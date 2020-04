Nouvelles du climat

La présence d’une tache fugace près du pole nord du Soleil est le premier signe du prochain cycle d’activité solaire mais dans l’ensemble l’astre du jour poursuit sa période de langueur magnétique la plus longue depuis plus de 200 ans car celle-ci devrait durer au moins jusqu’en 2023 ou 2024 selon divers modèles prédictifs déduits de diverses mesures et analyses passées. Quelles sont les conséquences visibles ou ressenties sur la Terre de ce grand sommeil solaire ? Finalement peu de choses car la latence au changement du climat provient des océans qui représentent un gigantesque « volant d’inertie thermique ».

Cependant il se passe beaucoup de choses dans les hautes couches de l’atmosphère pour deux raisons. D’une part la faiblesse du champ magnétique solaire permet aux rayons cosmiques d’atteindre plus facilement la Terre et la faiblesse du rayonnement solaire a pour conséquence une diminution du rayonnement ultra-violet énergétique. Or, lors d’une activité solaire normale les rayons ultra-violets détruisent les rares molécules d’eau présentes à des altitudes comprises entre 50 et 80 kilomètres provoquant une inhibition de la formation de nuages dits noctilucents (NLC, noctilucent clouds). Ces nuages sont formés de cristaux de glace qui se forment autour de foyers de nucléation chargés électriquement qui attirent les molécules d’eau et progressivement il se forme alors un cristal de glace. Ces foyers de nucléation sont générés par les rayons cosmiques. Plus il y a de rayonnement cosmique, plus il se forme de noyaux de nucléation, plus il en résulte des cristaux de glace et comme le rayonnement UV solaire a diminué alors l’apparition de nuages noctilucents devient plus fréquente et plus remarquable. En 2019 de tels nuages ont pu être observés à Rome en Italie, Las Vegas au Nevada à Paris en France et à Los Angeles en Californie alors que ce type d’observation est rarissime à de telles latitudes.

Ces nuages (illustration : photo prise de l’île Macquarie au sud de la Nouvelle-Zélande en janvier 2020) sont donc une preuve indirecte de la grande faiblesse de l’activité solaire. L’une des conséquences de la formation de ces nuages est naturellement l’augmentation de l’albedo de la Terre et donc une diminution de l’irradiance solaire au niveau du sol puisque ces nuages forment en quelque sorte des miroirs réfléchissant le rayonnement solaire. Encore quelques années et les effets sur les températures commenceront à devenir de plus en plus sensibles … et seuls quelques obsédés oseront encore parler de réchauffement climatique.

Source et illustrations : spaceweatherarchive.com