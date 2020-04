Confinement et CO2 : Rien à signaler

Comme d’habitude, c’est leur stratégie basique, les écolos se réjouissent du confinement de plus de 3 milliards d’individus sur la planète, « lock-down » qui pour eux va contribuer au ralentissement de la détérioration du climat. Ce confinement presque généralisé, du jamais vu dans l’histoire récente de l’humanité, préfigure ce dont ces écologistes rêvent : une destruction totale de l’économie, un arrêt de tous les échanges, de tous les transports, bref une révolution industrielle négative et un retour au XVIIIe siècle voire à l’âge des cavernes. Par conséquent la propagande « réchauffiste » s’en est donnée à cœur joie en clamant que l’air est devenu plus pur, qu’on peut revoir les étoiles la nuit et des montagnes au loin dont on avait perdu le souvenir.

Pas de chance pour ces rêveurs totalement déconnectés de la réalité les teneurs en CO2 de l’atmosphère mesurées dans l’observatoire de la NOAA au sommet du volcan éteint Mauna Loa dans l’île de Hawaii montrent qu’il n’en est rien : la teneur en CO2 atmosphérique a atteint en ce début de mois d’avril 2020 la valeur record de 418 ppm !

La conclusion évidente de cette observation est qu’il n’existe pas de décision politique pouvant résulter en un contrôle de la teneur en CO2 de l’atmosphère. Si toute activité humaine était mise à l’arrêt le climat, la composition de l’atmosphère, les vents et les pluies continueraient leur bonhomme de chemin …

Note. La teneur en CO2 dans l’atmosphère varie selon les saisons en raison de la séquestration de ce gaz par les végétaux terrestres. Cette séquestration est plus élevée durant les mois de printemps-été-automne dans l’hémisphère boréal où se trouve la majorité des terres émergées.