Brève. Origine du coronavirus version 2019

Selon un article paru dans Newsweek le SRAS-Covid-19 aurait fait de septembre à décembre 2019 plus de 30000 morts aux Etats-Unis. Des analyses effectuées sur des cadavres de personnes mortes à la suite de cette grippe saisonnière précoce auraient révélé la présence de ce virus. L’origine du coronavirus ne serait donc pas la Chine mais bien les USA comme le fut d’ailleurs la grippe dite « espagnole » de 1919 dont les premiers cas furent observés dans l’Etat du Kansas dès les premières semaines de 1918 puis transportée par le corps expéditionnaire américain en Europe pour prendre part au conflit européen.

Ce qui est troublant aujourd’hui est le maintien des manœuvres de l’OTAN en Europe et la pression exercée par Mike Pompeo, à la tête du Département d’Etat américain, pour que les pays européens augmentent leurs dépenses militaires pour contrer l’ « ennemi » que constitue la Russie … Encore une fausse nouvelle disséminée par la propagande impérialiste des USA. Dans le même temps Washington accuse ouvertement la Chine d’avoir disséminé à dessein le virus en affirmant qu’il est bien originaire de la province de Hubei en Chine. Il s’agirait donc d’une autre « fake-news » reprise par tous les médias américains.

La théorie du complot relatif au coronavirus prend donc forme et le confinement imposé par les autorités sanitaires de divers pays européens dans le but de littéralement terrasser l’économie de l’union européenne a été mis en place en appliquant les directives émanant de Washington. Selon les dispositions d’urgence américaine l’armée devrait prendre le pouvoir aux USA et soumettre alors tous les pays de l’OTAN à son pouvoir. Ce que les dirigeants de l’armée américaine n’ont pas prévu dans leur scénario est l’épidémie qui sévit maintenant aux Etats-Unis n’ayant pas pris soin comme pour toute autre arme chimique de préparer l’antidote afin de protéger son pays. On va assister à un grand fiasco des délires hégémoniques d’un empire américain au bord de l’effondrement généralisé et brutal … Celui qui sème l’orage récolte la tempête !

