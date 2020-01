Les marchands de malheur de Davos inaugurent une nouvelle ère moyenâgeuse pour la science du climat.

Il y a quelque chose de sinistre dans l’air sec de la montagne à Davos cette année. Comme toujours, le spectacle est presque burlesque et grotesque : l’élite mondiale est descendue dans la station de ski de luxe dans ses jets privés pour discuter du réchauffement climatique autour de côtelettes de soja indonésiennes poêlées cuites par un célèbre chef végétalien venu du Canada par avion. Mais sous l’hypocrisie minable persiste un mensonge encore plus obscur : un consensus inimaginable sur la façon de «sauver la planète».

Prenez le discours de Greta Thunberg, qui a démenti les chiffres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat concernant les réductions nécessaires des émissions de carbone. « J’ai répété ces chiffres à maintes reprises », a-t-elle lancé alors que les PDG totalement dénués d’intelligence et les apparatchiks de l’ONU écarquillaient les yeux devant l’adolescente activiste vêtue d’un sweat à capuche morigénant capricieusement au sujet des délais manqués et des objectifs ratés.

La stratégie fade et conviviale de Greta est surprenante et cela renforce sa ruse : que la science est incroyablement claire, les actions nécessaires sont incontestables, et que sa tâche est simplement de «continuer à le répéter» jusqu’à ce que nous nous ennuyions.

Naturellement, Donald Trump n’en avait rien à faire. Il a laissé filer cette cascade de relations publiques de brouilleuse de cartes, rejetant les «prédictions de l’apocalypse» et les «prophètes de malheur». À sa manière, le président fulminait en se dissimulant – sinon tout à fait – devant ces affirmations déconcertantes. Le réchauffement climatique se produit, mais la science du climat elle-même est désordonnée, mystifiante et ambivalente. De ce fait la certitude avec laquelle les écolo-guerriers présentent leur cas est donc scandaleusement malhonnête.

Les liens de causalité établis entre le réchauffement climatique et les feux de brousse australiens en sont un exemple. Greta a tweeté son désespoir face à l’échec du monde « à faire le lien entre la crise climatique et les événements météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles comme les « Australian Fires ». Mais la vérité gênante est que les scientifiques n’ont pas définitivement lié les feux de brousse aux seuls changements climatiques. Cela peut être un facteur parmi tant d’autres. L’Académie australienne des sciences elle-même concède: «La croissance démographique, le changement climatique, les températures extrêmes, les sécheresses, les tempêtes, le vent et les inondations se croisent de manières difficiles à démêler.»

La rhétorique trompeuse des feux de brousse raye à peine la surface des problèmes avec ce consensus. « Nous savons parfaitement que les humains sont à l’origine du réchauffement de la planète, a déclaré Sir David Attenborough dans une récente interview à la BBC ajoutant que : c’est maintenant un « moment de crise ». Mais la prose par onomatopées cassantes de Sir David se confond avec les fondements mal assurés de ses affirmations apocalyptiques.

Vous n’avez pas besoin de contester que l’homme contribue au réchauffement climatique pour se demander s’il est sain de parler du problème avec une certitude inébranlable, ou pour demander si la situation est si urgente qu’elle nécessite le gaspillage de milliards de dollars pour y remédier. Les scientifiques n’ont pas incontestablement prouvé que d’autres facteurs n’y contribuent pas non plus. Des études sur la chaleur pénétrant dans les océans par des dissidents comme le physicien israélien Nir Shaviv, par exemple, suggèrent que le Soleil a un effet important sur le changement climatique. Les éco-catastrophistes n’ont pas validé de manière crédible ses conclusions, publiées dans le prestigieux Journal of Geophysical Research.

De telles incertitudes sont importantes lorsque l’on demande aux gens de faire de grands sacrifices au nom de l’objectif du zéro carbone net. Tous nos efforts peuvent ne pas faire de différence de toutes les façons. Mais les opinions contraires ne sont pas autorisées. Certains chercheurs sont effrayés par le passage de l’effort scientifique basé sur la théorie et les preuves à la dépendance à la modélisation prédictive approuvée par l’IPCC. Ici, le culte du « managérialisme » et la manie de l’éco-catastrophisme se sont dangereusement rapprochés, tandis que les bureaucrates universitaires poussent pour des projets de recherche qui attirent des investissements informatiques alléchants.

Comme Galilée et Descartes à la veille des Lumières, les érudits ont trouvé des moyens subtils pour esquiver les soupçons des réactionnaires inquisitoires. Ils publient discrètement des articles sans communiqué de presse, ou avec des encarts «éco-consensuels» incongrus, même si ceux-ci sont souvent en contradiction avec leurs résultats.

Quand la civilisation occidentale est-elle entrée dans ce nouvel âge des ténèbres ? Les scènes effrayantes de la prestation manichéenne de Greta à Davos offrent un indice. Le managérialisme, une idéologie qui a rempli le vide créé par l’effondrement du communisme et la désillusion post-soixante-huit avec le capitalisme de marché, infecte tous les coins de la société. L’astuce est que la survie de ce managérialisme repose sur le déni flagrant de la complexité chaotique dont il se nourrit. Il considère que tous les problèmes (comme toutes les sociétés) partagent plus de similitudes que de différences et peuvent donc être résolus par des processus génériques optimisés.

Ainsi, des militants comme Greta réduisent le changement climatique à une maladie clairement diagnostiquée qui peut être traitée en respectant des délais précis, tandis que le reste d’entre nous paie la facture. Et donc nos élites – qui partagent la même conviction arrogante qu’ils sont en possession de toute l’expertise pour faire face aux subtilités de la Terre refusent ardemment de reconnaître tout ce qui met en doute les «faits» établis. Malheureusement, jusqu’à ce que l’ère de ce managérialisme s’effondre sur elle-même, nous serons tous prisonniers de cette illusion.

Article de Sherelle Jacobs paru sur The Telegraph