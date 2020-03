Les bactéries de la bouche : un monde diversifié

Une équipe de biologistes de l’Université du Colorado à Denver en collaboration avec le centre d’étude du microbiome de l’Université de Californie à San Diego a étudié le microbiome buccal de 366 personnes volontaires pour un prélèvement rapide et non invasif d’un peu de salive. Ces personnes âgées de 8 à 80 ans se répartissaient pour moitié entre adultes et enfants. Pour l’anecdote tous les sujets volontaires venaient visiter le Musée de la nature et des sciences de Denver. La carte d’identité du microbiome buccal a été réalisée par séquençage automatique de l’ARN 16S ribosomique bactérien. Chaque volontaire devait remplir un petit questionnaire relatif à ses habitudes alimentaires et à son hygiène buccale. Enfin l’équipement que l’on trouve dans beaucoup de pharmacies était également disponible pour déterminer l’indice de masse corporelle de chacun de ces volontaires. La collecte s’étala sur plus de 6 mois et le dépouillement de cette masse considérable de données a révélé des tendances intéressantes au sujet de la diversité du microbiome buccal.

Dans la bouche coexistent environ 600 espèces de bactéries et leur abondance relative dépend de l’âge, de l’hygiène buccale et du régime alimentaire. Cette abondance relative est plus marquée chez les enfants. D’une manière générale 85 % du microbiome est dominé par 5 genres de bactéries : Streptococcus, Haemophilus, Rothia, Neisseria et Veillonella. La figure ci-dessous représente cette abondance classée par ordre décroissant pour les adultes (en rouge). Chez les enfants (en bleu) quelques différences apparaissent et leur microbiome est nettement plus diversifié que chez les adultes (partie A du graphique). Il est important de noter ici que n’ont été représentés dans cette figure les genres bactériens à la condition qu’ils soient présents dans les prélèvements de salive d’au moins 75 % des sujets.

La diversité de ce microbiome dépend aussi du sexe et de l’indice de masse corporelle en particulier chez les enfants. La présence de Neisseria et de Streptococcus mutans est plus fréquente chez les sujets ayant une hygiène dentaire médiocre.

De l’équilibre du microbiome buccal dépend non seulement un bon état de santé des dents et des gencives mais également de la santé corporelle en général. Un certain nombre de pathologies ont été reconnues comme provoquées par une mauvaise hygiène dentaire provoquant un déséquilibre de ce microbiome dont en particulier les maladies cardiovasculaires et plus récemment la maladie d’Alzheimer. Enfin, l’alimentation dite industrielle riche en carbohydrates provoque de profonds déséquilibres de ce microbiome qui sont toujours en cours d’étude quant à leur incidence directe sur la santé.

Source et illustration : https://doi.org/10.1038/s41598-020-59016-0

