Coronavirus : connais pas !

J’ai publié en ligne sur mon blog plus de 3200 articles depuis septembre 2011 et j’ai eu la paresse – même en étant confiné dans mon modeste meublé de location – de rechercher si je n’avais pas déjà écrit un papier déclinant comme un verbe ou un mot latin l’historique de ma santé, ce que le médecin généraliste du système de santé étatique espagnol m’avait demandé lorsque je me suis installé ici à Tenerife. Je me souviens qu’elle (c’est une femme) ne m’ausculta même pas ni ne prit ma tension artérielle et se contenta de pianoter sur le clavier de son ordinateur en écoutant ce que je lui racontais et je fus convoqué pour une prise de sang la semaine suivante. En Espagne le système de santé public consiste en des dispensaires où on accède à des médecins spécialistes que si le généraliste qui s’occupe de votre cas en décide ainsi. Avoir un rendez-vous avec par exemple un spécialiste des problèmes de squelette, genre hernies discales, peut rencontrer un délai de 15 mois. Accéder aux services d’urgence à l’hôpital dépend également du « bon vouloir » du médecin généraliste qui vous gère ou du moins qui feint de gérer votre santé. En bref il vaut mieux être bien portant. Je fus convoqué quelques jours plus tard par un message sur mon téléphone portable pour une visite relative au résultat de ma prise de sang et Malthida, c’est le prénom de ma généraliste, me prescrit des statines car elle trouvait que j’avais trop de cholestérol. Je lui fis comprendre dans mon espagnol à l’époque très approximatif que je refusais de prendre ce poison. Etc …

J’en viens donc au descriptif détaillé de mon passé « clinique » que j’avais exposé à un vieux médecin australien qui avait sévit durant toute sa carrière en Papouasie-Nouvelle Guinée lorsque j’habitais à Port-Vila au Vanuatu. Ce dernier, dans sa sagesse, m’avait déclaré que j’étais vraiment une exception. Curieusement Mathilda n’eut pas la même réaction : je n’étais qu’un malade anonyme dont le fichier était entré dans l’ordinateur du système de santé espagnol, sans plus. En quelque sorte une fonctionnaire qui n’avait plus rien d’un médecin « de famille » comme il en existait en France autrefois et probablement en Espagne aussi.

Ce que j’avais exposé à ce vieux médecin australien et que j’ai répété à Mathilda se résume ainsi. Comme beaucoup d’enfants de ma génération j’ai souffert de diverses maladies infantiles, virales pour la plupart : rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, scarlatine, otites et grippes. Puis à l’âge de 15 ans je fus hospitalisé dans un sanatorium pour enfants qu’on appelait pudiquement un préventorium pour isoler les malades souffrant de tuberculose pulmonaire afin de ne pas répandre la maladie. J’étais en pension chez les curés qui avaient accepté par charité d’admettre un élève dans ma classe dont les parents étaient notoirement tuberculeux. Nous nous retrouvèrent 7 élèves de la même classe dans le même préventorium dans les montagnes de Haute-Savoie. C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle je hais la religion, l’église et les curés qui n’hésitaient pas à tripoter les élèves dans le recoin d’un couloir sombre du pensionnat …

Puis lors d’un séjour aux Îles Marquises je fus victime de la dengue, une terrible fièvre hémorragique virale. Au Vanuatu je souffris d’une amibiase puis de paludisme dont je garde toujours les séquelles depuis 22 ans avec des crises périodiques. C’est la raison pour laquelle je connais bien la chloroquine. J’allais oublier que je fus en contact avec les virus des hépatites A, B et C, contact révélé par une analyse sanguine détaillée. J’eus en effet, enfant, ce que l’on appelait une « jaunisse » et plus tard une intoxication violente avec des moules roulantes ramassées sur les plages de l’île de Ré après une tempête. Pour l’hépatite C j’ai encore des doutes. Bref, ce vieux médecin australien qui avait écrit à ses heures perdues un traité mathématique de stratégie à l’usage des joueurs de bridge m’avait déclaré modestement que mon système immunitaire avait été tellement sollicité que je n’avais aucun souci à me faire pour ma santé, que je pouvais continuer à picoler et séduire les femmes, ça maintient en bonne santé et surtout il ne faut pas se préoccuper de sa santé, c’est stressant : la pire des maladies !

Alors que le corps médical prescrit à tort et à travers des antibiotiques pour n’importe quel bobo il ne comprend pas que cette pratique affaiblit le système immunitaire créant ainsi des malades captifs puisque les bactéries deviennent résistantes à de nombreux principes actifs pour le plus grand bonheur des laboratoires pharmaceutiques. Ces derniers redoublent de créativité pour mettre sur le marché des médicaments de plus en plus sophistiqués afin de réaliser de plus en plus de profits au détriment des malades et des systèmes de santé étatiques eux-mêmes de plus en plus coûteux. Le cercle est bouclé et la crise actuelle du coronavirus est là pour accentuer ce cercle vicieux. Et quand un médecin spécialiste de haut vol ressort un vieux médicament pour combattre une nouvelle maladie il bouscule l’organisation mercantile de la pharmacie et alors les politiciens montent au créneau pour défendre le lobby pharmaceutique grand bienfaiteur de ces politiciens sans scrupule. Ce monde est foutu.