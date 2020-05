Chronique cinématographique : Knock

Knock (ou le triomphe de la médecine) fut une pièce de théâtre écrite par Jules Romains mise en scène et jouée pour la première fois en 1923 par Louis Jouvet dans le rôle du Docteur. Celui-ci joua le rôle du Docteur Knock 30 ans plus tard dans le film de Guy Lefranc qui sortit sur les écrans en 1951. Ce film est d’une actualité saisissante en ces temps de peur mondiale d’une épidémie, de celle qui se termine mais aussi d’autres épidémies à venir. Ce que l’on peut retenir du scénario écrit par Jules Romains s’insère dans le contexte civilisationnel troublé dans le quel nous vivons. Malgré les immenses progrès technologiques modernes qui ont envahi notre vie quotidienne et en particulier la médecine, nos mentalités n’ont pas vraiment évolué depuis 1923. À cette époque, dans les villages de la France périphérique il y avait l’instituteur, le médecin, le pharmacien, le maire, le tambour de ville et le garde-champêtre et ces six personnages occupaient une place centrale dans le quotidien des villageois.

Arrive Knock avec l’idée bien précise de non pas mettre la médecine et la pharmacie (avec le pharmacien local) au service des malades « qui s’ignorent … » mais de mettre ces derniers au service de ces deux corporations.

Petit extrait du dialogue entre le Docteur Parpalaid et Madame Rémy environ 8 minutes avant la fin du film.

Dr Parpalaid (Jean Brochard) : « Alors vous croyez qu’un « vrai » médecin peut combattre une épidémie mondiale, à peu près comme le garde-champêtre peut combattre un tremblement de terre, attendez la prochaine et vous verrez si le Docteur Knock s’en tire mieux que moi » (il faisait allusion à la grippe espagnole qui était encore dans les mémoires).

Madame Rémy (Mireille Perrey), la tenancière de l’hôtel du village transformé en hôpital : « Je commence à savoir ce que c’est qu’un malade et dans un village où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l’attend de pied ferme votre épidémie mondiale » (allusion aux futurs EHPADs ?).

Alors que la pandémie de SARS-Cov2 touche à sa fin et qu’elle aura fait à peine plus de victimes que la grippe à influenza dite de Hong-Kong, il est remarquable de constater que Jules Romains, cent ans plus tôt, avait entrevu l’évolution de la médecine et de la pharmacie qui utilisent les malades pour réaliser le maximum de profits. Les politiciens se sont emparé de l’événement sanitaire présent pour détruire durablement l’économie mondiale par leurs décisions iniques et contre-productives de confinement. Comme disait je crois Churchill la guerre est une affaire trop grave pour la laisser entre les mains des politiciens et pour paraphraser cette citation je dirai que la santé est une affaire trop grave pour la laisser entre les mains de ces mêmes politiciens ni entre les mains des médecins qui font de la politique à temps plein. Le cas de la gestion française de cette épidémie en est l’exemple caricatural.

Un chef-d’oeuvre du cinéma français à voir et revoir …