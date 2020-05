Covid-19 : Le cauchemar des mères porteuses en Ukraine

Comme les rivets qui éclatent sur la coque du Titanic qui coule, le stress de la pandémie de grippe « coronavirale » révèle des faiblesses inattendues dans nos sociétés. Tout à coup, nous avons réalisé que ce n’était pas une bonne idée de se procurer des masques de protection en Chine, que les hospices pour personnes âgées dont dangereux, que nous avons plus besoin de caissières de supermarchés que de gestionnaires, etc.

Mais il y a une catastrophe qui passe sous le radar – l’industrie internationale de la maternité de substitution, autrement dit des mères porteuses pour autrui.

Le point chaud de la maternité de substitution internationale est l’Ukraine. La maternité de substitution commerciale y est légale, les installations médicales sont de bonne qualité, le coût est relativement faible, et les jeunes femmes pauvres sont nombreuses. Les pays asiatiques comme l’Inde, le Népal, la Thaïlande et le Cambodge n’accueillent plus les couples d’outre-mer.

L’Ukraine reconnaît également les parents commanditaires en tant que parents biologiques et n’impose aucune limite quant au montant pouvant être payé à une mère porteuse.

On estime que 500 couples viennent chaque année en Ukraine pour prendre livraison de leur bébé. Mais la pandémie de Covid-19 a frappé. En Ukraine, comme partout ailleurs, les frontières se sont fermées, avec les nourrissons d’un côté, les parents de l’autre. Les agences de maternité de substitution ont été littéralement abandonnées à leur sort avec de nombreux bébé dans les bras.

Les résultats peuvent être vus dans cette vidéo à couper le souffle de BioTexCom, une agence de maternité de substitution à Kiev – probablement la plus grande du pays. Cette agence a certainement le marketing le plus agressif.

La vidéo montre une grande chambre dans un hôtel – pas un hôpital – à Kiev avec 46 bébés côte à côte dans des corbeilles identiques. Ils proviennent d’un large éventail de pays – États-Unis, Chili, Italie, Espagne, Grande-Bretagne, Chine, France, Allemagne, Bulgarie, Roumanie, Autriche, Mexique et Portugal.

Le bruit de 46 nouveau-nés gémissants est déchirant. La pièce ressemble à une scène d’un couvoir dans « Brave New World ». Les «baby-sitters» passent d’un bébé à un autre, changeant leurs couches, les baignant, les nourrissant, les câlinant.

Il y a une stricte quarantaine à Kiev, donc les infirmières doivent vivre à l’hôtel.

https://youtu.be/xPdRx_L96C0

La vidéo a été réalisée pour rassurer les clients désemparés de BioTexCom en montrant que leurs bébés sont en sécurité et en bonne santé. Le personnel montre les bébés à leurs parents en ligne et les informe par des appels vidéo sur leur alimentation, leur sommeil et leur santé. « Alors ne vous inquiétez pas, la santé de votre bébé est entre de bonnes mains », explique Marina, la narratrice masquée.

Ce ne sont que les bébés d’une seule agence. Comment les autres agences gèrent-elles le problème? Il pourrait y avoir des centaines d’autres bébés en gestation pour des couples étrangers entre les mains de mères porteuses de plus en plus exaspérées.

C’est un cauchemar. Qu’en est-il des bébés nés avec des problèmes médicaux ? Et les clients qui perdent tout intérêt ? Qui paie l’hébergement supplémentaire ? Qui paie le temps supplémentaire avec les mères porteuses ? La paperasse pour extraire des bébés d’Ukraine est Kafkaïenne dans le meilleur des cas. Et maintenant ? Combien de temps faudra-t-il avant que les parents commanditaires puissent aller chercher leurs enfants ?

Et surtout, les bébés? Les scènes de la vidéo rappellent ces images poignantes des orphelinats roumains après la chute du communisme. Ils n’étaient ni allaités, ni câlinés, ni embrassés, ni aimés… Les femmes souriantes et masquées dans la vidéo ne peuvent pas faire grand-chose pour 46 bébés qui hurlent, vagissent et vomissent. Comment le manque d’amour inconditionnel dans les semaines cruciales après la naissance affectera-t-il ces tout-petits ?

Source : BioEdge et https://biotexcom.com/