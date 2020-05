Michael Moore a jeté un gros pavé dans le marigot de l’écologisme …

Dans leur dernier documentaire « Planet of the Humans » violemment contesté par toute la gauche bien-pensante américaine Michael Moore et Jeff Gibbs, connus pour d’autres films documentaires dérangeant comme « Fahrenheit 9/11 », « Bowling for Columbine » mais aussi une série d’interviews de Vladimir Poutine, viennent de troubler la quiétude des milliardaires soutenant d’une part des manifestations mondiales comme le Jour de la Terre et réalisant d’autre part de gigantesques profits en finançant des projets dits d’énergies renouvelables consistant à générer de l’électricité en rasant des centaines de milliers d’hectares de forêts ou, dans la même logique en finançant la déforestation à grande échelle de la forêt amazonienne pour planter de la canne à sucre dont le seul but est de produire de l’éthanol. Des personnalités comme Al Gore ont sollicité des banques et des organismes financiers tels que BlackRock pour investir massivement dans l’électricité renouvelable qui en réalité brûle du bois. Même des mouvements de protection de la nature comme le Sierra Club sont impliqués dans ce scandale, les foules sont honteusement trompées par une propagande biaisée s’appuyant sur le seul mot « renouvelable ». Mais ce mot dans la bouche de toute la gauche écologiste est galvaudé par ces multinationales que les gouvernements subventionnent avec les impôts des contribuables pour faire partie eux aussi des défenseurs du climat et de la planète. C’est à se demander aussi, le plus incroyable de toutes les séquences de ce film, si la propagande anti-viande développée par ces mêmes écologistes n’est pas montée de toute pièce car fabriquer des bio-combustibles et des lubrifiants à partir d’animaux d’élevage est aussi une industrie très rentable en dépit du fait que ces animaux sont classés dans les renouvelables … On peut citer par exemple le fait que l’Allemagne, pour faire figure de bon élève climatique, importe du bois des USA pour le brûler dans des usines de production d’électricité : c’est très écologiste !

Je conseille vivement à mes lecteurs de voir ce film partiellement sous-titré en français (lien ci-dessous) avant que les autres groupes financiers que constituent les « GAFA », eux-mêmes pourvoyeurs de fonds pour ces énergies renouvelables pour réaliser encore plus de profits, ne censurent tout simplement et sans préavis ce film de Michael Moore car il est vraiment trop dérangeant. Voici le lien pour voir ce film :

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE&feature=youtu.be

Les anglophones peuvent aussi regarder ce bref commentaires sur SkyNews : https://www.zerohedge.com/health/leftists-fume-michael-moore-turns-fraudulent-green-movement-latest-movie commentant le contenu du film-reportage de Michael Moore.

C’est tout aussi hallucinant de comprendre à quel point toute la propagande climatique est organisée par des milliardaires n’ayant comme seule préoccupation de devenir encore plus riches pour finalement dominer le monde entier. Je crois commencer à discerner le but final de ce confinement autoritaire de la moitié de la planète pour combattre, soi-disant aussi, comme pour le sauvetage du climat, un virus qui n’est même pas plus mortel que n’importe quelle grippe saisonnière afin de réaliser une sorte d’expérimentation en vraie grandeur de ce que serait une rigueur économique imposée par une gouvernance mondiale pour non pas sauver des vies humaines mais sauver le climat et la biodiversité. Et ce virus a offert une opportunité que ces ultra-riches n’auraient même pas osé imaginer. Je ne me hasarderai pas à imaginer que la dissémination du coronavirus millésime 2019 a été organisée par cette élite ultra-riche qui veut dominer le monde, mais tout est possible, et la Chine n’a rien à voir dans cette histoire comme le prétend Donald Trump … mais je m’égare.