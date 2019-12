Il y eut en Suisse un précédent dans la cogénération avec les usines de Beznau et de Gösgen qui assurent en hiver le chauffage de 11 villes avec un réseau de plus de 130 kilomètres de lignes calorifugées d’eau chaude mais cet exemple suisse fut rarement suivi. Dès 1969 la centrale nucléaire de Beznau comprenant deux réacteurs PWR de chacun 365 MWe assura le chauffage de nombreuses villes alentour. Il est en effet stupide de rejeter dans l’atmosphère ou les rivières la chaleur produite par les réacteurs sans aucune valorisation. C’est d’ailleurs le même cas de figure avec les centrales électriques utilisant du charbon comme combustible. Bref, la Chine, préoccupée par les problèmes de pollution catastrophique des grandes villes, a décidé d’utiliser cette chaleur perdue pour chauffer 700000 m2 de logements de de bâtiments publics de la ville de Haiyang.

L’usine de Haiyang, située en bord de mer, comprend deux réacteurs AP1000. L’eau de refroidissement de la vapeur en sortie de turbines produit aussi de la vapeur dans des échangeurs de chaleur qui est alors envoyée dans d’autres échangeurs de chaleur secondaires situés dans divers quartier de la ville de Haiyang, elle-même située sur la côte sud de la péninsule de Shandong qui fait face à la péninsule coréenne. L’ensemble de l’équipement a été installé par la firme Mitsubishi Hitachi Power System (MHPS) dans le cadre de la construction des deux réacteurs AP1000 d’une puissance nominale pour chacun d’entre eux de 1250 MWe.

Cette réalisation permettra d’éviter de brûler dans les foyers et les bâtiments publics 23000 tonnes de charbon évitant ainsi d’émettre 222 tonnes de suie, 282 tonnes d’oxydes de soufre, 362 tonnes d’oxydes d’azote et 60000 tonnes de CO2 chaque année. À la fin de l’année 2021 la totalité de la ville de Haiyang sera chauffée par la chaleur résiduelle de la centrale nucléaire.

L’extension du réseau de vapeur sur un rayon de 100 kilomètres permettra ensuite de chauffer 30 millions de m2 de surface de logements avec les 4 autres unités AP1000 programmées sur le même site et dont la construction vient d’être initiée. L’unité 2 de la centrale de Haiyang sera connectée au réseau en Janvier 2020 et produira de la vapeur pour assurer le chauffage urbain dès cette date. La Chine a résolument pris des dispositions drastiques pour réduire la pollution des grandes villes en généralisant la cogénération à partir des centrales nucléaires. En effet de nombreux foyers chinois utilisent toujours du charbon pour se chauffer et cuisiner car ce charbon est le combustible le moins coûteux et ceci malgré une législation de plus en plus stricte.

Outre le chauffage urbain SDNPC (Shandong Nuclear Power Company) a décidé d’installer sur le même site une usine de dessalage de l’eau de mer pour sécuriser l’alimentation en eau de la ville et des industries qui s’y trouvent. Le dessalage de l’eau de mer est beaucoup plus efficace avec de l’eau préchauffée et il s’agit ici d’une autre forme de cogénération dont bien des pays devraient s’inspirer comme par exemple la centrale électrique de Koeberg (construite par la France) à proximité de la ville du Cap en Afrique du Sud qui manque chroniquement d’eau.

Sources : World Nuclear News et MHPS, illustration State Power Investment Corporation