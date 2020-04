Conséquences inattendues ? Les cas de la polio et du Covid-19

Article de Jim Steele paru sur le site wattsupwiththat.com le 30 mars 2020.

Nous devons considérer les conséquences médicales involontaires des blocages sociaux dans l’espoir d’empêcher la propagation de COVID 19. Les conséquences involontaires sont illustrées par les épidémies de polio passées qui ont laissé certains de mes camarades de classe estropiés. Pour les plus gravement atteints, un ventilateur n’était pas suffisant, il fallait un poumon d’acier pour que les enfants puissent respirer. Le virus de la polio existe probablement depuis des milliers d’années, mais au XXe siècle, de graves épidémies de polio ont commencé. Pourquoi ?

En 1992, le Dr Krause de l’Institut national de la santé a écrit : «Il existe de nombreux exemples d’anciens virus qui ont provoqué de nouvelles épidémies à la suite de changements dans les pratiques humaines et les comportements sociaux. La poliomyélite épidémique est apparue dans la première moitié du XXe siècle lorsque l’assainissement moderne a retardé l’exposition du virus jusqu’à l’adolescence ou à l’âge adulte, période à laquelle elle a provoqué une infection du système nerveux central et une paralysie sévère. Avant l’introduction de l’assainissement moderne, l’infection à poliomyélite était acquise au cours de la petite enfance, période à laquelle elle causait rarement la paralysie mais fournissait une immunité à vie contre l’infection et la paralysie ultérieures de la polio plus tard dans la vie. Ainsi, ce sont l’assainissement et l’hygiène qui ont aidé à prévenir les épidémies de typhoïde mais ont aussi favorisé l’épidémie de polio paralytique. »

En effet, ce sont les personnes les plus riches avec des niveaux de vie plus élevés qui étaient les plus touchées par les épidémies de polio, car leurs enfants avaient été isolés des souches plus douces durant leur prime enfance avec des mesures d’hygiène.

Comme c’est le cas pour tous les virus dont le génome est un ARN simple brin de même polarité dite positive que les ARN messagers (comme c’est le cas pour le coronavirus-19 alors que le génome des virus Influenza HxNy est un ARN simple brin de polarité négative) ils mutent très plus rapidement et il existe différentes souches. Certains provoqueront des effets bénins tandis que d’autres pourraient être mortels. La virulence d’une souche peut dépendre de l’âge et de la santé d’une personne. Il existe plusieurs souches de virus grippal, de sorte que les vaccins sont ajustés chaque année. Trois principales souches de poliovirus ont été identifiées. Les vaccinations ont éradiqué deux types et maintenant des groupes comme le Rotary Club financent des travaux pour éradiquer le type restant présent. L’observation selon laquelle une exposition précoce aux virus de la poliomyélite a fourni une immunité à vie soulève la question de la lutte contre le COVID 19. Dans quelle mesure isoler les personnes les empêche-t-il de devenir naturellement immunisées lorsqu’elles sont infectées par une souche légère?

Plus la population de personnes naturellement immunisées est grande, plus le «coupe-feu» qui empêche la propagation d’une souche plus mortelle est important. Tout comme la distanciation sociale minimise la croissance exponentielle d’une souche mortelle, elle empêche également la croissance exponentielle des personnes naturellement immunisées. Dans l’affirmative, une approche plus ciblée serait peut-être préférable. Notre population âgée est la plus vulnérable et est souvent confinée dans des établissements surpeuplés. Les personnes dont l’état de santé est compromis devraient s’isoler. Nous devons absolument minimiser la propagation à ces personnes vulnérables. Peut-être que disposer d’un hôpital pour se spécialiser en COVID et un autre pour les soins médicaux non-COVID est une bonne stratégie. Il n’est pas judicieux d’arrêter les soins médicaux pour un nombre beaucoup plus grand de personnes souffrant d’autres problèmes graves par peur de propager le COVID 19. Et est-il sage de mettre tout le monde en quarantaine ?

Le fait que de nombreuses personnes ont été testées positives pour le virus COVID 19 mais n’ont présenté aucun symptôme suggère qu’il existe diverses souches légères qui pourraient naturellement conférer une immunité. Ces réactions bénignes sont principalement observées chez les personnes de moins de 50 ans. Cependant, une fois que les cohortes plus jeunes auront acquis l’immunité, elles seront moins vulnérables en vieillissant.

Récemment, dans le New England Journal of Medicine, le Dr Fauci a écrit : «Si l’on suppose que le nombre de cas asymptomatiques ou peu symptomatiques est plusieurs fois plus élevé que le nombre de cas signalés, le taux de létalité peut être considérablement inférieur à 1%. Cela suggère que les conséquences cliniques globales de Covid-19 pourraient finalement être plus proches de celles d’une grippe saisonnière sévère (qui a un taux de létalité d’environ 0,1%) ou d’une grippe pandémique (similaire à celles de 1957 et 1968 dont il a été fait mention sur ce blog) plutôt que une maladie similaire au SRAS ou au MERS, qui ont eu des taux de létalité de 9 à 10% et 36%, respectivement. »

Le Dr John Ioannidis est professeur de médecine, de recherche et de politique de la santé et de science des données biomédicales à la Stanford University School of Medicine, directeur du Stanford Prevention Research Center et codirecteur du Meta-Research Innovation Center de Stanford

Il a écrit un article d’opinion « Un fiasco en devenir » ? Alors que la pandémie de coronavirus s’installe, nous prenons des décisions sans données fiables suggérant une réaction excessive.

Contrairement au modèle de l’Imperial College suggérant que plus d’un million d’Américains pourraient mourir, Ioannidis a soutenu: «Si nous supposons que le taux de létalité parmi les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 est de 0,3% dans la population générale – une estimation de milieu de gamme de l’analyse du cas « Diamond Princess » – et que 1% de la population américaine est infectée (environ 3,3 millions de personnes), cela se traduirait par environ 10 000 décès. Cela ressemble à un nombre énorme, mais il est enfoui dans le bruit de fond de l’estimation des décès dus à une «maladie saisonnière de type grippal ». Si nous n’avions pas eu connaissance d’un nouveau virus et si nous n’avions pas vérifié les individus avec des tests de PCR, le nombre total de décès dus à une «maladie de type grippal» ne semblerait pas inhabituel cette année. Tout au plus, nous aurions pu remarquer avec désinvolture que la grippe de cette saison hivernale 2019-2020 semble être un peu plus mortelle que la moyenne. Le modèle de l’Imperial College et d’Ioannidis sera testé prochainement, car le nombre de décès par COVID américain s’élevait déjà à 2 871 au 30 mars.

Néanmoins, il sera difficile de déterminer l’efficacité d’un verrouillage de la société si le COVID-19 se comporte comme la grippe. Les infections grippales baissent de façon spectaculaire à partir du mois d’avril. Par rapport au réchauffement saisonnier, un verrouillage peut avoir un effet minimal. Peut-être qu’en inhibant la propagation d’une immunité naturelle, nous pourrions préparer le terrain pour une autre grande vague de COVID 19 l’année prochaine. Ce sont des questions qui doivent être débattues.

Pendant 25 ans, en tant que directeur du Campus de terrain dans la Sierra Nevada de l’Université de Californie à San Francisco, Jim Steele a ouvert les yeux et les oreilles d’innombrables étudiants à la magie de la Sierra Nevada en Californie. Dans son premier livre, Landscapes and Cycles, An Environmentalist’s Journey to Climate Skepticism, Steele compare les effets des changements de paysage, des cycles naturels et du changement climatique sur les ours polaires, les baleines, les morses, les pingouins, les grenouilles, les pikas, les papillons et les écosystèmes marins. Bien qu’il soit sage de penser à l’échelle mondiale, toute la faune réagit localement et toutes les régions de la terre se comportent très différemment de ce que pourrait suggérer une statistique moyenne à l’échelle mondiale. Malgré les histoires d’horreur des médias relatives aux calamités du changement climatique, de nombreuses espèces ont bénéficié de ces récents changements en s’adaptant remarquablement beaucoup plus rapidement qu’on ne l’imaginait.

Note. Le taux de mortalité est égal au nombre de morts rapporté à l’ensemble de la population alors que le taux de létalité est le nombre de morts rapporté au nombre de personnes détectées comme séro-positives.