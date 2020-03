Monsieur le Professeur Raoult persévérez !

Le 26 février dernier, quand j’ai découvert un peu par hasard un article scientifique issu d’une équipe de virologues chinois qui avaient constaté que la chloroquine, une molécule parmi des dizaines de milliers d’autres molécules passées en revue pour détecter une interférence avec le coronavirus millésime 2019, avait un effet inhibiteur sur la multiplication de ce virus in vitro, je me suis permis d’écrire un bref billet sur ce blog (lien) pour faire part de mes doutes, familier de cette molécule puisque je souffre de malaria depuis maintenant 22 ans et dont j’ignorais les effets anti-viraux. Mais si les Chinois avaient fait un « hit » il y avait quelque chose à creuser sur les plans strictement scientifique et clinique. Devant l’urgence en raison de la propagation très rapide de ce virus en comparaison des virus type Influenza de grippe saisonnière classique le Professeur Didier Raoult a procédé à des essais cliniques sur des patients révélés positifs dans son service de maladie infectieuses à Marseille par diagnostic PCR. Il y avait urgence et les premiers résultats ont été entièrement positifs : réduction très significative de la charge virale en quelques jours.

Ces résultats ont été contestés par des biologistes envieux ou jaloux, des politiciens voulant défendre avant tout les intérêts du lobby pharmaceutique, et des praticiens hospitaliers qui ne jouissent pas de l’aura de ce spécialiste anticonformiste et anti-système de réputation mondiale. Ces « professeurs » oeuvrant dans des hôpitaux prestigieux de Paris, assis au sommet de leur tour d’ivoire, souvent grassement rémunérés pour conseiller le gouvernement et faisant partie de toute une cohorte de comités théodule en tous genres ont levé les bras au ciel. Les premiers essais de Raoult n’étaient pas conformes à la déontologie des essais cliniques ! Peut-on un seul instant imaginer que lors de ces essais cliniques portant sur quelques dizaines de personnes testées positives par PCR Raoult ait osé donner un placebo à un nombre identique de personnes également testées positives et les laisser pour constater l’aggravation irréversible des symptômes se concluant par un décès ? Cette querelle de chapelle – Paris contre Marseille pour faire court – est tout à fait consternante !

Le gouvernement français, notoirement plongé dans les conflits d’intérêts et les magouilles en tous genres, il suffit de rappeler ici l’affaire Alstom-Energie dans laquelle Macron a trempé, ce gouvernement, donc, a complètement falsifié par la voix de son ministre de la santé les préconisations très précises de Raoult d’utilisation de la chloroquine : à n’utiliser qu’au tout début de l’infection quand celle-ci a été détectée par PCR en association avec de l’azithromycine. Quand les poumons sont pris ce traitement est inutile. Pourquoi le propre nouveau ministre de la santé a ignoré sciemment les préconisations de Raoult ? Pour faire plonger ce dernier ! La chloroquine ça coûte des cacahuètes et ça ne rapportera rien aux labos pharmaceutiques, c’est une vieille molécule tout simplement !

Il y a un gros problème en France, c’est l’incompétence totale du gouvernement et de tous ses parasites tous aussi incompétents les uns que les autres qui mangent au même râtelier dans le mépris le plus total de la santé du peuple français : 12000 lits hospitaliers supprimés en dix ans, des maternités fermées de partout parce qu’elles n’étaient pas « rentables », des hôpitaux en faillite financière, etc … C’est la totale incurie des gouvernants qui a créé de toute pièce cette catastrophe comme en Italie et en Espagne, pays où les mêmes politiques de restrictions budgétaires ont été mises en œuvre. On accuse les directives européennes : elles sont une fausse excuse.

Revenons à Didier Raoult un instant. Ce mec est un spécialiste de haut vol au sujet des maladies infectieuses. Il n’est pas assez fou pour prendre le risque qu’il a choisi de suivre au sujet de la chloroquine ou plutôt de son dérivé hydroxylé moins toxique que la molécule parente. Ou bien il se plante totalement et c’en est fini de sa carrière – ce dont je doute – ou bien ce seront le ministre de la santé, le premier ministre et d’autres parasites du pouvoir qui devront rendre des comptes aux citoyens dont ils ont la charge. Même le président Macron aura des comptes à rendre !

Cette affaire de coronavirus qui me fait vraiment penser à l’autre canular qu’est le réchauffement climatique – depuis plus de 20 ans il n’y a plus de réchauffement du tout – va révéler une chose très précieuse : le monde politico-financier nous prend pour des idiots depuis des années et nous sommes tellement intoxiqués par la propagande organisée par ce dernier que nous croyons à tout et n’importe quoi. Juste une information pour relativiser l’importance de cette grippe à coronavirus millésime 2019 : depuis l’interdiction de l’eau de Javel pour désinfecter les hôpitaux, un produit très bon marché (comme la chloroquine) il y a en France 24000 morts par an provoqués par les suites de maladies nosocomiales que l’on contracte dans les hôpitaux dues à des bactéries résistantes à tous les antibiotiques connus mais pas à l’eau de Javel qui tue à 99,9 % tous les virus, toutes les bactéries et tous les champignons, c’est ça le progrès ! … À méditer.

