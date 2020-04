Crise climatique : paix à son âme (RIP, Requiescat In Pace)

Les gens ne seront pas d’humeur à rester en mode « panique climatique » après la fin de la peur du COVID-19

COVID-19 n’est pas seulement un cauchemar pour le public du monde entier, mais ce virus est aussi et surtout cauchemardesque pour les alarmistes de la «crise climatique» qui ont vu leur agenda disparaître du radar des médias. Et ça va rester hors du radar pendant un certain temps. Les gens ne peuvent pas supporter panique et restriction simultanément. Une fois la crise du COVID-19 terminée, et ce sera le cas dans quelques mois, les citoyens du monde ne seront absolument pas d’humeur à continuer de paniquer. Ils voudront revenir à la prospérité dont ils jouissaient auparavant. « Assez de sacrifices et de restrictions », diront-ils.

Urgence beaucoup plus faible

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la crise climatique ne va pas revenir de si tôt. Tout d’abord, c’est dans la nature humaine que de ne s’attaquer qu’aux dangers qui sont vraiment présents et immédiats. Bien que beaucoup pensent qu’il y a une crise climatique, celle-ci est perçue comme étant des années, voire des décennies, dans le futur. Il n’y a donc pas de sentiment d’urgence réelle comme l’urgence immédiate que nous constatons avec COVID-19. Et si le niveau de la mer montait de 2 pieds d’ici 2100. Je peux me projeter dans 30 ans – bien avant qu’il n’arrive jamais à cette hauteur !

Les gens seront malades et fatigués de la panique

Deuxièmement, quand la crise du COVID-19 passera, les citoyens seront malades et fatigués de paniquer, et ils ne seront pas d’humeur à une panique continue de haut niveau pour quelque chose de beaucoup, beaucoup moins urgent. Ils en auront assez des « confinements et des sacrifices et ne seront pas très d’accord pour se sacrifier pour les caprices de la météo.

Trop de gens n’adhèrent pas à la « fausse science» de la crise climatique

Une troisième raison est que la crise climatique est encore très incertaine et de plus en plus controversée. Une grande partie de la science à laquelle elle s’adosse est fragile. S’il est clair que COVID-19 est urgent, en particulier pour les personnes âgées, la crise climatique est semée d’incertitudes énormes et de données scientifiques contestables. Trop de gens n’y adhèrent tout simplement pas. Ils vont préférer attendre de voir avant de consentir à s’en préoccuper.

Les médias ne pourront pas continuer à semer la panique climatique

Quatrièmement, les médias ne peuvent pas accorder la même attention à la «crise climatique» comme ils le font pour la crise du COVID-19 simplement parce que les gens ne voudront pas suivre leur alarmisme et à juste titre. Trop c’est trop. Les gens voudront revenir à la normalité. Qui, par simple bon sens, voudrait passer le reste de sa vie dans un état de panique comme le proposent les alarmistes ?

Et malgré tout le battage médiatique autour de Greta et Fridays for Future, une étude récente de l’organisation Media Matters, a révélé qu’il n’y avait eu que 238 minutes de couverture de crise climatique par les principaux réseaux américains d’information télévisuelle en 2019 ! Donc, après la disparition de COVID-19, les réseaux d’information ne continueront pas à clamer l’apocalypse imminente. Ils savent qu’ils seront totalement rejetés s’ils le font.

La crise climatique avait peu retenu l’attention :

Cette crise climatique a pris un « coup de vieux »

De plus, les alertes climatiques se poursuivent depuis plus de 30 ans maintenant et les gens s’en étaient déjà désintéressé et pour cause. La vie sur la planète, dans bien des domaines, est bien meilleure aujourd’hui. Toutes les terribles prédictions faites dans les années 1990 et 2000 ne se sont jamais réalisées.

Suicide politique

Enfin, les politiciens seront très réticents à demander davantage de souffrance pour lutter contre une menace lointaine et douteuse. Le faire après avoir enduré la douleur de COVID-19 équivaudrait à un suicide politique.

La dictature comme dernier espoir pour la crise climatique ?

« Aussi hérétique que cela puisse paraître, il y a des questions valables à se poser pour savoir si un système démocratique avec des élections régulières est adapté pour traiter une question qui nécessite un sacrifice à court terme pour des avantages à long terme« , a écrit Joe Wiggins, chercheur en gestion de fonds.

Traduction d’un article de Pierre Gosselin paru sur son site notrickszone.com