Les déviants sexuels sont la nouvelle classe américaine privilégiée

Remarque liminaire. Que mes lecteurs ne m’accusent pas d’anti-américanisme primaire : ce billet est une traduction fidèle d’un article de Paul Craig Roberts paru sur son blog le 21 décembre 2019. Le sujet de ce billet constitue, s’il fallait en énumérer bien d’autres, un élément de preuve confortant l’ouvrage d’Emmanuel Todd « Après l’Empire » paru en 2002 dans lequel l’auteur prévoit la chute de l’Empire américain. Compte tenu de la situation sociale des USA – 100 millions de chômeurs ou précaires dont 50 millions ne survivant que grâce à l’aide alimentaire fédérale, racisme rampant anti-noir et anti-hispanique, usage de drogues illicites, surendettement inquiétant et, sujet de l’article de PCR, déviance morale – il suffira d’attendre quelques dizaines d’années pour assister à la désagrégation de la société américaine. Les conséquences mondiales seront probablement violentes. Commentaires en italiques et entre parenthèses.

L’Eglise unifiée du Christ à Ames dans l’Iowa, pour des raisons inconnues, a arboré un drapeau LGBTQ de perversion sexuelle. Un immigrant d’origine hispanique de 30 ans l’a enlevé et l’a brûlé. Pour ce « crime » il a été condamné à 16 ans de prison. En réponse aux collégiens et aux provocateurs qui brûlaient le drapeau américain pendant les manifestations contre la guerre du Vietnam, le Congrès adopta la « loi sur le drapeau » de 1968 qui autorise l’emprisonnement de ceux qui brûlent ou souillent le drapeau américain pour une durée n’excédant pas une année. Qu’est-il arrivé à l’Amérique pour que le fait de brûler un drapeau de perversion sexuelle soit 16 fois plus grave que de brûler le stars & stripes ? Comment cela peut-il être possible dans un Etat classé « socialiste » (vote pour le parti démocrate) (lien) ?

Presque quotidiennement en Occident une personne est mise à la porte de son travail parce qu’elle a twitté qu’il n’y a que 2 sexes. L’un des cas le plus récent est celui, au Royaume-Uni, du licenciement de Maya Forstater, travaillant dans une association caritative qui a été licenciée parce qu’elle a fait part de sa conviction qu’il n’y a que deux sexes et que c’est immuable (lien).

C’est devenu plus qu’une croyance, c’est un énoncé de fait, de vérité. Il n’y a aucune preuve scientifique d’un troisième sexe (ni d’un quatrième), encore moins des centaines de « genres » qui ont été déclarées par des centaines de personnes tout à fait stupides, sans aucune capacité intellectuelle ni aucun accomplissement sociétal connu. Les hermaphrodites sont considérés comme des anomalies, une défaillance de la nature. Quand un écrivain distingué et un acteur célèbre ont voulu prendre la défense de Maya Forstater ils ont été hués, traités de tous les noms et ont été arrosés d’excrément humains (liens).

Le monde occidental a perdu le nord. Il y a quelques jours un ingénieur supérieur de Google, un homme blanc, a été licencié pour avoir publié un tweet dans lequel il disait tout simplement la vérité, que les hommes et les femmes sont bons dans pour différentes choses et excellent dans différents domaines. Sa déclaration, un fait scientifique prouvé, a violé les sentiments des féministes qui soutiennent qu’il n’y a pas de différence entre les capacités des hommes et des femmes. Si les femmes n’excellent pas dans les domaines masculins c’est alors la preuve ipso facto que les femmes sont victimes de discrimination. Cette affirmation ne fonctionne pas pour les hommes qui n’excellent pas dans le domaine des femmes. En d’autres termes les hommes ne peuvent pas prétendre qu’ils ne réussissent pas aussi bien dans le domaine des femmes parce qu’ils sont victimes de discrimination.

En affirmant que les hommes et les femmes sont égaux à tous égards, les féministes ont détruit les sports féminins. Les hommes ont désormais le droit trans-genre de se déclarer femmes et de rivaliser avec les femmes dans les disciplines sportives. De nombreuses stars du sport féminin, comme Maria Sharapova, tenniswoman qui a remporte 5 fois le Grand Chelem, ont protesté contre cette absurdité et ont été dénoncées et forcées de s’excuser d’avoir douté que les hommes sont vraiment des femmes même si ces femmes auto-proclamées ont un pénis et des testicules et la force musculaire des mâles. Il est donc évident que les résultats des hommes qui concourent en tant que femmes dans les compétitions sportives montrent clairement que les deux sexes ne sont pas égaux à tous les égards comme l’ignorent les féministes radicales ignorantes. Ces attaques contre les femmes ne proviennent pas des hommes mais des féministes elles-mêmes et des trans-genres présumés.

Quel type de société est devenu l’Occident quand des déclarations absolument ridicules ont préséance sur tous les faits scientifiques et anatomiques connus ? Comment est-il possible qu’aux Etats-Unis et en Europe une personne soit emprisonnée pour ne pas croire que son sexe est indépendant de son corps anatomique ?

Une société aussi folle ne mérite plus d’exister ! Sa fin est proche …

