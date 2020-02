Nouvelles de Tenerife : le bal des consuls de France 

La chronique locale et les politiciens locaux ne parlent pas trop des tribulations des consuls de France dans la province de Tenerife (îles Canaries) pour des raisons diplomatiques car expliquer ce qui s’y passe pourrait être dérangeant pour le Quai d’Orsay, le ministère des affaires étrangères de la France. Pourtant on en parle vivement dans les chaumières francophones avec une certaine émotion sinon un soupçon de dégout, c’est à quel point il y a un gros malaise. Il y a une dizaine d’années le consul de France en poste, un Français fortuné, éminent membre du Rotary Club local, a disparu brusquement. La raison en fut très simple et la presse locale s’en fit l’écho : la police vint, au consulat même, qui se trouvait être hébergé certainement pas à titre gratuit dans les locaux de son entreprise pour purger une peine de prison de plus de 3 ans. Il avait « oublié » de payer les charges sociales des employés, pour la plupart fictifs, de sa société « verte » d’économies d’énergies complètement bidon largement subventionnée par la Communauté européenne. Il a ensuite été remplacé par un Espagnol pur jus ayant l’avantage d’être francophone et d’avoir des liens familiaux et professionnels solides avec la France qui a été nommé par le Quai d’Orsay alors qu’il avait pourtant été condamné pour faillite frauduleuse, escroquerie et abus de biens sociaux quelques années auparavant. On ne peut pas dire que ça ne faisait pas un peu désordre …

Ce dernier consul ayant fait valoir ses droits à la retraite dont une partie sera donc payée par les contribuables français ( ! ) le consulat a été momentanément fermé … mais pas très longtemps puisqu’un autre personnage hautement sulfureux, brassant des centaines de millions d’euros provenant de l’on ne sait pas trop où (ici les banques dont – notoirement – la Deutsche Bank ne sont pas vraiment regardantes sur la provenances des capitaux qui transitent sur les comptes), un investisseur franco-sénégalais connu dans l’hôtellerie et la restauration locales ainsi que dans diverses sociétés dont il serait trop long d’énumérer ici la liste exhaustive, vient de proposer ses services pour remplir la fonction de consul de France, proposition qui a été suivie immédiatement d’effet … Disposant de deux passeports, l’un français et l’autre sénégalais, lui faut-il aussi un passeport diplomatique au cas où ?

Comment le Quai d’Orsay nomme-t-il ses consuls ? Les brèves histoires relatées ci-dessus amènent naturellement à se poser cette question. Que mes lecteurs ne se méprennent pas, je ne connais pas ces personnes, je ne les ai jamais rencontré, je ne fais ici que relater la rumeur des milieux francophones de Tenerife.

En effet alors que du temps de l’ancien consul de France à Tenerife, Jean DeCany, issu d’une vieille famille française, la France était respectée et honorée. Ce monsieur que j’ai eu le privilège de rencontrer était d’une probité reconnue par toute l’intelligentsia locale et représentait avec honneur la France qu’il respectait et pour laquelle il oeuvra en développant en particulier le rayonnement de l’Alliance française locale. Aujourd’hui ce sont des escrocs, des trafiquants, des personnalités plus ou moins apatrides qui blanchissent des sommes d’argent astronomiques avec la complicité de banques douteuses, qui sont choisies par le Quai d’Orsay grâce à l’appui d’un réseau de copains tous aussi peu recommandables les uns que les autres ayant leurs entrées au « Quai ». Sur quels critères le ministère s’appuie-t-il pour choisir les représentants, même très locaux, de la République française ? Il est très probable sinon certain que la nomination de consuls dans des contrées sans importance stratégique n’est pas du ressort du Ministre mais de scribouillards, sous-sous secrétaires rémunérés à prix d’or tout aussi corrompus que ceux qu’ils promeuvent à ces postes honorifiques localement de « consuls de la République française ».

C’est à se demander si pour la « bonne cause » on peut acheter un passeport diplomatique avec en contre-partie un beau matelas de billets fraîchement imprimés … mais je m’égare.

Certes l’archipel des Canaries devrait être classé dans la liste noire des paradis fiscaux puisque la TVA n’y est que de 5 % et l’impôt sur les bénéfices des sociétés de 4 % – mieux que l’Irlande ou le Luxembourg ! – en raison de son statut de zone économique européenne excentrée spéciale, mais tout de même ! Que le Ministère des Affaires étrangères de la France approuve la nomination de margoulins à des postes diplomatiques peut-être très subalternes mais représentant tout de même la République française me paraît suspect et personnellement regrettable car il ternit l’image de mon pays natal. Pour mon prochain « certificat d’existence » requis pour percevoir ma retraite je m’adresserai à l’administration locale plutôt qu’à ce nouveau consul qui sent de très loin la grosse corruption avec l’accord du « Quai » …