Avoir peur et se protéger du virus (couronné) est la meilleure façon d’en mourir à moins que les politiciens ne vous tuent avant.

Article de Gary D. Barnett paru sur le site LewRockwell.com

« Commencez-vous enfin à voir quel genre de monde nous créons ? C’est l’exact opposé des stupides utopies hédonistes imaginées par les anciens réformateurs. Un monde de peur, de trahison et de tourments, un monde où on piétine les autres et où on est piétiné à notre tour, un monde qui grandira non pas moins mais sans pitié à mesure qu’il se complexifiera. Le progrès dans notre monde sera un progrès vers plus de douleur. »

~ George Orwell (1961). «1984»

La mort est inévitable, alors ne vous dissimulez jamais à la vie et ne permettez jamais qu’un moment de votre vie soit accaparé par des tyrans. Tout gouvernement est tyrannique, et tout gouvernement cherche le pouvoir et le contrôle, et aujourd’hui il utilise une crise créée à dessein pour gagner ce contrôle. De faux dirigeants nous disent d’abandonner nos vies et de nous cacher de ceux dont nous nous soucions pour arrêter un virus. C’est la forme la plus élevée de tromperie, elle ne vise qu’à nous diviser afin que des ordres du jour sinistres puissent être accomplis dans l’ombre.

En ces temps de crainte totale de préservation de la santé de notre corps, et non de la crainte des gouvernements, nous avons oublié que nos propres corps constituent eux-mêmes notre défense contre les agents viraux. Peut-être que quelques-uns d’entre nous apprendront de cette tromperie que les germes sont nos amis. À moins que notre corps ne soit pas exposé aux germes et aux virus, les défenses naturelles contre la maladie disparaissent, laissant le corps vulnérable à toutes sortes de germes et de virus. Écouter et suivre les injonctions des politiciens nuit donc à notre santé.

Les coronavirus ne sont pas une menace pour les humains en bonne santé dotés d’un système immunitaire fort. Les virus ne peuvent pas se répliquer dans cet environnement, ce qui signifie que les symptômes et la maladie sont rarement présents. En outre, le soleil et les niveaux élevés de vitamine D sont d’une grande importance, tout comme le régime alimentaire, l’exercice, le sommeil et le calme relaxant. Cela signifie que le gouvernement et ses décisions idiotes tuent en fait de nombreuses personnes, et ces décès sont dus à l’instance dirigeante même qui ment sur la façon de protéger votre santé. Ils causent en fait beaucoup de morts, beaucoup plus que ce soi-disant Covid-19.

Pratiquement tout ce que le gouvernement a décidé pour lutter contre ce virus est extrêmement préjudiciable à la vie, et cela peut être intentionnel. Comme davantage de décès sont faussement attribués à ce coronavirus, plus de pouvoir et de contrôle seront concentrés entre les mains de l’État. Le stress est un facteur important pour aider un virus à se répliquer et à causer des dommages. Plus le stress est évident, plus le système immunitaire de son hôte est faible. Lorsque le système immunitaire doit entrer en action afin d’atténuer les symptômes mentaux et physiques dus au stress sur le corps, cela laisse le corps sans défense et les virus profitent immédiatement de cette opportunité. En d’autres termes, les gens tomberont malades simplement à cause d’un stress excessif, stress désormais intentionnellement causé par ce gouvernement incompétent.

Le chômage provoque le stress, la peur provoque le stress, les problèmes financiers provoquent le stress, les agents étrangers sous forme de vaccins provoquent le stress, la faim provoque le stress, l’inquiétude, l’isolement et le manque d’activité physique provoquent le stress, l’auto-emprisonnement provoque le stress et toute relation ou problèmes familiaux dus à ces facteurs provoquent un stress extrême.

Ensuite, il y a le problème des respirateurs, qui est très suspect. Les ventilateurs tuent en fait ceux qui ont une infection virale. Certains hôpitaux ont signalé des taux de mortalité inhabituels pour les patients atteints de coronavirus sous ventilation, et certains médecins craignent que les machines ne nuisent à certains patients. Les ventilateurs mécaniques poussent l’oxygène vers les patients dont les poumons sont défaillants. L’utilisation des machines implique la sédation d’un patient et le positionnement d’un tube dans la gorge. Les décès chez ces patients malades sont fréquents, quelle que soit la raison pour laquelle ils nécessitent une assistance respiratoire. De manière générale, 40% à 50% des patients souffrant de détresse respiratoire sévère meurent sous ventilateurs, selon les experts. Mais 80% ou plus des patients atteints de coronavirus et placés en assistance respiratoire à New-York sont décédés, selon des responsables de l’État et de la ville.

C’est une statistique surprenante étant donné que l’État et ses soi-disant «experts» de la santé dans l’administration, à l’OMS et au CDC, ont poussé l’utilisation des ventilateurs depuis le début, et ont utilisé des ressources massives non seulement pour augmenter considérablement la production et l’achat de ces machines, mais ont propagé quotidiennement à grande échelle l’efficacité de ces machines dans le traitement des patients atteints de coronavirus. Mais avec 80% de ces patients décédés sous ventilation, un autre programme est-il en cours d’élaboration ? Les hôpitaux ont-ils un avantage financier pour placer les patients sur ces ventilateurs ? Est-ce un moyen d’augmenter le nombre de décès, tout comme le codage de tous les décès en tant que Covid, indépendamment du fait que le patient soit décédé en raison d’autres facteurs ?

Toutes les décisions fédérales et étatiques visant à lutter contre ce virus ont causé plus de morts et de maladies indues. Alors que le stress extrême causé par ces décisions politiciennes a été dévastateur en ce qui concerne la sensibilité aux virus, de nombreuses autres maladies provoquent des décès simplement en raison de cette action du gouvernement. Le stress et l’isolement causent un certain nombre de problèmes indésirables, et nombre d’entre eux provoquent des taux de mortalité plus élevés que la normale. Le préjudice psychologique à lui seul est alarmant et a été ressenti à l’échelle nationale, et en raison de ce préjudice, les suicides ont également augmenté. Bien que le suicide ait augmenté année après année, avec l’assaut des interventions gouvernementales dues au coronavirus, de nombreux facteurs de risque qui causent le suicide ont été considérablement amplifiés, ce qui entraînera très probablement beaucoup plus de suicides cette année et pour les années à venir. Combien d’autres se tueront à l’avenir en raison des mesures prises par le gouvernement pendant cette soi-disant crise ? Il n’y a aucun moyen de le savoir avec certitude, mais il y a des indications que ce nombre de suicides dépassera de loin les décès de cette arnaque au virus 2020.

La ligne de fond est la suivante : les maladies et les décès dus à la réponse du gouvernement à cette pandémie fabriquée seront plusieurs fois plus élevés que le nombre de décès dus au coronavirus lui-même. Mais c’est bien pire que cela, car les décès dus à cette réponse gouvernementale continueront à augmenter pendant les années à venir, alors que les gens auront du mal à rester à flot dans un pays dont l’économie a été détruite. La mort précoce et inutile, le suicide, la violence familiale, la violence en général, le désespoir, la famine et la solitude continueront de faire des ravages sur les Américains, causant un nombre incalculable de problèmes de santé et de décès.

Le contrôle de la population par une mortalité et une stérilisation plus élevées est évident dans le programme du gouvernement, et la distance, l’isolement, la vaccination forcée et le stress excessif sont recherchés afin de faciliter ce plan. La seule solution viable, à mon avis, est d’éliminer le gouvernement à tous les niveaux possibles.

« L’État réside dans tous les discours du bien et du mal, et tout ce qu’il dit est mensonge, et tout ce qu’il a, il l’a volé, tout ce qu’il est, est faux, il mord avec des dents volées, et il mord souvent, il est faux jusque dans ses entrailles. «

~ Friedrich Wilhelm Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra [1896]

Note. Je ne partage pas nécessairement les opinions de l’auteur de cet article, ancien financier et auteur de plusieurs ouvrages et articles vivant à Lewistown dans le Montana. Illustration : la maison en Ecosse où se retira George Orwell pour écrire 1984 (Wikipedia).