Billet de très mauvaise humeur politique : l’affaire grivoise.

Se faire filmer en train de tromper sa femme avec la « tante poignet », si j’ai bien compris en écoutant Sud-radio sommairement, c’est complètement puéril et indigne d’un ministre. Puis s’indigner, y compris Macron, que la Russie est derrière la démission de cet idiot de ministre, et j’assume le qualificatif que je viens d’écrire, c’est rajouter une couche à cette puérilité totale dans laquelle nage le monde politique français aujourd’hui.

S’agit-il d’un rideau de fumée pour divertir l’attention des citoyens au sujet de la réforme du régime des retraites ou encore de la fermeture scandaleuse de la centrale nucléaire de Fessenheim (soigneusement passée au second plan par les rares médias français en ligne dont je ne lis que les titres chaque jour), ou encore des nouvelles directives de régulation des crédits immobiliers qui sont aussi passées inaperçues et qui vont ruiner en quelques mois seulement un autre secteur économique français, le bâtiment ? Il y a bien d’autres sujets dans lesquels le gouvernement erre lamentablement sans aucune espèce de vision d’avenir.

La France, dans quelques années, même pas une décennie, aura rétrogradé au niveau de la Roumanie ou de la Bulgarie. Paris est envahie par des hordes de rats et de mendiants sans abris et les lits des hôtels sont envahis par des punaises : belle image pour les touristes !

Non seulement le paysage énergétique de la France commence à se dégrader, non seulement le monde agricole s’achemine vers un désastre annoncé, non seulement la dette enfle monstrueusement, l’activité économique s’effondre, et, cerise sur le gâteau Macron remet en cause la force de dissuasion nucléaire de la France, une erreur d’une ampleur incroyable qui reléguera – au mieux – le pays au niveau du Bénin sur la scène politique internationale. Et si de surcroît l’activité touristique s’effondre également à cause des rats qui courent en liberté dans les rues de Paris et à cause des punaises de lit alors le jour où l’Etat français ne sera plus capable de me payer ma retraite je demanderai l’asile économique auprès des autorités japonaises ayant heureusement un de mes enfants qui vit à Tokyo et les dispositions des services de l’immigration japonais sont très claires à ce sujet : ayant un proche de ma famille vivant au Japon je peux bénéficier d’un visa de résident dans ce cas particulier. Et ce jour-là pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense mais ce seront aussi des millions de Français qui pourraient se retrouver dans la même situation. Comme je l’écrivais il y a peu sur ce blog la France se suicide et la raison en est une totale incompétence de ses dirigeants politiques à commencer par le président lui-même et c’est très préoccupant …

J’ajouterai enfin qu’une prise de position du gouvernement français relative à la promotion des voitures électriques strictement motivée pour des raisons idéologiques teintées de vert a oublié de se pencher sur un point précis : comment ces voitures pourront être rechargées alors que la centrale nucléaire de Fessenheim aurait pu assurer l’alimentation de plus de 400000 voitures électriques chaque jour 24/24 heures ? On mesure là l’indigence intellectuelle totale du gouvernement français actuellement au pouvoir.