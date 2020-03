Faut-il continuer à se préoccuper du CO2 atmosphérique ? La réponse est non !

En ces temps de psychose mondiale relative au virus couronné millésime 2019 alimenter la peur avec le changement climatique est passé au second plan. Il est vrai qu’avec ce virus on en a (et on en aura encore plus) pour notre argent. La peur du changement climatique reste sous-jacente mais le restera-t-elle longtemps ? Les économies occidentales vont se trouver confrontées dans les prochaines semaines à une crise économique sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale sinon celle de 1929. Dès lors les préoccupations climatiques ne seront plus prioritaires, les pays occidentaux qui se sont engagés à respecter les accords de Paris sur le climat devront choisir entre la reconstruction de leurs économies respectives ou le changement climatique car elles n’auront pas suffisamment de cartouches pour atteindre ces deux objectifs simultanément. La question du climat va donc être mise sous le tapis pour plusieurs années sinon décennies.

Une étude réalisée par un groupe de géophysiciens australiens a montré pourquoi l’augmentation du gaz carbonique (l’horrible CO2, bête noire des écolos) dans l’atmosphère avait favorisé depuis 20 ans un reverdissement de la planète qui a été parfaitement identifié à l’aide d’observations satellitaires. Il fallait cependant expliquer la vraie cause de ce phénomène car les végétaux fixent du CO2, certes, pour leur croissance mais ils respirent aussi et par conséquent ils émettent alors du CO2 dans l’atmosphère. Malheureusement mesurer ces deux phénomènes au niveau de la feuille d’un arbre était impossible jusqu’à l’avènement de techniques d’analyse extrêmement sensibles. L’atmosphère contient environ 400 parties par million (ppm) de CO2 et environ 0,5 parties par milliard (ppb) de sulfure de carbonyle, un gaz produit dans les océans, par les volcans, certaines activités industrielles et dans une très moindre mesure par l’usure des pneumatiques des voitures. La structure de la molécule de CO2 est O=C=O et celle du sulfure de carbonyle est O=C=S. En présence de ce gaz la plante croit qu’il s’agit de CO2 et elle le prend en charge pour le cliver en HCOO- , un ion formate, et en H2S, un gaz qui va être expulsé par les stomates de la feuille lors de la respiration, processus au cours duquel la plante rejette de l’eau et du CO2.

En suivant par spectroscopie laser les flux d’H2S il est alors possible de se faire une idée de la part de CO2 assimilé par la plante lors de la photosynthèse et la part de CO2 rejeté lors de la respiration. Cette approche a permis de réévaluer la quantité de CO2 piégé par le puits de gaz carbonique végétal terrestre. Et le résultat est vraiment incroyable. Depuis 1900 l’augmentation concomitante de la teneur en CO2 atmosphérique due à l’accélération de l’activité humaine mais aussi au dégazage partiel des eaux océaniques en raison de l’augmentation des températures moyennes durant la période 1920-1950 a provoqué un verdissement de 30 % supplémentaire de la planète, ce qui est tout à fait considérable. L’effet fertilisant du CO2 est le principal facteur de ce verdissement. Le modèle déduit des observations affinées par le suivi du sulfure de carbonyle montre que si la teneur en CO2 atteignait 560 ppm, à peu près le double de celle prévalant en 1900, la fertilisation par le CO2 devrait augmenter de 47 % et le puits de carbone que constitue le couvert végétal terrestre devrait atteindre 174 Pg de carbone par an. Pg signifie petagramme, soit un million de milliards de grammes. Cette grandeur correspond exactement aux objectifs de décarbonisation préconisés par les accords de Paris. Ce verdissement qui va croissant avec la croissance de la teneur en CO2 dans l’atmosphère correspond à l’élimination nette de ce que les protecteurs du climat appellent un excès de CO2 qu’il faut réduire par des mesures drastiques d’économie d’énergie.

Or, considérant les résultats de cette étude (lien ci-dessous) il n’en est rien : Le couvert végétal suffira pour équilibrer ce « surplus » de CO2. On ne disposait pas de preuves expérimentales pour affirmer un tel bilan carbone et c’est maintenant chose faite. L’illustration ci-dessus, quoique complexe, indique la vérification réalisée au cours de cette étude et mérite quelques explications. (a). Coordination dans les plantes C3 entre le piégeage du CO2 par la RUBISCO et la photosynthèse (transport d’électrons). La droite rouge indique la quantification du piégeage du CO2 par mesure du relarguage de l’H2S, les points de mesure en noir étant les observations réalisées selon le modèle CABLE, acronyme du modèle « Community Atmosphere-Biosphere Land Exchange ». (b). relation entre le verdissement mesuré par le modèle d’analyse CABLE (trait plein noir) et la teneur en CO2 atmosphérique (trait plein violet) avec base zéro en 1900. Le triangle rouge avec la barre d’incertitude est la mesure faite en mesurant la destinée du sulfure de carbonyle. Les autres courbes en grisé sont des modélisations diverses.

Conclusion. Faudra-t-il continuer à gaspiller des sommes colossales d’argent pour tenter de réduire la progression de cette teneur en CO2 atmosphérique ?

Cette étude a le mérite d’être claire : la réponse est non, il faut laisser la nature faire son travail …

Source et illustration : https://doi.org/10.1111/gcb.14950