Scènes de la vie quotidienne. Les caissières des supermarchés.

Je loue un deux pièces meublé dans le centre-ville de Santa Cruz de Tenerife et au rez-de-chaussée de l’immeuble ou je réside il y a un supermarché. Pour y pénétrer en ces temps coronoviraux il faut avoir un masque et une fille, le plus souvent très plantureuse, vous propose des gants et contrôle la température frontale. Ce 17 mai dernier – oui c’est ouvert le dimanche ! – j’avais besoin d’une bouteille de « Chardonnay » (made in Spain, je le précise et excellent) pour boire avec un sashimi de thon que je m’étais procuré au marché ce matin du même jour, pas le sashimi mais le morceau de thon fraîchement pêché. Je me suis arrêté chez un « chinois » pour me munir de sauce au sojaà laquelle j’ai ajouté un peu de Wasabi pour le sashimi. J’ai même osé laisser un pourboire de 20 centimes à la jeune fille qui tenait la caisse de la boutique d’imports en tous genres de sauces et autres conserves provenant du monde entier. Enceinte de plus de huit mois selon mon évaluation elle me gratifia d’un charmant sourire … Au supermarché j’ai également acheté un pack de 4 litres de bière car je risquais d’être en rupture de stock ce lundi 18 mai. Je suis un gros buveur de bière, je l’avoue.

Un pack de 4 litres de bière et une bouteille de Chardonnay : total 6,87 euros.

Je laisse 17 centimes sur le plan de la caisse séparée par un panneau de Plexiglas, coronavirus oblige, et un billet de 10 euros. La caissière, je le répète passablement plantureuse comme celle distribuant des gants à l’entrée, sort une petite calculette et je l’observe avec curiosité, surtout son énorme poitrine, je l’avoue. Elle prend son temps pour imaginer quel sera le résultat de la caisse automatique quand elle entrera 10 euros et 17 centimes pour m’acquitter d’un somme de 6,87 euros. Je n’avais pas réalisé que je lui avais tendu un piège : pourquoi 17 centimes et pas tout simplement 7 centimes ? Cela aurait été plus logique.

Bref la fille me rendit 3,20 euros après mûre réflexion et les 17 centimes que je lui avais proposé – elle avait tout son temps, il n’y avait pratiquement personne dans le magasin – et j’admirais son effort pour avoir calculé indépendamment de la caisse automatique (qui ne fait pas d’erreur) ce qu’elle devait me rendre, soit 3,30 euros, somme que j’avais calculé de tête bien avant d’observer son manège et sa poitrine trop grosse pour satisfaire la main d’un homme honnête.

Elle me rendit donc 3,30 euros, ce que lui avait indiqué la caisse automatique, ainsi que les 17 centimes que j’avais laissé sur le plan de la caisse. Je lui fis remarquer dans mon espagnol approximatif qu’elle avait fait une erreur et laissais les 17 centimes d’euros. Hasta luego ! J’ai soudainement compris pourquoi ces filles sont payés ici 750 euros par mois primes comprises et qu’elles développent un embonpoint presque dérangeant, tout simplement parce qu’elles ne savent même pas faire une simple soustraction de tête. Je refuse d’utiliser ma carte bancaire pour payer sans contact et sans code confidentiel pour que les caissières réfléchissent moins car elles ne sont pas payées pour ça.

Où va-t-on ? Une coccinelle (« bug ») dans le système informatique de la banque et on fait quoi pour un achat de 6,87 euros débité sur le compte 68,7 euros ? Que cherchent à établir les banques main dans la main avec les politiciens ? Un contrôle de chaque citoyen mais pas celui du surpoids des caissières …

Je termine avec le sashimi de thon. C’était excellent. J’ai acheté assez de thon pour au moins trois jours de vrai régal. Bon appétit et oubliez le virus, mangez, buvez, pensez, lisez et regardez de vrais bons films comme « La Belle Noiseuse » avec Emmanuelle Béart et Piccoli que j’ai re-visionné hier en apprenant la mort de Piccoli ou écoutez de la bonne musique comme les quatuors à corde de Beethoven ou Roberta Flack …