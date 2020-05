Le diamètre de la galaxie dans laquelle se trouve notre Soleil est d’environ 100000 années-lumière et ce Soleil se trouve à environ 27000 années-lumière du centre de la galaxie. Ce centre gravitationnel semble être constitué d’une multitude de trous noirs représentés par l’illustration ci-dessus qui est en réalité une déformation de l’espace-temps provoquée par le champ gravitationnel intense du trou noir car il est par définition invisible puisque aucun photon ne peut en échapper en raison de ce champ gravitationnel très élevé. Cependant les trous noirs sont animés d’un mouvement de rotation, comme notre Soleil, et émettent des jets de photons de très haute énergie depuis chacune des extrémités de leur axe de rotation. Pour détecter de tels jets de photons encore faut-il que ces émissions soient orientées vers la Terre.

Malgré toutes ces contraintes il est possible de déduire la présence d’un trou noir par les conséquences induites par son champ gravitationnel très puissant et c’est ce que les astrophysiciens de l’observatoire austral européen (ESO) ont réussi à obtenir avec une télescope de 2,2 m de diamètre en observant un système d’étoiles binaires justement situé dans la constellation du Télescope. Ce système binaire appelé HR6819 est constitué de deux étoiles visibles à l’oeil nu par temps clair et il est distant de seulement 1000 années-lumière de notre Terre. En étudiant très précisément le mouvement des deux étoiles visibles les astrophysiciens ont réalisé qu’ils étaient confrontés à un système ternaire dont l’un des partenaires était invisible, c’est-à-dire rien d’autre qu’un trou noir.

La masse de ce trou noir a pu être calculée comme étant égale à 4 fois celle du Soleil. L’une des étoiles visibles d’une masse proche de 5 fois celle du Soleil parcourt son orbite autour du trou noir en 40 jours et l’autre étoile tourne autour de cet ensemble à une distance beaucoup plus grande. Ce système ternaire est ce qui reste de l’explosion d’une étoile qui eut lieu il y a 15 millions d’années. Cette évaluation a pu être réalisée en analysant les données spectroscopiques des deux étoiles visibles.

Les physiciens ont déduit de leur étude qu’il existait dans notre galaxie des centaines de milliers, peut-être des millions, de trous noirs pouvant peut-être expliquer ce que les théoriciens de l’astrophysique appellent la matière sombre ou matière noire.

Source : Astronomy & Astrophysics, doi : 10.1051/0004-6361/203038020

illustrations : ESO