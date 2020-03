Coronavirus et Italie : pourquoi tant de propagande ?

Mes lecteurs n’ignorent pas que je suis un peu contrarien. Alors, quand je constate que les médias ne parlent plus ou n’écrivent plus que des articles au sujet de l’épidémie de coronavirus qui se répand dans le monde entier à l’exclusion de tout autre sujet susceptible de présenter un certain intérêt, je trouve cela plutôt suspect. Le cas de l’Italie est exemplaire dans ce domaine que je qualifierai de désinformation ou de « surinformation » agressive et voici ce qui m’a convaincu d’écrire ce billet. Un article paru en novembre 2019 et soumis pour publication le 31 mai de la même année dans une revue scientifique à comité de lecture, travail effectué sous la direction du Docteur Aldo Rosano de l’Institut National de la Santé à Rome en Italie, fait état de l’évolution de la mortalité de la grippe à Influenza dans ce pays au cours des périodes hivernales depuis 2013-2014 jusqu’en 2016-2017, ILI signifiant « Influenza Like Illness ». La mortalité due au virus Influenza a été estimée en utilisant l’index Goldstein qui est le produit du pourcentage de patients présentant des signes de maladie similaire à l’Influenza par le pourcentage de patients détectés comme positifs pour le virus. Cet indice donne un idée de l’excès de morts au cours de la grippe dite saisonnière.

Effectuer une simple soustraction entre le nombre de décès au cours des 5 mois d’hiver et le nombre de décès au cours des 5 mois d’été peut donner une autre indication du surnombre de décès dus à la grippe mais il englobe aussi les décès provoqués par les basses températures, la mortalité par les basses températures étant très supérieure à celle provoquée par les températures dites caniculaires.

Et que constate-t-on ? Au cours de la période d’étude environ 9 % de la population italienne totale a souffert de la grippe saisonnière, la plus forte incidence étant constatée chez les enfants de moins de 5 ans. Le taux de mortalité a été le plus élevé chez les personnes de plus de 65 ans. Ce taux de mortalité atteignait 40 % chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Entre 2013 et 2017 il y eut en Italie 1 457 038 décès provoqués par le virus Influenza. Dans le détail, pour chaque période hivernale de 2013-2014 jusqu’à 2016-2017 inclus il y a eu respectivement 345168 morts puis 366507, 340226 et enfin 366859 décès … vous avez bien lu, il n’y a pas d’erreur.

Il s’agit des statistiques les plus élevées de l’Union européenne en raison du vieillissement accéléré de la population italienne. Revenons donc au « virus couronné » millésime 2019. Comme pour l’Influenza ce virus touche aussi en majeure partie les seniors de plus de 65 ans et les jeunes de moins de 15 ans, le plus souvent porteurs asymptomatiques du virus ou ne présentant que des cas cliniques bénins et qui constituent le principal facteur de dissémination du virus de l’Influenza. Il est très probable qu’il en est de même pour le coronavirus. La question que s’est posé avec raison l’Institut National de la Santé d’Italie est l’opportunité de vacciner aussi les jeunes de moins de 15 ans contre la grippe saisonnière même si ce vaccin n’est pas toujours aussi efficace qu’on ne l’espère en début de campagne de vaccination.

Venons-en donc à l’objet de ce billet. Chaque année passée les médias européens ont-ils insisté sur le nombre de décès particulièrement élevés provoqués en Italie par la grippe saisonnière ? La réponse est non. Alors pour quelle raison, en cette année 2020, la situation italienne fait-elle l’objet d’une intense campagne d’information, accusant le gouvernement italien de toux les maux ? Comme l’indique clairement l’illustration en début de billet le pic de décès provoqués par la grippe saisonnière varie entre le mois d’avril et le mois de juillet selon les années. La pyramide des âges en Italie a une forme de sapin de Noël culminant avec la tranche d’âge 45-55 ans et hors population d’immigrés récents le taux de fertilité en Italie est de 1,29 enfant par femme féconde. La situation grippale de l’Italie ne va donc pas s’améliorer durant les années à venir. Incriminer le gouvernement italien pour son manque de préparation à cette grippe à coronavirus est inapproprié et privilégier le coronavirus pour expliquer la situation sanitaire sévissant présentement en Italie relève d’une propagande mensongère.

Source et illustration : https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.08.003