Sangsues de la République : La vie réelle du Pays.

J’ai à plusieurs reprises mentionné sur ce blog que le coût global du monde politique français coûtait au contribuable 15 milliards d’euros par an. Certains de mes commentateurs m’ont rétorqué que c’était négligeable en regard du budget général de l’Etat. Je pense que 30 ou 40 milliards serait plus proche de la réalité. Louis XIV fit incarcérer à vie Nicolas Fouquet à Pignerol pour abus de bien sociaux (illustration). Peut-être que nombre de ces courtisans inutiles devraient subir le même sort aujourd’hui. Voici quelques précisions … (reçu d’un correspondant généralement « bien informé » mais j’en ignore la source exacte).

Ces Hauts Fonctionnaires sont issue des mêmes Ecoles que nos Politiques, ils fréquentes les mêmes Clubs, les mêmes Resto étoilés et surtout sont Copains Copains et ne peuvent se passer les uns des autres. C’est pour cela que notre Pays aura du mal à s’en sortir tant qu’un grand ménage n’aura pas été fait et qu’il ne sera pas mis un terme à toute cette Gabegie.Vivre sur le dos du Citoyen avec un train de vie au dessus des Moyens du Pays n’est pas acceptable.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES SANGSUES DE LA RÉPUBLIQUE

Choisissez un bon fauteuil avant de lire ça !!! Oui !ça fait mal !!! Il faudra bien que cela s’arrête un jour ! Certains « titres » laissent rêveur……..

C’est quoi un Ambassadeur chargé de la Lutte contre le VIH-SIDA et les maladies transmissibles? et ça gagne combien?

Quand on lit ça, on se dit que, dans le fond, les Gilets Jaunes n’ont pas tort !!Haute Fonction Publique : « Des Privilèges hors du temps ».

Les « Ambassadeurs Thématiques »!!!!

François Croquette : Ambassadeur pour les Droits de l’Homme chargé de la Dimension internationale de la Shoah, des Spoliations et du devoir de mémoire

Xavier Sticker : Ambassadeur délégué à l’Environnement

Nicolas Galey : Ambassadeur, Délégué interministériel à la Méditerranée

Luc Hallade : Ambassadeur délégué à la Coopération régionale dans la zone de l’Océan Indien

Maxime Lefèbvre : Ambassadeur pour les Commissions intergouvernementales, la Coopération et les Questions frontalières

Brigitte Collet : Ambassadrice chargée des Négociations sur le Changement climatique pour les Energies renouvelables et la Prévention des Risques climatiques

Stéphane Visconti : Ambassadeur pour le Partenariat oriental de l’Union Européenne et de la Mer Noire, Co-Président du groupe de Minsk

Odile Roussel : Ambassadeur chargé de l’Adoption internationale

Jean-Bernard Nilam : Ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane

Michèle Boccoz : Ambassadeur chargé de la Lutte contre le VIH-SIDA et les Maladies transmissibles

Patrick Maisonnave : Ambassadeur chargé de la Stratégie internationale en matière de Lutte contre le Terrorisme

Ségolène ROYAL: Ambassadeur chargé de la Négociation internationale pour les Pôles Arctique et Antarctique (même elle.. !)

Ils sont actuellement au nombre de 28, le Montant réel de leurs indemnités est secret, vraisemblablement du même ordre que celui de Ségolène (17 500 euros/mois)

Directeur/Président de la Cnil : 160.000 euros annuel

Directeur/Président du CSA : 188.000 euros annuel

La Sénatrice UDI Nathalie Goulet, interrogée par l’émission Pièces à Conviction sur France 3 : « Ces « Emplois » sont l’expression d’un « véritable Copinage aux Frais des Contribuables »… Et pourtant, en tant que Sénatrice elle sait de quoi elle parle , parce qu’au SENAT… Demandez aux Jardiniers, aux Chauffeurs, et aux Agents d’entretiens à 6000 euros par mois

Quelques autres gagnants……

François VILLEROY de GALAU…: Waouhhhh Gouverneur de le Banque de France 37 580 euros par mois + indemnité logement 5643 euros par mois. Les deux Sous-Gouverneurs ont touché 223.255 euros en 2016.

Bruno LASSERRE : vice-Président du Conseil d’Etat, 65 ans et toujours en activité (si l’on peut dire..) touche 16 170 euros chaque mois,

Isabelle Falque-Pierrotin : qui perçoit 160.891 euros annuels en tant que Présidente de la CNIL.

Robert OPHELE : Président de l’Autorité des Marchés Financiers avec un Salaire annuel de 238.735 euro

Isabelle SILVA : Présidente de l’Autorité de Concurrence 14 800 euros par mois,

Thierry DALARD : Président de la Société du Grand Paris 17 000 euros/Mois

Etienne CREPON : Président du Centre Technique du Bâtiment 16 330 euros/Mois

Philippe NICOLA : Directeur du Centre national de la Chanson, des Variétés et du Jazz, 12 000 euros/mois

Jean Pierre GENELAY : Directeur Général de l’AFPA 16 230 euros/Mois

Les Enarques de BERCY : Ils sont 600…. Vous avez bien lu 600… Hauts Fonctionnaires de BERCY qui touchent un salaire supérieur à 15 000 euros par mois (et certains beaucoup plus….)

Sylvie HUBAC : Présidente de la réunion des Musées grand Palais 16 000 euros/Mois

Christophe LECOURTIER : Chargé de promouvoir l’internationalisation de l’économie Française 16 000 euros/Mois

Arnaud LEROY : Président de l’ADEME 15 830 euros/Mois

Laurent VALLET : Président de l’INA 15 400 euros/Mois

Olivier KLEIN : Président de l’Agence de Rénovation Urbaine 14 290 euros/Mois

Chantal Jouanno : Présidente de la Commission de débat public 14 666/Mois (A la une en début d’année…)

Directeur régional des Finances Publiques d’Ile-de-France : 21.290 euros nets par mois

Secrétaire Général du Ministère des Finances : 15.710 euros nets par mois