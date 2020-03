Brève. Souvenirs … souvenirs.

L’être humain a la mémoire courte. En moins de 3 générations il a totalement oublié des évènements sanitaires d’une ampleur bien plus dévastatrice que l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement.

En 1957 – pour ceux qui s’en souviennent – le monde entier connut une épidémie de grippe dite « asiatique » puisqu’on ne sait pas trop de quel pays elle émergea, Singapour ou la Chine continentale. La population mondiale était de 2,9 milliards de personnes et la France comptait 44 millions d’habitants. Il s’agissait du virus de l’influenza de type H2N2, virus qui réapparut par la suite en passant par le canard. En 1957 les « vieux » avaient probablement été en contact avec ce virus auparavant puisque la mortalité chez ces derniers était inférieure à celle observée chez les enfants et les adultes.

Cette épidémie (pandémie) tua 40000 personnes en France soit une mortalité globale de 1 personne pour 1000. Dans le monde, selon des estimations disponibles quelques années plus tard, ce même virus tua 2,5 millions de personnes, donc un taus de mortalité sensiblement équivalent à celui que connut la France – 1 mort pour 1000 personnes.

Venons-en au coronavirus qui angoisse la planète entière aujourd’hui. Les dernières statistiques de l’OMS au 30 mars 2020 font état de 34850 morts dans le monde (worldometers.info). Le taux de mortalité global de ce virus peut donc être calculé sachant que la population mondiale est de 7,8 milliards de personnes. Il est de (34 850 / 7 800 000 000) x 1000 soit :

0,00044 morts pour 1000 personnes !

Conclusion ce coronavirus tue 2272 fois moins, à ce jour, que le H2N2 de 1957 … et pourtant c’est l’affolement général. Je persiste et signe en écrivant qu’il existe un complot derrière cet affolement généralisé qui cache quelque chose d’infiniment plus grave mais qui n’a rien à voir avec un quelconque virus !