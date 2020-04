Brève. Actualité du virus …

France et îles Canaries. Quand j’entends Castaner, Ministre de l’Intérieur français, c’est-à-dire ministre de la sécurité sanitaire qui avait donné du LBD et des gaz lacrymogènes aux personnels soignants qui manifestaient dans les rues de Paris, déclarer que le port du masque rendu obligatoire par certains maires de bourgades éloignées de la Place Bauveau est « une stupidité car il ne protège en rien la propagation de l’épidémie », j’ai cru que j’allais m’étrangler. Ici à Tenerife on ne peut pas entrer dans un petit supermarché de ville sans masque et sans gants. Si on se gante soi-même il faut nettoyer ces derniers avec une solution hydro-alcoolique dont un distributeur est mis à la disposition des clients. Des personnels de sécurité expliquent ce qu’il faut faire avec précision.

En tant qu’ancien biologiste je voudrais communiquer à mes lecteurs une recette très simple pour stériliser des gants afin d’être en mesure de les réutiliser sans risque. N’importe quel virus, n’importe quelle bactérie, n’importe quel champignon microscopique renferment de l’eau, même les virus que l’on imagine comme des sortes de cristaux sans vie. Il suffit de mettre ces gants ainsi qu’un masque (à condition qu’il ne comprenne pas de parties métalliques) qui pourront être alors être réutilisés dans un four à micro-ondes durant une minute, ou deux si on veut être vraiment certain de l’efficacité du traitement. Le virus explose littéralement car l’eau concentrée dans l’enveloppe du virus atteint en quelques secondes une température de plus de 100 degrés ! Les micro-ondes ne font vibrer que les molécules d’eau dont la vibration est dissipée sous forme de chaleur. C’est aussi simple que cela …

Pour répondre à cet escroc de Castaner lorsque j’étais « étudiant » j’ai travaillé quelques semaines dans un hôpital, comme infirmier improvisé, dans le service des brûlés d’un hôpital lyonnais, service qui n’était rien d’autre qu’un grand bloc opératoire. Imaginez un instant de déambuler dans ce service sans gants, sans masque, sans sur-bottes, sans sarrau et sans lunettes de protection. Non seulement les soignants se protégeaient contre les germes apportés par les patients qui arrivaient à moitié mourants et étaient immédiatement traités dans le bloc opératoire proprement dit mais ils protégeaient aussi les malades du service.

Alors quand Castaner prétend que les masques ça ne sert à rien il sera jugé au pénal pour la portée de ses déclarations dignes des éructations d’un chimpanzé. Mais il n’est pas le seul dans ce gouvernement français de clowns de foire. C’est à peu de choses près la même situation en Espagne, pays où la semaine sainte revêt une importance particulière. Les habitants des grandes villes se sont octroyé le droit de braver le confinement pour aller passer cette semaine particulière dans leurs résidences secondaires situées le long de la côte méditerranéenne. De ce fait ils répandent potentiellement le virus puisqu’il n’existe aucun système de dépistage systématique. Il faudrait peut-être que ces deux pays, la France et l’Espagne, prennent exemple sur l’Allemagne qui procède à des dépistages systématiques, 500000 par semaine, afin de tenter de résoudre le problème majeur de l’ « après-confinement », confinement, une mesure qui paraît presque préhistorique à l’ère du numérique et des smart-phones. Autres pays, autres mœurs …