Les États-Unis doivent cesser de blâmer la Chine pour avoir dénoncé la fraude de « l’exceptionnalisme américain »

Par Moon Of Alabama, le 2 mai 2020, Informationclearinghouse.info

L’administration Trump cherche à blâmer «quelqu’un» pour sa réponse catastrophique à la pandémie de Covid-19. Après avoir d’abord loué la Chine pour sa lutte contre l’épidémie, la Maison-Blanche a commencé à la critiquer. Un appel téléphonique entre Xi et Trump a mis fin à leurs échanges d’information pour un certain temps. Ensuite c’est l’OMS qui a été mise en cause et l’administration Trump a cessé de financer cette organisation et il ne restait plus grand-chose à faire. Trump a donc accusé la Chine. Par conséquent l’administration Trump fait pression sur ses services de renseignement pour trouver ou inventer des preuves que la Chine est coupable d’avoir propagé le virus :

De hauts responsables de l’administration Trump ont poussé les agences d’espionnage américaines à rechercher des preuves à l’appui d’une théorie non fondée selon laquelle un laboratoire gouvernemental à Wuhan, en Chine, était à l’origine de l’épidémie de coronavirus. L’effort intervient alors que le président Trump intensifie sa campagne publique pour accuser la Chine d’être à l’origine de la pandémie.

La plupart des agences de renseignement restent sceptiques quant à la possibilité de trouver des preuves concluantes d’un lien avec un laboratoire chinois, et les scientifiques qui ont étudié la génétique du coronavirus disent qu’il existe une probabilité écrasante d’un saut de l’animal à l’homme dans un environnement indépendant de tout laboratoire, comme ce fut le cas avec le VIH, Ebola et le SRAS.

Un ancien responsable du renseignement citant d’anciens hauts collaborateurs a mis l’accent mis à plusieurs reprises sur le fait que la théorie avancée par Trump était simpliste, un terme désobligeant parmi les analystes qui fait écho à la poussée de l’administration Bush en 2002 pour des évaluations disant que l’Irak avait des armes de destruction massive et des liens avec Al-Qaïda, peut-être l’exemple le plus notoire de la politisation des services de renseignement américains.

Les gens du renseignement étaient tellement préoccupés par la pression que le bureau du directeur du renseignement national a publié une déclaration qui dit qu’il croit que le virus était un développement naturel et qu’il ne sait pas si l’épidémie s’est produite en raison d’un contact naturel ou due à un accident de laboratoire.

Le risque d’un contact naturel est bien sûr infiniment plus élevé que celui d’un accident de laboratoire :

La probabilité d’une origine naturelle est astronomiquement plus élevée qu’une dissémination à partir laboratoire, a déclaré Kristian G.Andersen, l’auteur principal de l’article publié dans Nature Medicine ( https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9 ) et spécialiste des maladies infectieuses au Scripps Research Translational Institute en Californie.

Les virus du SRAS-CoV se sont développés à l’origine chez les chauves-souris, mais il est peu probable qu’ils soient passés de la chauve-souris à l’homme. Certains chercheurs ont remarqué que les chiens viverrins, chiens raton-laveurs (Nyctereutes procyonoides) sont connus pour être porteurs de coronavirus originaires des chauve-souris et qu’ils possèdent les récepteurs spécifiques ACE2 qui auraient permis au virus du SRAS-CoV-19, ainsi qu’au virus du SRAS de les utiliser comme hôtes intermédiaires (lien en fin de billet).

Les chiens viverrins sont vénérés au Japon (tanuki) en raison de la taille exceptionnelle de leurs testicules comme des dieux de la fertilité et en Chine pour leur fourrure très prisée. Les plus grandes fermes d’élevage de chiens viverrins en Chine se trouvent justement dans la province du Hubei où l’épidémie s’est produite. Un large dépistage des virus chez les chiens viverrins dans ces fermes pourrait établir une chaîne naturelle potentielle.

Mais l’administration américaine ne s’intéresse pas à la source naturelle du virus. Elle réfléchit déjà à la façon dont la Maison-Blanche peut «punir» la Chine:

« Des hauts responsables de plusieurs agences gouvernementales devraient se réunir ce jeudi 7 mai 2020 pour commencer à élaborer une stratégie de mesures de rétorsion contre la Chine », ont déclaré deux personnes au courant de la réunion, sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à divulguer le plan. Les responsables des agences de renseignement américaines sont également impliqués dans cet effort.

Le président Trump a fulminé ces derniers jours contre des collaborateurs à propos de la Chine, accusant le pays de ne pas divulguer d’informations sur le virus, et a discuté de l’adoption de mesures dramatiques qui entraîneraient probablement des représailles de Pékin, ont déclaré ces personnes.

En privé, Trump et ses collaborateurs ont discuté de la suppression de la Chine de son «immunité souveraine», dans le but de permettre au gouvernement américain ou aux victimes du virus de poursuivre la Chine pour dommages et intérêts. George Sorial, qui occupait auparavant le poste de cadre supérieur à l’Organisation Trump et est impliqué dans un recours collectif (class-action) contre la Chine, a déclaré au Washington Post que lui et de hauts responsables de la Maison Blanche avaient discuté de la limitation de l’immunité souveraine de la Chine. Les experts juridiques disent qu’une tentative de limiter l’immunité souveraine de la Chine serait extrêmement difficile à réaliser et pourrait nécessiter une législation du Congrès. Certains responsables de l’administration ont également discuté de la possibilité pour les États-Unis d’annuler une partie de leurs dettes envers la Chine, ont déclaré deux personnes connaissant les conversations internes. On ne savait pas si le président avait soutenu cette idée.

Ces deux idées sont aussi folles que les pitreries anti-chinoises de Joe Biden. Si les États-Unis annulent l’« immunité souveraine » de la Chine, des dizaines de pays utiliseront cette jurisprudence pour faire de même envers les États-Unis. En décembre 1944, lors de l’attaque à la bombe incendiaire de Wuhan, les États-Unis ont tué plus de 40000 Chinois (lien). Comment les USA paieraient pour cet attentat alors qu’ils n’étaient pas en guerre contre la Chine ? Le reste du monde devrait-il poursuivre les États-Unis pour les 575 000 décès dans le monde et les dommages économiques causés par la pandémie de grippe porcine H1N1 depuis 2009 ? Cette pandémie a été détectée pour la première fois dans le sud de la Californie. Aucun actif financier américain en Chine ou ailleurs ne serait à l’abri d’une confiscation pour compenser cela et d’autres dommages causés par la négligence et les guerres américaines pour la plupart illégales.

Le défaut de paiement sur la dette souveraine américaine ne peut pas non plus être fait de manière sélective. Ce serait la fin du dollar américain comme monnaie de réserve.

Le 2 avril Trump a contredit ses services de renseignement lorsqu’il a affirmé avoir des preuves que le virus provenait d’un laboratoire :

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu quoi que ce soit lui donnant un degré élevé de confiance dans le fait que l’Institut de virologie de Wuhan était la source de l’épidémie, Trump a répondu: « Oui, j’ai les preuves. »

Il a cependant refusé de donner des détails.

Cependant, le secrétaire d’État Mike Pompeo a indiqué qu’il n’avait pas vu de preuves définitives. « Nous ne savons pas précisément où cela a commencé », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’agence de presse chinoise Xinhua a publié une vidéo d’animation amusante et moqueuse qui met en évidence les contradictions des déclarations américaines sur la pandémie. Chaque avertissement que la Chine avait proposé dès le début a été initialement rejeté par l’administration Trump :

Chine : nous avons découvert un nouveau virus.

Amérique : Et alors ?

Chine : c’est dangereux

Amérique : ce n’est qu’une grippe

Chine : portez un masque

Amérique : ne portez pas de masque

Un conflit économique ou même une guerre physique contre la Chine (et son allié la Russie) est un conflit que les États-Unis ne peuvent pas gagner. Les États-Unis doivent cesser de blâmer la Chine pour avoir dénoncé la fraude de « l’exceptionnalisme américain » (cf l’illustration du précédent billet sur ce blog). Les États-Unis l’ont fait eux-mêmes. Ce n’est même pas Trump qui est coupable, car le déclin relatif de la direction et des capacités des États-Unis s’est développé au fil des décennies et indépendamment des préférences politiques des partis.

Il faudra un peu de réflexion pour contrer ce déclin. Malheureusement, aucun des deux partis politiques américains ne semble disposé à s’y engager.

Illustrations : Nyctereutes procyonoides viverrinus (tanuki) et tanukis en vente dans les échoppes japonaises.

