Pâques 1942 : Notre mère l’Europe

L’Europe est un continent d’une telle hétérogénéité que jamais personne n’a pu réussir à l’organiser en un système politique cohérent en dépit des désirs des chefs d’Etat, des grands chefs d’entreprise ou tout simplement des habitants eux-mêmes désirant voir l’émergence d’un espace européen en paix. Le XIXe siècle a connu la tentative d’unification par la force de Napoléon qui s’est soldée par un désastre pour la France. L’Union Monétaire Latine n’a vécu tant bien que mal que de 1865 à 1927 (lien) tandis que l’Allemagne unifiait de son côté tous les micro-Etats qui la constituait. Le Troisième Reich allait faire face à la même hétérogénéité et c’est la raison pour laquelle après l’invasion de la France en mai 1940 fut créé une commission du Reich chargée de l’unification économique de l’Europe motivée par la construction d’une Europe de défense du continent contre la Grande-Bretagne.

Cette unification économique ne devait pas apparaître comme une construction hégémonique de l’Allemagne mais au contraire favoriser l’émergence d’un continent peuplé de blancs : l’Europe pour les Européens. Dès lors et tout naturellement on retrouve aujourd’hui sensiblement le même point de vue développé par les officiels allemands qui depuis la réunification des deux Allemagnes se félicitent – sans le dire à haute voix – d’avoir réussi à implanter en Europe leur hégémonie en douceur. L’Allemagne a réussi à attirer des cerveaux de l’Europe du sud et de l’est, à faire de ces mêmes pays du sud et de l’est des marchés captifs pour l’économie allemande tout en délocalisant leurs industries gourmandes en main-d’oeuvre dans ces pays. Dans le même temps l’Allemagne a imposé dans le cadre de l’union monétaire européenne une monnaie taillée à sa mesure.

Durant le conflit armé les Allemands eux-mêmes n’avaient pas une idée très claire de ce que pourrait être une Europe unifiée à la fin du conflit (dont ils sortiraient vainqueurs). La Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l’Autriche, la Tchécoslovaquie, l’Italie faisant partie de l’Axe et les Balkans étaient considérés comme faisant d’ors et déjà partie intégrante du Reich mais pour l’élargissement de l’Europe il y avait une nécessité absolue : faire en sorte que ni la France ni la Russie bolchevique puissent se relever économiquement afin de ne pas constituer de menace pour le « Grand Reich éternel » dont rêvait Hitler. Le raisonnement était clair pour Berlin : que le Grand Reich soit capable de faire face à la puissance américaine.

C’est ainsi qu’en mars 1943 Le Ministre des affaires étrangères von Ribbentrop proposa la création d’une confédération européenne incluant virtuellement tous les pays d’Europe mais garantissant à chacun des pays liberté et indépendance politique. Une Europe de la défense serait constituée sur la base de l’élargissement déjà effectif dans divers pays européens du recrutement de membres des Waffen-SS. L’organisation de l’union économique serait basée sur des accords entre Etats, les barrières douanières étant progressivement abolies.

L’idée de l’Allemagne était de préparer tous les pays européens à cette union à l’issue de la guerre sans que l’Allemagne elle-même ne les contraigne. Pour Ribbentrop cela allait de soi … Tout s’est déroulé exactement comme Ribbentrop l’avait imaginé après la guerre à un détail près : la construction de l’Europe a été étroitement encadrée par les Etats-Unis. L’Europe de la défense n’est pas le fait des Etats européens mais de l’OTAN, l’économie européenne est toujours dépendante de Wall Street. L’Union européenne est devenue un monstre administratif dirigé par des technocrates non élus. Finalement l’Europe est un conglomérat hétérogène planifié dans son fonctionnement par des mesures et des régulations socialisantes que prônaient Goebbels et Ribbentrop à leur époque. Et il faut reconnaître que l’Europe et les Européens sont prêts à accepter une nouvelle dictature si le système mis en place perdure car ce système est conçu pour priver chaque village, chaque province et chaque citoyen de liberté. Il est intéressant de rappeler que peu après la libération François Mitterand déclara ceci : « Ma patrie c’est la France, mon avenir c’est l’Europe » et en tant que socialiste bon teint il concourra activement à la construction de l’Europe, imprégné par la propagande européiste allemande qu’il dut probablement subir lors de ses séjours dans les stalags allemands après avoir été fait prisonnier, mais je m’égare …

La France n’est plus la France tout court mais la « France européenne » comme cela figurait sur le tampon de la poste le 4 avril 1942. Cette illustration est prémonitoire puisqu’on y voit déjà le Brexit et la neutralité de la Suisse et de la Norvège !

Inspiré de très loin d’un article du journaliste canadien Guillaume Durocher paru sur le site unz.com .

Lien : https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_Monetary_Union