Réflexions sur une pensée d’André Malraux

De mémoire, je cite Malraux : « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Pendant longtemps je me suis demandé ce que voulait conceptualiser par cette pensée le dandy des arts premiers, habitué des discours glorieux et dont je n’avais, je l’avoue aujourd’hui, pas une opinion très débordante d’enthousiasme à l’époque car il me manquait des éléments de jugement. J’étais en effet encore un jeune étudiant trop préoccupé par mes études pour émettre une opinion adossée sur des arguments équilibrés et documentés. Et pourtant par cette pensée Malraux fut un véritable visionnaire d’une situation qui se réalise sous nos yeux aujourd’hui.

Je mets en garde mes lecteurs car ce billet est le fruit de réflexions qui rassemblent des mois sinon des années d’informations disparates que l’on ne trouve pas toujours exposées en clair dans les flux informatifs dits main-stream car elles sont dérangeantes. Je suis totalement athée et je ne nourris aucune aversion pour quelque religion que ce soit, ce n’est pas mon problème. D’autre part je n’ai strictement aucune sympathie pour un mouvement politique quel qu’il soit. Pour moi le monde politique est corrompu et il fuit les problèmes qu’il constate pourtant chaque jour afin de préserver ses privilèges qu’il s’est attribué à lui-même au fil des années passées. Qu’à l’issue de la lecture de ce billet mes lecteurs se rassurent il ne s’agit que d’un constat de la situation dans laquelle le pouvoir politique français est plongé mais aussi de bien d’autres pays européens et l’issue de cette situation sera explosive.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont révélé, au début de ce nouveau siècle dont parlait Malraux, la nouvelle guerre de religion rappelant en de nombreux aspect celles qui ravagèrent de nombreux pays européens et qui renaît maintenant, les guerres de religion. Les guerres de religion européennes concernèrent le continent de l’Europe à la suite de l’émergence du réformisme symbolisé dans les esprits par Martin Luther et Jean Calvin. La Réforme prônait schématiquement un retour au fondamentalisme chrétien des premiers siècles du christianisme. Le vingtième siècle, traversé par de nombreux troubles, fut marqué par l’émergence du communisme. Alors que les pays européens se « déchristianisaient » progressivement un noyau dur d’évangélistes nord-américains répandait le messianisme, une idéologie commune aux trois grandes religions monothéistes, chrétienne, musulmane et judaïque, dont le fondement est le retour du Messie, idéologie qui n’a cessé de progresser envahissant même l’Europe. Je passerai sur le créationisme que défendent les évangélistes, une monstruosité pour un scientifique, c’est dire à quel point les évangélistes se situent totalement en dehors de la réalité contemporaine, mais c’est une autre histoire …

Ce processus de vide spirituel s’est exacerbé avec la chute de l’URSS dans la recherche d’une nouvelle religion puisque le communisme avait bien prouvé que l’esprit humain a besoin de surnaturel pour son équilibre. Vladimir Poutine l’a bien compris en redorant l’image de la religion orthodoxe. Après le 11 septembre 2001, si les interventions guerrières des Etats-Unis au Moyen-Orient peuvent sembler avoir attisé les haines religieuses entre l’Occident et le monde musulman, il faut néanmoins prendre en considération le fait que les musulmans se cherchent aussi dans une redéfinition plus fondamentaliste de leur religion. C’est ainsi que le wahhabisme avec sa branche prosélyte violente, « export » dirons-nous, le salafisme, est monté en puissance. Il s’agit de la « Réforme » de la religion musulmane comme il y eut la réforme de la religion chrétienne en son temps, un retour aux textes fondateurs dictés par le Créateur voire par l’ange Gabriel, c’est selon.

De même que les guerres de religion furent violentes, les nouvelles guerres de religion issues de l’émergence du wahhabisme sont violentes et le prosélytisme est déjà violent et le sera plus encore à l’avenir. Le XXIe siècle sera donc bien religieux comme l’a prédit Malraux mais il sera violent. On ne peut que constater la mise en place des futurs conflits religieux qui ne manqueront pas d’ensanglanter le berceau européen de la religion chrétienne. Dans tous ces pays européens, depuis la Suède jusqu’à la Belgique et l’Espagne sans oublier la France et la Grande-Bretagne, se mettent en place, en particulier dans les grandes villes, des noyaux durs de musulmans salafistes financés avec des pétrodollars moyen-orientaux. Le christianisme zombie dont parlait Emmanuel Todd dans son ouvrage « Qui est Charlie » n’attend qu’une occasion pour se réveiller et contrer la progression du prosélytisme musulman.

Le XXIe siècle sera donc bien religieux mais sanglant à n’en plus douter. Les politiciens sont désemparés car ils savent qu’une nouvelle guerre de religion ne pourra pas être maîtrisée et, de plus, qu’elle sera nécessairement meurtrière. Enfin, de leur côté, les Evangélistes américains ont exigé une prise de position extrême du gouvernement américain en la personne du Président pour accorder son quitus à Israël pour littéralement atomiser la Cisjordanie dans un apartheid qui ne veut pas dire son nom tout en maintenant un véritable camp de concentration dans la bande de Gaza.

Pour revenir à la France en particulier il faut tout de même constater que l’Etat est terrorisé par une éventuelle explosion de violence. Il sont, comme d’ailleurs en Suède, terrorisés à l’idée d’être traités de racistes, d’anti-musulmans, de fascistes et de je sais plus quels autres noms d’oiseaux s’ils réagissent à la situation totalement dégradée de certains quartiers urbains et sub-urbains. La dite politique de la ville instituée par Sarkozy n’a fait que cacher sous le tapis le problème à coups de milliards d’euros. Et ce sont tous les Français qui paient pour la paix dans les banlieues. Ça ne pourra que très mal se terminer …

Lien. https://www.lesoir.be/art/1136269/article/soirmag/soirmag-histoire/2016-02-29/xxie-siecle-sera-religieux-ou-ne-sera-pas