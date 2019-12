Qui gouverne le monde ? Explications d’Hugo Salinas-Price

Par souci de brièveté, et parce qu’il ne s’agit pas d’un article scientifique, mais de l’examen d’un thème qui doit être traité avec le moins de mots possible, il est nécessaire de procéder à des généralisations radicales.

Depuis l’aube de l’histoire jusqu’à des temps relativement récents, l’humanité était gouvernée par des rois dont la volonté était la loi. Les rois étaient soutenus par des prêtres qui affirmaient que le pouvoir royal était institué divinement. Ainsi, les rois étaient régulièrement considérés par leurs sujets comme des demi-dieux. L’un des droits exclusifs dont les rois ont joui au cours de l’histoire est la création de monnaie. Les historiens attribuent à Crésus, roi de Lydie (une région de l’actuelle Turquie) la frappe des premières pièces d’or, qu’il a utilisées pour inciter ses soldats à se battre. C’était aux alentours de 500 avant l’ère présente. L’or, et non l’argent, a été la première monnaie utilisée par l’humanité, car l’or était trouvé abondamment sous une forme presque pure dans certains lits de rivières, alors que l’argent devait être obtenu en transformant des minerais argentifères, activité qui a été postérieure à celle de l’utilisation de l’or. Aujourd’hui, de petites quantités d’or peuvent encore être trouvées dans les lits des rivières.

Dans l’Antiquité, la production d’or et d’argent était considérée comme une activité sacrée exercée par des prêtres. Par exemple, Jules César (100 – 44 avant JC) a obtenu son premier poste politique en tant que Pontifex Maximus, c’est-à-dire «Grand prêtre» chargé de la Monnaie romaine.

Le droit divin des rois de gouverner était incontesté jusqu’à la fin du Moyen-Âge en Europe. Les rois de France étaient devenus rois depuis des siècles par la cérémonie d’onction avec un baume sacré, qui leur était appliquée lors d’une cérémonie solennelle à la cathédrale de Reims. L’introduction de l’invention de l’imprimerie en Europe par Gutenberg en 1452 a été à l’origine de la lecture massive de livres, qui étaient auparavant le privilège du sacerdoce et des riches, qui ont pu acheter un petit nombre de livres manuscrits et très coûteux. L’une des conséquences de cette lecture des livres a été que l’autorité de l’Église catholique romaine a commencé à être mise en cause par certains penseurs, notamment par Martin Luther. Luther se déclara finalement tout à fait comme l’ennemi de l’Église catholique, ce qui conduisit à la création du protestantisme. La conséquence pour l’Europe a été une série de guerres sanglantes de religion.

Puisque c’était l’Église catholique qui « consacrait » les rois de l’Europe avec l’huile sainte et leur conférait le droit divin de régner, le schisme du christianisme a eu pour effet d’affaiblir le respect des populations d’Europe pour leurs rois. À tous les âges précédents, sous les «bons» rois et les «mauvais» rois, Leurs Altesses ne considéraient jamais comme sa mission de gouverner afin que la pauvreté et la misère soient éliminées de la vie humaine. C’est ainsi que le fameux Sir Thomas More, en désaccord avec son monarque Henri VIII, écrivit un livre, « Utopia », dans lequel il parlait d’un pays où l’or était éliminé en tant que monnaie et utilisé pour fabriquer des « pots de chambre ». Dans » Utopia « la joie et la prospérité universelles régnaient en maîtres. Cette fiction de Thomas More devenait ainsi l’une des premières remises en question de l’utilité de la monnaie.

Un exemple notable de l’effet du protestantisme sur le règne des rois est la révolution puritaine en Angleterre. Les puritains dirigés par Oliver Cromwell ont décapité leur roi, Charles Ier, en 1649. Entre autres raisons, il était méprisé par les puritains parce qu’il était trop conservateur à l’égard de la «prérogative royale» et les puritains voulaient quelque chose de nouveau, une «conscience sociale» et de meilleures institutions pour la promotion d’une société meilleure. Avec le temps, l’âge de la raison du XVIIIe siècle est apparu. Les grands penseurs de l’Europe – et des rebelles américains dans les colonies royales anglaises d’Amérique du Nord – ont examiné l’institution de la royauté et ont conclu que la raison devait être primordiale dans les affaires politiques et que les rois n’avaient aucun droit divin. C’était un point de vue rationnel.

La conséquence de cette «illumination» créée par le siècle de la raison, dit aussi « des lumières » a été la Révolution française de 1789, au cours de laquelle le roi de France Louis XVI et sa reine Marie-Antoinette ont été soigneusement décapités au moyen de la guillotine récemment inventée.

En dépit de la Révolution française, certaines parties de l’Europe ont continué à être gouvernées par des rois jusqu’en 1914. Cependant, la nouvelle façon de les considérer a progressivement réduit l’importance et le pouvoir des monarques restants de l’Europe. Ils n’étaient plus considérés avec la crainte indiscutable des populations qu’ils gouvernaient. La pensée des intellectuels de la Révolution française avait changé les choses pour toujours : les rois n’étaient plus des créatures semi-divines.

Il est important de comprendre la nature de la transformation politique survenue et que peu de penseurs ont peut-être remarquée : la Révolution française a changé la perception de l’origine de l’autorité. Dans toute l’histoire et jusqu’à la Révolution française de 1789, l’autorité était reconnue comme «originaire d’en haut», c’est-à-dire du souverain nommé par Dieu, qui gouvernait de droit divin et dont le moindre mot était « la » loi qui devait être respectée par les gens « en dessous » de lui. L’une des fonctions du souverain était de déterminer et de créer le système monétaire que son peuple devait utiliser. Il n’était nullement en son pouvoir de créer une situation dans laquelle la pauvreté et la misère devaient être éliminées parmi ses sujets, le peuple « d’en bas ».

Les penseurs de la Révolution française ont renversé cet ancien système royal en déclarant que l’Autorité ne pouvait provenir d’aucun être humain considéré comme un roi. Ils ont maintenu – et c’est une position qui subsiste encore aujourd’hui – que « l’autorité vient d’en bas », c’est-à-dire du peuple, qui institue des gouvernements afin d’améliorer les conditions sociales et d’éliminer progressivement la souffrance et le désir parmi eux, le « peuple d’en bas ». C’est l’acceptation de l’autorité comme émanant d’en bas qui valide toutes les lois du monde aujourd’hui, par le décompte des voix. Le pouvoir de légiférer émane de la majorité des voix des électeurs inscrits, favorisant les candidats aux élections.

«L’autorité provenant d’en bas» est le principe de la démocratie et, aujourd’hui, pour qu’une nation soit acceptée par les autres nations du monde, elle doit être une démocratie. Il ne reste que quelques rois dans le monde, mais ce ne sont guère que des têtes bien-aimées, sans aucun pouvoir. Il y a peut-être aussi quelques dictateurs, mais ils se retrouvent vite ostracisés et ont tendance à avoir une vie courte.

Tous les gouvernements, quelles que soient les conséquences de leurs actions, sont aujourd’hui fondés sur le principe suivant: «L’autorité provient d’en bas». Telle est la situation du monde d’aujourd’hui, et c’est l’héritage que nous ont laissé les penseurs du 18ème siècle.

Une conséquence énorme de cet héritage a été peu notée, voire pas du tout :

Les rois régnaient de manière absolue, par droit divin. et leur règne ne cessait qu’avec leur mort. D’autre part, les gouvernements élus vont et viennent, car ils répondent aux caprices des électeurs. Les présidents entrent en fonction et quittent leurs fonctions après la fin de leur mandat. La présence des hommes et des femmes au Congrès est transitoire : les politiques validées par un Congrès sont régulièrement rejetées par le Congrès suivant. De par leur nature même, les gouvernements du monde entier sont aujourd’hui composés de personnes élues dont la présence est transitoire et les décisions politiques des congrès ne peuvent en aucun cas aboutir à une législation cohérente et permanente.

«La nature a horreur du vide» est un principe de physique qui s’applique également en politique, car le vide de l’autorité qui caractérise la démocratie est comblé par une autre puissance, une puissance non élue dont la présence est mondiale et dont les intérêts sont permanents. Les penseurs éminemment raisonnables et bien intentionnés de «l’âge de la raison» qui ont éliminé les rois, ne se sont apparemment pas souciés de l’existence et des intérêts permanents et pernicieux de cette puissance, la puissance qui régit notre monde aujourd’hui.

Quelle est cette mystérieuse puissance qui annule en silence tous les congrès élus du monde et veille à ce qu’aucune législation ne puisse mettre en péril ses propres intérêts? Ce pouvoir est dévolu aux banques internationales du monde. Les présidents vont et viennent et sont oubliés, les législateurs vont et viennent et sont oubliés, les ministres vont et viennent et sont oubliés, mais les banques internationales restent, leur personnel change avec le temps, mais pas leurs intérêts. Toutes les institutions ont tendance à changer pour s’adapter aux changements dans les institutions sociales de l’époque. Mais pas les banques internationales.

Grâce à l’élimination des rois et à leur droit royal de créer de l’argent, et à leur substitution par des démocraties faibles et vacillantes à travers le monde, les banques internationales se frayèrent un chemin vers la souveraineté réelle aux XIXe et XXe siècles. Ce sont les banques internationales qui gouvernent aujourd’hui notre monde. Les gouvernements démocratiques ne sont rien de plus que des institutions décoratives pour masquer la véritable autorité qui réside dans les banques internationales. Fidèles à leur fonction de souverains, de fait, de notre monde, les banques internationales décident quel est l’argent que le monde utilisera, et elles le publient elles-mêmes à leur guise, pour conserver et accroître leur pouvoir. Bien sûr, elles font tout cela dans le but évident d’améliorer les conditions économiques des multitudes.

L’histoire raconte qu’il y a eu dans le passé de « mauvais » rois et de « bons » rois – ceux qui veillaient au bien-être de leurs sujets, dans la mesure de leurs moyens. Mais les banques internationales sont des monstres impersonnels, en ce sens qu’elles n’ont aucun respect pour les intérêts de l’humanité : elles ne se soucient que de leur propre intérêt, qui est de conserver le plus de pouvoir possible.

L’argent réel – en or et / ou en argent – s’est révélé au fil du temps comme un obstacle au pouvoir illimité dont jouissent les banques internationales. Elles ont donc éliminé l’argent réel et se sont endettées dans le monde entier avec de la fausse monnaie. À tel point que la dette mondiale risque de s’effondrer – tout en affirmant que leurs programmes inflationnistes sont essentiels au «progrès et au développement économique». La cupidité sans restriction des banques internationales sera leur perte et laissera notre monde totalement prostré et appauvri.

Notes. Hugo Salinas-Price, né en 1932, est un affairiste mexicain qui a créé la chaine de vente de détail d’appareillages électriques et électroniques Elektra. Il est, outre un grand philanthrope dans son pays, un analyste financier très écouté au Mexique et également aux USA (illustration). Article de Salinas-Price repris par Paul Craig Roberts sur son blog.