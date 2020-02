Que cache la psychose mondiale du coronavirus ?

Je suis assez étonné de l’ampleur « hollywoodienne » de l’épidémie pour l’instant tout à fait insignifiante provoquée par un virus dont le réservoir naturel prouvé est une espèce particulière de chauve-souris qui aurait transmis ce dernier à des pangolins. Je suis resté étonné de constater que les Chinois mangent des animaux sauvages sans prendre la moindre précaution. Cette histoire me rappelle une très inconfortable expérience personnelle quand j’avais été parasité par un ténia, un ver solitaire de près de 7 mètres de long, parasitisme provoqué par la consommation de jambon cru provenant de fermes situées dans la campagne profonde de Saône-et-Loire alors que les cochons n’étaient pas inspectés par les services vétérinaires. En Chine il n’y a plus de rats : ils ont tous été dégustés parce qu’il s’agissait d’une peste qui ravageait les cultures mais aussi et surtout mangés parce que le rat était reconnu comme un mets de choix … comme le pangolin ?

Comme la précédente épidémie de SRAS provoquée par un coronavirus celle qui sévit actuellement n’a rien d’exceptionnel en comparaison de la banale grippe saisonnière qui tue dans le monde chaque année plus de 50000 personnes, et encore, les statistiques à ce sujet ne sont pas fiables. Il est également nécessaire de rappeler que toutes les maladies transmises par les moustiques tuent plus de 700000 personnes chaque année avec au premier rang la malaria. Mais tout le monde s’en moque : ça se passe en Afrique …

Alors pourquoi cet affolement irraisonné ? Pour fragiliser l’économie chinoise, ce qui arrangerait bien les Etats-Unis ? Pour révéler les pratiques de communication du pouvoir central chinois ? Bien d’autres hypothèses peuvent être évoquées. Je pencherais plutôt pour une opportunité inespérée des pays occidentaux pour dissimuler à l’opinion publique des faits beaucoup plus alarmants qu’il ne faut surtout pas dévoiler.

Comme c’est le cas depuis maintenant près de 40 ans il faut examiner ce qui se passe au Moyen-Orient, l’épicentre d’une potentielle conflagration mondiale. Je m’explique. Qui, dans les médias a osé mentionner la situation calamiteuse du secteur bancaire du Liban ? Pour mémoire le Liban est le « Luxembourg » du Moyen-Orient et seul Pierre Jovanovic a osé en parler sur des chaines Youtube qui ne sont pas vraiment la tasse de thé des moutons qui, en France, se contentent de TF1, A2, BFM et France Inter. Si le système bancaire libanais s’effondre (je n’ai pas trouvé d’informations récentes) les vaguelettes dont parlent certains analystes économiques ressembleront plutôt à un gros tsunami. Qui sauvera le système bancaire libanais, certainement pas l’Arabie saoudite ni Israël et encore moins les Etats-Unis. Pour rappel la Deutsche Bank, la BNP ou encore Santander ont des offices à Beyrouth.

L’autre point brûlant moyen-oriental est l’affrontement entre les troupes turques du frère musulman Erdogan et l’armée syrienne soutenue par la Russie et à un moindre degré par l’Iran. Cette épidémie virale chinoise est arrivée à point nommé pour que les médias n’en parlent pas. Mais je m’égare ou peut-être suis-je paranoïaque. Je continuerai donc à scruter l’actualité mais pas l’épidémie chinoise qui me paraît être un épiphénomène. À suivre.