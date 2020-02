Pourquoi les cheveux blanchissent (première partie)

La plupart d’entre nous trouvent nos premiers cheveux «gris» vers la trentaine, généralement au niveau des tempes, puis plus tard, sur tout le cuir chevelu. Alors que beaucoup de gens trouvent les cheveux poivre et sel attrayants, d’autres font de grands efforts pour les dissimuler. La règle des cheveux gris est qu’à 50 ans, la moitié de la population a perdu la couleur dans 50% de ses cheveux. Lorsque les chercheurs ont testé cette règle, ils ont constaté que 74% des personnes âgées de 45 à 65 ans avaient les cheveux gris, avec une intensité moyenne de 27% et d’une manière générale les hommes ont plus de cheveux gris que les femmes. Les Asiatiques et les Africains ont moins de cheveux gris que les Caucasiens.

La couleur des cheveux est produite par les mélanocytes, qui migrent dans le bulbe pileux à mesure que les follicules pileux se développent in utero. Les mélanocytes produisent un pigment qui est incorporé dans les fibres capillaires en croissance pour produire des cheveux dans une gamme assez impressionnante de nuances. La couleur des cheveux dépend de la présence et des rapports de deux groupes de mélanines : les eumélanines (pigments bruns et noirs) et les phéomélanines (pigments rouges et jaunes). Alors que les variations du rapport de ces pigments peuvent produire un grand nombre de couleurs et de tons, les frères et sœurs ont souvent une couleur de cheveux étonnamment similaire.

La couleur des cheveux varie selon le site du corps, les cils étant les plus foncés car ils contiennent des niveaux élevés d’eumélanine.. Les cheveux du cuir chevelu sont généralement plus légers que les poils pubiens, qui ont souvent une teinte rouge, en raison de la présence de plus de pigments de phaeomélanine. Une teinte rouge-brune est également courante dans les poils des aisselles, de la barbe, des sourcils et du pubis, même chez les personnes ayant des cheveux essentiellement bruns sur leur cuir chevelu. Les hormones telles que l’hormone stimulant les mélanocytes (MSH) peuvent assombrir les cheveux clairs, tout comme les niveaux élevés d’oestrogène et de progestérone durant la grossesse. Certains médicaments tels que ceux pour prévenir le paludisme peuvent éclaircir les cheveux, tandis que certains médicaments contre l’épilepsie peuvent les assombrir.

Les enfants blonds ont tendance à voir leurs cheveux foncer vers l’âge de sept ou huit ans. Le mécanisme de ce changement de pigmentation est inconnu mais probablement indépendant des hormones sexuelles car cet assombrissement précède la puberté de plusieurs années. Les jeunes parents trouvent souvent que la première couche des cheveux de leur bébé est plus foncée que prévu. Ce n’est que lorsque ces premiers cheveux foetaux sont tombés et remplacés, vers huit à 12 mois, que l’on peut avoir une indication précise de la couleur des cheveux d’un enfant.

Croissance

La croissance des cheveux humains est cyclique. Pendant la phase anagène, les cheveux poussent en continu à raison de 1 cm par mois. L’anagenèse peut durer de trois à cinq ans pour un follicule du cuir chevelu (et d’autres parties du corps) et produire des cheveux qui poussent entre 36 et 60 cm de long. À la fin de la phase anagène, l’activité du follicule pileux s’éteint, la croissance des cheveux s’arrête et reste éteinte pendant environ trois mois. Vers la fin de cette phase de repos (phase télogène), les cheveux correspondant aux follicules éteints tombent et le follicule reste vide jusqu’au redémarrage de la phase anagène du cycle. Ces cycles ne sont pas synchronisés pour tous les follicules pileux. C’est pourquoi la chute des cheveux est en réalité continue. La production de pigments s’allume et s’éteint également au rythme du cycle capillaire. Lorsque les cellules pigmentaires s’éteignent à la fin d’un cycle capillaire si elles ne se réactivent pas avec le début du cycle suivant alors les cheveux deviennent gris puis blancs.

Perdre de la couleur

Les facteurs génétiques semblent être importants pour déterminer quand nous devenons gris. Les jumeaux identiques semblent devenir gris à un âge, un rythme et un schéma similaires, mais les gènes de contrôle n’ont pas encore été identifiés. Il n’y a aucune preuve permettant de lier l’apparition du grisonnement au stress, à l’alimentation ou au mode de vie. Certaines maladies auto-immunes telles que le vitiligo et l’alopécie areata peuvent endommager les cellules pigmentaires et provoquer un grisonnement précoce. Cependant, ces conditions sont rares et ne peuvent expliquer qu’une infime fraction du grisonnement. Le grisonnement précoce se produit dans les syndromes de vieillissement prématuré tels que la progeria de Hutchinson et le syndrome de Werner, où chaque aspect du vieillissement dans le corps est accéléré. Le grisonnement prématuré peut également être observé chez les personnes atteintes d’anémie pernicieuse, de maladie thyroïdienne auto-immune ou de syndrome de Down.

Alors, pourquoi la production de pigments ne redémarre-t-elle pas?

À la fin de chaque cycle capillaire, certains mélanocytes producteurs de pigments sont endommagés et meurent. Si le stock de cellules souches mélanocytaires du follicule pileux peut reconstituer le fonctionnement normal du bulbe pileux, cela permet de maintenir la production de pigments. Mais lorsque le réservoir de cellules souches est épuisé, la production de pigments s’arrête et les cheveux deviennent gris.

Les scientifiques savent depuis longtemps que pour empêcher les cheveux de devenir gris, ils devraient soit prolonger la vie des mélanocytes dans le bulbe pileux – en les protégeant des blessures – soit étendre le réservoir de cellules souches des mélanocytes dans la région supérieure du follicule pileux afin qu’ils continuent de remplacer les cellules pigmentaires perdues.

Un groupe de scientifiques français des laboratoires de recherche de l’Oreal a identifié une nouvelle série d’agents qui protègent les mélanocytes du follicule pileux des dommages pouvant apparaître en fin de cycle capillaire. Ils permettent à la production de pigments de redémarrer dès le début du prochain cycle capillaire. Ces agents agissent en imitant l’action d’une enzyme appelée DOPAchrome tautomerase. Cette enzyme est l’antioxydant naturel du bulbe pileux qui protège les mélanocytes des dommages oxydatifs. En dupliquant les effets de la tautomérase DOPAchrome, le métabolisme et la survie des mélanocytes s’améliorent. Les produits proposés par l’Oreal sont des antioxydants. Les shampooings proposés par la firme l’Oreal n’ont qu’une efficacité très limitée et nous découvrirons pourquoi dans un prochain car la biologie évolue.

Lien. Administration of agents mimicking dopachrome tautomerase (TRP-2) activity for protecting hair follicle melanocytes US Patent #8445004B2, https://patents.google.com/patent/US8445004

Source. Adapté d’un article paru sur le site The Conversation le 16 mars 2015