Les couettes garnies de duvet … danger !

À l’approche de l’hiver – on y est officiellement depuis ce samedi 21 décembre – pour ne pas trop aggraver le réchauffement climatique (c’est de l’humour) les bons citoyens choisissent pour dormir de ne pas forcer sur le chauffage de leur chambre et alors ils se pelotonnent dans la position du foetus sous une couette. Chers lecteurs ne vous souciez pas de votre serviteur, ce 21 décembre à 21 heures, quand j’écrivais ce billet la température était encore de 25 degrés dans mon modeste meublé, toutes fenêtres ouvertes, ici à Tenerife. Et la nuit j’utilise une couette légère synthétique, c’est tout à fait suffisant. Mais dans les contrées plus septentrionales où les températures hivernales deviennent inhumaines les couettes sont plus épaisses et elles sont garnies de plumes ou de duvet. Il ne faut pas rêver ce n’est pas du duvet d’eider mais très prosaïquement du duvet de poulet d’élevage comprenant aussi des plumes de ces mêmes poulets qui ont été traitées industriellement pour ressembler à du duvet.

Jusque là pas de souci sauf que de plus en plus de médecins s’inquiètent d’inflammations pulmonaires provoquées par les micro-particules relachées par ce « duvet ». Les symptomes ressemblent à une allergie avec le souffle court et une toux rauque. Le médecin questionne alors son patient et lui demande s’il a un animal de compagnie comme un chat ou un oiseau, mais très rarement il lui demande s’il connait la nature du remplissage de la couette qu’il utilise pour dormir confortablement la nuit. Le patient va subir toutes sortes d’examens qui seront majoritairement non concluants et le médecin traitant prescrira au final des anti-inflammatoires stéroïdiens.

Le problème est cependant beaucoup plus préoccupant car l’inflammation pulmonaire provoquée par la poussière de plumes de gallinacés peut provoquer à la longue une destruction partielle de l’épithélium pulmonaire et exposer la personne exposée à des infections pouvant être fatales. Une étude de cas réalisée à l’hôpital d’Aberdeen (voir le lien) a conduit le corps médical à étudier en détail les anticorps d’un patient sévèrement atteint d’une inflammation pulmonaire inexplicable et ils ont découvert qu’ils étaient dirigés contre certaines protéines de plumes d’oiseau. Comme le patient n’avait pas d’oiseau comme animal de compagnie les médecins ont donc identifié le coupable : la couette garnie de duvet de vulgaire poulet.

Inutile de jeter votre couette emplie de duvet pour affronter le froid et en même temps respecter le climat (encore de l’humour), il n’est pas écrit que vous deveniez allergique à ce duvet, mais en cas de doute …

Source : BMJ case report, doi : 10.1136/bcr-2019-231237