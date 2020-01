Brève. L’éthique des examens médicaux de virginité ?

Si vous suivez le rappeur américain T.I. (illustration) sur les réseaux sociaux, vous savez qu’il a des opinions non conventionnelles sur les femmes. Par exemple, interrogé sur les aspirations présidentielles d’Hillary Clinton, il a déclaré que le monstre du Loch Ness avait de meilleures chances d’être élu: «le monde n’est pas encore prêt».

Cela, naturellement, lui a attiré de nombreux sarcasmes, mais ce n’était rien comparé à son aveu qu’il accompagnait sa fille, maintenant âgée de 18 ans, chez son gynécologue chaque année pour vérifier si elle était encore vierge. «Juste après l’anniversaire que nous célébrons», T.I. a déclaré lors d’une interview en podcast. «Habituellement, comme le lendemain de la fête, elle apprécie ses cadeaux. Je mets une note collante sur la porte: «Gyno. Demain. 9H30».

Sa fille a réagi au tumulte en le désabonnant sur Twitter et Instagram.

Les législateurs de New York ont également réagi en introduisant une loi interdisant aux médecins d’effectuer des examens de virginité. « La procédure invasive d’un examen de virginité viole la sainteté et la pureté d’une femme« , a déclaré la sénatrice Roxanne Persaud. «Qu’il s’agisse d’une enfant ou d’une adulte, cela viole non seulement les motivations morales, mais aussi la vie privée d’une femme et de son médecin».

Cependant, la bioéthicienne Bonnie Steinbock soutient dans le blog du Hastings Center que légiférer n’est pas la bonne réponse. Elle convient que les tests de virginité sont moralement répréhensibles pour un certain nombre de raisons – à part le fait qu’ils ne sont pas fiables.

Cet objectif n’est pas atteint par une loi interdisant les tests de virginité, mais en communiquant le fort consensus professionnel interdisciplinaire sur l’importance d’une communication ouverte et honnête entre les parents et les enfants sur le sexe, le respect des parents pour les nouvelles attitudes des adolescents et les droits de ces adolescents à la confidentialité médicale et à leur vie privée.

Source : BioEdge. Autre lien :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3153128/