Pour être politiquement correct il faut parfois dissimuler la vérité, on peut appeler ce comportement un mensonge par omission. En octobre 2018 Matteo Salvini s’inquiétait d’une recrudescence de tuberculose dans le nord de l’Italie (lien). Il attribuait ce problème sanitaire à l’afflux récent de migrants. Il fut immédiatement accusé de racisme et de fascisme car il ne respectait pas les limites du politiquement correct. Il se trouve qu’en Chine chaque année des migrants internes au pays se déplacent au gré des opportunités de travail. Les estimations font état de plus de 350 millions de personnes effectuant des migrations saisonnières dans le pays. Un grand nombre de ces « migrants » viennent des provinces du nord pour travailler dans les provinces plus méridionales de la Chine, plus riches, sans qu’un quelconque contrôle sanitaire ne soit effectué. Il faut reconnaître que cela paraît normal, on ne va pas contrôler un Lillois qui décide d’aller passer ses vacances près de Perpignan ou un habitant de Bilbao qui décide d’aller ramasser des fruits en Andalousie.

Or dans la province de Hubei, l’une des plus industrialisées de Chine, attirant donc les migrants saisonniers, il préexistait avant l’apparition du coronavirus une épidémie larvée de tuberculose. Parallèlement, en Italie, le même phénomène sanitaire importé en partie par les migrants venus chercher un emploi dans les provinces du nord du pays, plus riches et plus industrialisées que celles du sud ou de Sicile, a précédé l’explosion du nombre de cas mortels provoqués par le coronavirus.

À ce jour le nombre de personnes positives pour le coronavirus en Italie est supérieur – 97,3 cas par million – qu’en Chine dans la province précitée avec 56,1 cas par million de personnes. De plus 65 % des cas de tuberculose recensés en Italie proviennent de migrants venus en Italie au cours des années passées. Selon les autorités chinoises il y aurait une relation de cause à effet entre cette tuberculose et l’épidémie de coronavirus. Etablir un rapprochement avec l’Italie peut paraître spécieux. Néanmoins il est légitime de se poser quelques questions. En effet, la tuberculose, selon les statistiques de l’OMS, tue 1,7 millions de personnes dans le monde chaque année. C’est une maladie négligée par les laboratoires pharmaceutiques car le vaccin – qui pourtant existe et est efficace – ne génère pas de profits suffisants et les antibiotiques existants ne génèrent pas non plus de profits. J’ignore si la vaccination contre la tuberculose est toujours imposée mais il serait prudent de la rendre obligatoire, compte tenu de ces informations qu’il faut prendre avec des pincettes tant qu’il ne sera pas procédé à une étude détaillée malheureusement coûteuse et difficile.

Pour la petite histoire la tuberculose peut rester dormante pendant de nombreuses années et à l’occasion d’une grippe bénigne le Mycobacterium tuberculosis se réveille et provoque une fragilisation des voies respiratoires qu’une attaque virale peut aggraver. Il est enfin intéressant de noter qu’en Italie, en 2017, dernière année durant laquelle ces statistiques sont disponibles, les cas de tuberculose étaient de 6,7 pour 100000 « Italiens » et de 550 pour 100000 immigrants récents. Entre 2014 et les deux premiers mois de la présente année 659000 migrants sont entrés sur le sol italien et 5,3 millions de non-européens résident aujourd’hui en Italie.

Il est difficile de faire la part des choses dans l’état actuel de la situation épidémiologique d’autant plus que les informations sont fragmentaires et qu’aucune information confirmée ne filtre quant à l’état de santé des victimes du virus avant que ceux-ci aient été en contact avec celui-ci ayant précipité leur mort. Fake-news ou réalité, le politiquement correct a déjà tranché …

