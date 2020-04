Fiction. Dans neuf mois la France …

Dans neuf mois il y aura une crise des maternités. Des maternités de campagne seront installées en urgence par l’armée malgré le fait que les militaires ne sont pas vraiment habitués à ce genre de situation sanitaire d’urgence. Les fortes chutes de neige, on sera en décembre, perturberont l’acheminement des futures mères, les routes et les grands axes de circulation seront en effet presque impraticables. Il y aura un manque catastrophique de couveuses. Naturellement la population se souviendra de la totale nullité du gouvernement Philippe lors de la gestion de la crise du virus mais cette fois elle sera émerveillée par la rapidité de réaction des autorités militaires en place depuis le mois de septembre.

Louis-Philippe chuta devant la pression populaire spoliée par les emprunts nationaux pour le développement des chemins de fer – relisez l’histoire – et la population applaudit le coup d’Etat de Louis-Napoléon. En septembre 2020 l’armée française prit le pouvoir car non seulement le gouvernement républicain n’avait pas su gérer la crise virale, avait 15000 morts sur la conscience et des mensonges à répétitions assortis de prises d’intérêt de la part de ministres révélant la corruption généralisée de ce gouvernement. La situation s’était aggravée au cours des mois de mai et juin avec les émeutes sanglantes des banlieues des grandes villes et même de certains quartier de Paris, de Lyon et de Marseille. Le plus inquiétant était le fait que, dans le même tempo, la France périphérique, les « sans-dents » vêtus de gilets jaunes avaient ressorti les fusils de chasse chargés de chevrotines et commençaient à se protéger contre les pillages sporadiques. Devant l’inaction de la police, l’armée prit donc le pouvoir et rappela à la gendarmerie qu’elle devait désormais suivre les ordres émis par le Ministère de la Défense (illustration).

Des tribunaux d’exception commençaient à concerner un grand nombre de ministres et autres parasites inutiles de la Cour du Prince mis en prison pour incapacité totale à gouverner, cette incapacité ayant favorisé la mort de ces milliers de personnes lors de la crise virale. En décembre on réquisitionnera peut-être les anciennes sage-femmes pour la plupart septuagénaires qui auront échappé par miracle à l’ancienne grippe à virus couronné que tout le monde aura oublié, ou presque …

Ou presque en effet, parce la crise économique effroyable sera loin, très loin de son dénouement. L’armée, à peu près le seul corps d’Etat encore fonctionnel, sortira à peine des combats de rue dans les banlieues « défavorisées » ayant fait d’autres milliers de victimes pas toutes innocentes, loin de là. Elle aura pris le pouvoir dès le début de l’automne et renvoyé plus de trois millions de fonctionnaires inutiles cultiver avec leurs familles les terrasses abandonnées du sud de la France. Un audit des finances publiques et de la structure de la dette avait été dès le début des évènements confié à un cabinet anglo-saxon spécialisé qui ne pouvait pas être accusé de parti-pris. Les résultats ont été édifiants et immédiatement suivis d’effet. D’abord la nationalisation autoritaire sans indemnisation des actionnaires de toutes les banques du pays aura été l’une des premières décisions accueillie favorablement par le peuple, suivie du rachat sans conditions d’Alstom-énergie cédé par Macron aux Américains. La sortie de l’euro devait suivre dans le courant de l’automne. Des camps de rééducation seront en cours d’aménagement un peu partout sur le territoire. Fiction ou réalité ? Il faut avoir de l’imagination pour envisager un scénario de sortie de crise en douceur tant la situation financière, industrielle et commerciale va se dégrader pour mener la France, mais aussi bien d’autres pays européens, dans un profond marasme, durable qui plus est. Sans mesures autoritaires d’envergure l’économie française ne s’en remettra jamais.

L’armée n’a jamais digéré le limogeage brutal du Général Pierre de Villiers par Macron le 19 juillet 2017 et la détérioration économique de la France consécutive à un confinement digne d’un obscurantisme médiéval. Les grands gradés de l’armée on rappelé De Villiers qui a décidé que l’armée devait, c’était son devoir, prendre le contrôle du pays pour le plus grand soulagement des citoyens excédés par les errances du gouvernement de clowns à la tête d’une France maintenant reléguée au rang de 17e économie mondiale se débattant avec 10 millions de chômeurs, une véritable guerre civile à caractère ethnique et confessionnel, des centaines de milliers de tonnes d’ordures s’accumulant sur les trottoirs des grandes villes …

Seule l’armée, dernier recours, était considérée par le peuple excédé comme capable de remettre de l’ordre dans cette gabegie. C’est maintenant chose faite et la vie reprend son cours. L’épisode de la crise des maternités de ce mois de décembre ne pourra donner que de l’espoir, la vie n’est-elle pas porteuse d’espoir ?