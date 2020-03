France. Réforme des retraites et coronavirus

L’argument choc du gouvernement français pour se hasarder dans une réforme des retraites complètement impopulaire est que soi-disant le système par répartition imaginé par le CNR sera déficitaire. Cet argument est essentiellement basé sur le fait que la population française vieillit.

Je ne comprends pas pourquoi le Président Macron, qui veut fourguer le système français des retraites à ses copains du monde financier comme BlackRock, ne choisirait pas une mesure drastique comme ne prendre aucune précaution afin de laisser le coronavirus se répandre et tuer le plus de « vieux » possible comme par exemple dans les EHPAD. Ça allégera considérablement les comptes de la sécurité sociale et par voie de conséquence le système de retraite par répartition actuel. Le Ministre de la santé japonais n’avait-il pas suggéré de « débrancher » tous les « vieux » qui survivent sous assistance artificielle ! Sa déclaration avait provoqué un tollé mais il avait osé le dire …

Il faut aussi noter que le Président Macron ne sait pas de quoi il parle quand il mentionne l’immunité de groupe à propos de cette « grippette » qui tue moins de monde que l’habituelle grippe saisonnière. J’ignore quels sont les idiots qui préparent ses discours mais je tiens à informer mes lecteurs de ce qu’est l’immunité de groupe. On ne parle d’immunité de groupe qu’à propos de la vaccination. Quand 95 % d’une population est vaccinée contre une maladie virale quelconque le « réservoir » du virus a suffisamment diminué pour que la probabilité d’apparition d’une épidémie devienne négligeable. Voilà ce qu’est une immunité de groupe. Macron a donc fait deux erreurs puisqu’aucun vaccin contre le coronavirus millésime 2019 n’existe actuellement et qu’on ne parle d’immunité de groupe qu’avec un vaccin.

Je suis né quelques semaines après l’armistice mettant fin à la seconde guerre mondiale, je suis un gros fumeur (moins que Gainsbourg tout de même) et j’ai les poumons en partie dégradés par une tuberculose dont je souffris quand j’étais jeune adolescent, je suis donc le sujet de rêve pour succomber au coronavirus et aussi le sujet de rêve pour les caisses de retraites françaises qui me permettent de vivre assez confortablement (dans un endroit, certes, où la vie est beaucoup moins coûteuse qu’en France) depuis maintenant 15 ans. Et chaque année je dois apporter la preuve à mes caisses de retraite que je suis toujours vivant contrairement à un certain nombre de retraités fantômes qui semblent dispensés de cette obligation.

Alors un petit conseil aux angoissés irréductibles et aux hypochondriaques. Prenez un petit linge éponge de dimensions 75 x 30 cm du genre de ceux qu’on vous distribue gratuitement dans les bains chauds publics au Japon (j’en ai plusieurs chez moi), pliez-le en deux ou trois dans le sens de la longueur et appliquez-le sur le nez et la bouche en le nouant derrière la tête. Après quelques heures d’usage plongez-le dans de l’eau un peu javellisée, essorez-le à la main sans le rincer, roulez l’objet et mettez-le trois minutes dans un four à micro-ondes. Toutes les bactéries et tous les virus seront détruits et vous pourrez le réutiliser tout de suite.

Et pour vous consoler, plutôt que de prendre du Prozac buvez un coup, ça aide à oublier les imbécillités des politiciens, bonne santé !