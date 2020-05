Je ne suis pas abonné à Netflix, je n’ai aucun abonnement télévisuel alors que je pourrais regarder 5 ou 600 chaines de télévision du monde entier, alors je me contente des regarder à nouveau naturellement l’un des quelques 3000 films que j’ai téléchargé quand cela était encore possible et soigneusement stockés dans des disques durs. Hier soir je me suis offert un plaisir jamais terni par la mémoire : regarder à nouveau le fabuleux film de Marcel Pagnol « Regain » inspiré du roman éponyme de Jean Giono. Ce film ne connut pas le succès qu’il aurait mérité car il parut sur les écrans français en octobre 1939.

Revoir ce film aujourd’hui, en ces moments troublés provoqués par un effondrement économique et sociétal catastrophique sciemment provoqué par des politiciens vendus à la grande finance internationale, a ravivé dans ma mémoire de très vieux souvenirs d’enfance comme par exemple quand le paysan du hameau où je suis né venait labourer le verger que mon père avait fait planter par un pépiniériste avec son cheval. Les tracteurs n’existaient pas encore et le blé était par contre battu avec une batteuse mécanique propulsée avec une machine à vapeur. Il s’agit là d’un des premiers souvenirs de ma tendre enfance. Dans le village abandonné d’Aubignane, Arsule (Orane Demazis), une fille de l’assistance publique et esclave du rémouleur Gédémus (Fernandel) fait revivre ce village abandonné avec Panturle (Gabriel Gabrio), le dernier habitant du village, un peu bourru et vivant de braconnage.

Ils cultiveront du blé et auront de nombreux enfants … Combien de citadins seraient prêts à retourner dans les campagnes abandonnées et délaissées pour y cultiver la terre quand la vie dans les villes va devenir difficile, coûteuse et dangereuse, avec cette crise économique qui se profile ? J’aurais 30 ans de moins c’est ce que je ferais tout de suite !

Illustration : capture d’écran quand Arsule apprend qu’elle attend un heureux événement à son compagnon Panturle durant le premier semis de blé d’hiver.