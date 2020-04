Ici à Santa Cruz de Tenerife les rues sont désertes, même les pigeons sont tristes : il n’ont plus rien à se mettre dans le bec puisque tous les restaurants avec terrasses sont fermés depuis 5 semaines ce lundi prochain. J’ai remarqué qu’un grand nombre de ces volatiles que j’exècre a disparu, morts (du coronavirus ou de faim ?) ou ayant choisi d’aller se nourrir dans les montagnes qui entourent la ville. Beaucoup de madrilènes et de parisiens ont fait de même …

Une nouveauté : à l’entrée des supermarchés dans lesquels on ne peut pénétrer sans masques et sans gants, une jolie jeune fille vérifie la température des clients avec un thermomètre infra-rouge. J’ignore ce qui m’arriverait si j’avais une crise de malaria. Des rumeurs font état d’un lever du blocus imposé aux libertés individuelles très prochainement car il n’y a plus de nouveaux cas ni de morts depuis une semaine selon ce que ma vendeuse de fromage français m’a dit. Je croise les doigts !

Le confinement de la totalité de la population est une pratique moyenâgeuse qui était mise en place lors des épidémies de peste. Nous n’en sommes plus là mais il semble que les politiciens ont réagi avec leur cerveau reptilien devant la peur sans se préoccuper un seul instant des conséquences désastreuses de leurs décisions. De plus, clamant qu’il faut atteindre une immunité de groupe pour vaincre l’agression virale, ce n’est certainement pas en confinant toute la population qu’on pourra espérer arriver à un tel résultat. Des informations fusant de toutes parts indiquent que la mortalité provoquée par le coronavirus millésime 2019 (car il y en aura d’autres versions) est considérablement surestimée. Par exemple en Belgique seulement 25 % des personnes pensionnaires de maisons de retraite décédées ces dernières semaines avaient été testées positives au coronavirus. Il est vraisemblable que cette donnée soit exactement la même dans d’autres pays.

Cette information qui n’a naturellement pas fait la une des canaux d’information « main-stream » – c’est dérangeant – devrait intéresser au plus haut point les journalistes d’investigation dignes de ce nom : pourquoi les statistiques sont ainsi manipulées et dans quel but ? Il semble de plus en plus évident que l’amplification de la « terreur coronavirale » répond à un dessein caché au grand public. Comme l’expose clairement Valérie Bugault (lien et illustration) si le réchauffement climatique a été un coup d’épée dans l’eau pour la grande finance apatride qui veut établir un gouvernement mondial forcément totalitaire – cette grande finance anonyme ne doit probablement pas croire au réchauffement du climat – alors le nouveau virus vient à point nommé pour tenter à nouveau de prendre le contrôle de la planète. Je ne suis pas un adepte des complots mais le discours de Valérie Bugault apporte quelques éléments de réponse à la question : à qui profite le crime du confinement ? Suite dans un prochain billet. Lien :

https://strategika.fr/2020/04/01/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avec-valerie-bugault/