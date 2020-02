Brève : conversation avec deux jeunes touristes allemands le 22 février 2020

Lors de mon programme de promenades aux alentours de mon domicile j’ai rencontré un couple de jeunes allemands avec un enfant en bas âge dans une poussette, tout à fait étonnant pour des touristes allemands car normalement ce sont de confortables septuagénaires le plus souvent bedonnants. Nous avons discuté des actualités et ils avaient l’air très pessimistes sur l’avenir économique de leur pays. Vivant dans une région pourtant relativement épargnée par les désastres environnementaux provoqués par les forêts de moulins à vent du nord de leur pays, dans une petite ville située au sud de Munich toute proche de Salzbourg, je leur ai tout de suite fait part de mes souvenirs de l’Autriche et de la région de Salzbourg en particulier. Tous deux médecins j’ai immédiatement embrayé la conversation sur le coronavirus qui paralyse la Chine et maintenant la Corée et peut-être dans quelques jours le Japon ou encore l’Italie et même, selon des prévisions modélisées avec de très gros ordinateurs comme pour l’avenir climatique de la planète, les Etats-Unis voire le monde entier !

Ces deux médecins s’exprimant dans un anglais parfait m’ont fait part de leur opinion à ce sujet. Pour eux ils se demandent si le monde ne tourne pas à l’envers et s’il n’y a pas une manœuvre organisée par les médias du monde entier pour dramatiser un épisode de grippe saisonnière qui ne dépasse en aucun cas les normes épidémiologiques habituelles. Ils ont tous deux déploré que l’on n’indique pas en détail qui mourait, quel âge avaient ces personnes et de quelles autres maladies ils souffraient lorsqu’ils ont contracté le virus. Pour ces jeunes médecins ce manque d’information paraissait suspect et d’ailleurs tout dans cette affaire était suspect. Pour eux pourquoi tous les médias sans exceptions font figurer en Une de leurs journaux papier, électroniques, ou télévisés cette histoire de grippe qui ne tue pas plus que n’importe quelle autre grippe virale saisonnière – à peine 3 % des malades en meurent et c’est la normale – alors pourquoi mettre à l’arrêt total la plus grande économie du monde en raison d’un épiphénomène ?

Nous avons alors parlé du bateau en quarantaine à Yokohama au Japon. Leur réaction a été immédiate. Pour eux si les autorités japonaises ont réagi comme ils l’ont fait c’était sur ordre : laisser l’épidémie se répandre dans ce bateau avec près de 4000 personnes à bord pour mieux médiatiser l’évènement afin de terroriser encore plus la population du monde entier. Et en Corée ? Ai-je demandé. J’ai été étonné de leur réaction presque violente. Je traduis : « c’est bien fait pour ces sectes mi-religieuses mi-extrémistes, c’est comme l’AfD dans notre pays, il faudrait interdire ce parti. Nous ne voulons plus du nazisme ! ».

Voilà comme par hasard, lors d’une conversation avec des inconnus, on peut se faire une idée – certes partielle – de ce que pense le peuple d’un pays. Jamais aucun média ne relatera ce fait, le réalisme du jugement de ce jeune couple de médecins que je ne reverrai jamais …