart le 9 mai, où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté leur refus de l’OMS.

Les Allemands disent non à toute solution orwellienne que le gouvernement pourrait un jour imposer hors d’un «statut d’urgence» incontestable depuis des applications de surveillance de masse aux vaccinations obligatoires. Le rapport divulgué a prouvé que leurs craintes étaient fondées, du moins en ce qui concerne la fausse nature de la «pandémie de Corona».

Le reste pourrait bientôt suivre.

Lien : https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf via le site de Ron Paul