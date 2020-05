Selon un virologiste allemand le Covid-19 est beaucoup moins létal qu’on ne le pensait initialement !

Biologiste allemand, le professeur Hendrik Streeck a étudié des groupes de sujets dans son pays et est arrivé à un certain nombre de conclusions provisoires convaincantes concernant le comportement du nouveau coronavirus.

Streeck explique également pourquoi il pense que des mesures draconiennes de «verrouillage» (confinement) ont été décidées à la hâte et peuvent finalement être considérées comme totalement inutiles.

Il a également présenté des données qui donnent une indication d’un «taux de létalité» c’est-à-dire le pourcentage de personnes infectées qui finiront par mourir. De nouvelles découvertes montrent un taux de mortalité par infection à COVID-19 compris entre 0,24 et 0,36% (contrairement à Neil Ferguson qui prétend que ce taux est légèrement inférieur à 1%, peut-être 0,8-0,9%). D’autres experts comme Johan Giesecke pensent que ce taux de létalité est plus proche de 0,1%, soit un mort pour mille personnes infectées.

La différence entre ces taux de létalité est importante, notamment parce que cette statistique est utilisée par les gouvernements pour déterminer la gravité relative de la menace en question. Après que des «experts» britanniques tels que le professeur Ferguson aient massivement surestimé ce taux de létalité, le gouvernement de Boris Johnson a ensuite changé de cap – loin d’une approche plus sensée et fondée sur la science comme la Suède – et a plutôt mis en œuvre une quarantaine expérimentale de style médiéval, ou «confinement» pour essayer de contenir le coronavirus. Au final, la politique britannique s’est avérée être un désastre, conduisant à une catastrophe économique sans précédent ainsi qu’au plus haut total de décès COVID en Europe.

«Cela peut ressembler à un coupage de cheveux en quatre – ces taux sont tous deux inférieurs à un pour cent après tout – mais en réalité, la différence entre ces estimations change tout. À l’extrémité inférieure de 0,1 %, une politique beaucoup plus laxiste devient possible, et à 30 000 décès, elle commence à ressembler au Royaume-Uni qui a déjà traversé le pire. Cependant à l’extrémité supérieure, jusqu’à 1 % selon Neil Ferguson, une politique d’ultra-prudence soutenue est alors nécessaire car une approche plus laxiste pourrait entraîner des centaines de milliers de décès supplémentaires. »

Streeck a également fourni une analyse approfondie des différences de capacité contagieuse du SRAS1 et du nouveau SARS-CoV2, ainsi que des facteurs qui pourraient déterminer l’immunité et quel type de «distanciation sociale» pourrait être utile à l’avenir.

L’animateur Freddie Sayers discute avec le professeur Streeck de ce que son équipe a appris de leur récente étude. Regardez si vous êtes anglophones :

https://youtu.be/vrL9QKGQrWk

Notes. Neil Ferguson, épidémiologiste, a été conseiller du gouvernement de BoJo. Ayant prié sa compagne de lui rendre visite il a été contraint de démissionner de son poste pour avoir enfreint les mesures de confinement strict qu’il avait mis en place en Grande-Bretagne. Johan Giesecke, épidémiologiste, est conseillé du gouvernement suédois pour la gestion de l’épidémie de Covid-19, il est également membre du groupe sur les risques infectieux à l’OMS. La gestion catastrophique de l’épidémie en Espagne, Italie, France, Belgique et Grande-Bretagne sans stratégie de dépistage systématique à l’aide de tests PCR et mise en quarantaine avec traitement préventif des seuls sujets infectés a conduit à une bien plus grave crise non plus médicale mais commerciale et financière qui conduira pour ces pays à un nombre de morts, pour l’instant incalculable, dont seront responsables les décideurs politiques. Ces derniers devront rendre des comptes aux populations. Il est urgent que des « class-actions » se mettent dès à présent en place pour poursuivre ces politiciens incapables ainsi que leurs conseillers supposés être des scientifiques de haut niveau, mais seulement de haut niveau de corruption et de conflits d’intérêt et ceci dans tous les pays européens précités.

Source : 21stCenturyWire.com