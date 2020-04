Le Professeur Didier Raoult n’a rien redécouvert au sujet de la chloroquine car comme tout bon scientifique il a lu la littérature relative à sa spécialité de virologiste reconnu dans le monde entier et devant l’urgence n’a fait qu’appliquer au niveau clinique concret ce qu’il avait constaté dans cette littérature scientifique. Et il a eu parfaitement raison en dépit de la scandaleuse campagne de dénigrement orchestrée par les politiciens parisiens !

Un article paru dans The Lancet en novembre 2003 décrivait l’effet positif de cette molécule sur la maîtrise de la prolifération du coronavirus – oui ! Ce virus existait déjà il y a 17 ans (SARS) – et plutôt que d’attendre l’apparition sur le marché (et l’AMM) d’un vaccin contre le nouveau coronavirus « vintage 2019 » ou tout autre nouvel antiviral qui rapporterait gros aux laboratoires pharmaceutiques et par conséquent au monde financier, Raoult a suivi les travaux des cliniciens chinois et appliqué la prescription de la chloroquine pour réduire la charge virale chez les malades aux stades précoces de l’infection.

Et ça marche parfaitement !

Pourquoi le traitement préconisé par Raoult dérange-t-il ? Tout simplement parce que les ministres du gouvernement Macron sont tous aussi corrompus les uns que les autres, prisonniers de leurs conflits d’intérêts et de l’influence des lobbyistes du secteur de la pharmacie qui leur ont attribué de grasses commissions pour inscrire la chloroquine parmi les substances vénéneuses alors que ce produit est prescrit dans le monde entier depuis plus de 50 ans. Honte à l’ex-ministre de la santé qui s’est défilée en se présentant comme candidate à la mairie de Paris ! Il était donc urgent de maintenir le premier tour des élections municipales : tout s’explique … Il ne faut pas prendre les Français pour des cons ! La chloroquine ou son dérivé hydroxylé ne coûtent rien, leurs prix de vente couvrent tout juste le conditionnement des comprimés. Il fallait donc privilégier des laboratoires susceptibles de mettre sur le marché des antiviraux coûteux, des laboratoires comme Gilead qui ont réussi à attirer l’attention des décideurs politiques et de l’administration par leur intense pression. Il s’agit de la part de l’ensemble du gouvernement français d’un conflit d’intérêt flagrant, même le Président ne peut pas ne pas être compromis dans cette affaire

Il faudra poursuivre au pénal ces éléments totalement pourris de l’administration et du monde politique français mais aussi des membres d’autres gouvernements européens qui ont pris les décisions françaises pour des décisions fiables. J’ai vraiment honte des dirigeants de mon pays …

Pour les amateurs de vraie science et non pas de politique corrompue voici l’article du Lancet : https://doi.org/10.1016/S1473-3099(03)00806-5 d’où provient l’illustration en tête de billet.