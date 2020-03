Grippe saisonnière : le gouvernement français dissimule-t-il les statistiques ?

Selon les dernières statistiques fragmentaires disponibles dans les médias (cf. lien) il y a eu 530 cas graves de grippe saisonnière en France depuis le 4 novembre 2019 ayant nécessité une hospitalisation lourde en réanimation. Cette grippe saisonnière a provoqué la mort de 9 enfants de moins de 15 ans et de 46 autres personnes de plus de 15 ans, soit un total à ce jour de 55 morts. La moitié des cas n’étaient pas vaccinés et 70 % d’entre eux souffraient d’autres pathologies. Il n’existe pas de statistiques relatives aux cas de grippe saisonnière n’ayant pas nécessité d’hospitalisation.

Faut-il que le virus de la grippe saisonnière soit vraiment bénin cette année ? Pour rappel cette grippe saisonnière a tué 12980 personnes en France en 2017-2018 et 8100 personnes en 2018-2019. Le décompte arrêté le 8 mars 2020 (lien) a fait état, toujours en France, au total, de 949 cas de grippe provoquée par le coronavirus ayant provoqué la mort de 16 personnes.

On ne peut que se poser de sérieuses questions sur ces chiffres. Ou bien le gouvernement, animé d’une psychose mortifère pour l’économie, cache la vérité sur la grippe saisonnière pour mettre en exergue le coronavirus, ou bien le virus saisonnier est bel et bien, et exceptionnellement, trop peu dangereux pour qu’on y prête attention.

Comme je ne crois pas en cette deuxième éventualité il y a bien un but caché dans cette psychose mondiale relative au coronavirus. Le système financier mondial repose sur une multitude de bulles qui ne demandaient qu’à éclater. Ce sera chose faite dans les prochains jours ou au mieux les prochaines semaines. Le monde occidental s’acheminera alors vers une très grave crise économique et le nombre de morts provoquées par cette crise à laquelle plus personne ne peut échapper maintenant, depuis les suicides jusqu’aux famines tout simplement, conduira les populations à demander des comptes aux politiciens qui, selon mon point de vue que je ne partage qu’avec moi-même, ont organisé cette psychose qui n’avait absolument pas lieu d’être. Paradoxalement l’Asie et y compris la Chine récupéreront plus rapidement que l’Occident une santé économique satisfaisante. À suivre.

http://www.francesoir.fr/societe-sante/combien-y-aura-t-il-de-morts-de-la-grippe-en-2020

https://web.archive.org/web/20200308035353/https://www.worldometers.info/coronavirus/