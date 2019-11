Commentaire au sujet des « Quarante cinq déclarations … »

J’avais laissé sur mon blog cette traduction de commentaires qui m’ont donné la nausée seulement pour information destinée à mes fidèles lecteurs en ayant pris soin de ne pas prendre position. J’ai cru comprendre que j’étais classé dans la catégorie des « fascistes » pour avoir osé insérer ces ignominies. N’importe qui aujourd’hui traite n’importe qui de fasciste pour n’importe quelle raison sous le prétexte qu’on est pro-nucléaire ou climato-sceptique … serais-je donc triplement fasciste, réactionnaire et en prime obsédé sexuel parce que j’ose parler de sexe sur ce blog et remettre en question la théorie du « genre » ? Ce que je défends avant toute chose c’est ma liberté d’expression et je continuerai ainsi tant que je serai capable d’écrire. J’ai écrit plus de 3000 billets sur ce blog et un autre millier continuera à déranger tous ceux qui se sont mis eux-mêmes dans la moulinette de la conformité du « vivre-ensemble » crypto-marxiste (allusion au film The Wall d’Alan Parker sorti en 1982).

Reprenons donc le sujet de ces « déclarations ». Si on doit atteindre une stabilisation de la population au niveau mondial, seule la croissance économique, technique et culturelle peut favoriser une diminution spontanée de la natalité. L’éducation fait partie de cette longue marche vers une maîtrise de la fécondité. J’avais laissé un billet au sujet de l’urgence que constitue l’électrification de l’Afrique sub-saharienne car la disponibilité en énergie constitue un facteur de développement essentiel pour qu’en une ou deux générations le taux de natalité diminue. Les pays occidentaux sont une exemplaire illustration de ce phénomène d’amélioration du niveau de vie sur la fécondité. Dans de nombreux pays « sous-développés » (excusez-moi d’utiliser ce qualificatif que je n’apprécie pas) les enfants représentent pour les familles un capital humain. Les enfants sont une main-d’oeuvre gratuite pour aller chercher de l’eau, gratter la terre pour la rendre cultivable, collecter du bois de chauffage et éventuellement travailler dans les mines pour rapporter quelques pièces dans la maigre cagnotte de la famille. Avec une amélioration des conditions de vie quotidiennes, les enfants ne représenteront plus, à terme, ce capital humain indispensable pour que des familles entières subsistent tant bien que mal.

Toutes ces 45 déclarations sont issues d’occidentaux et la plupart d’entre eux ne sont jamais allé visiter un quelconque pays africain, ce que j’ai fait au Cameroun en allant dans des localité reculées au milieu de la forêt sans électricité. Dans des bourgades isolées qui n’ont rien à voir avec Douala, la capitale économique du pays, l’électricité est intermittente quand un réseau existe. J’ai assisté à une fête lors d’un mariage dans ce village, il y avait un groupe électrogène pour assurer un éclairage suffisant, et j’ai été étonné de constater qu’il y avait beaucoup plus d’enfants que d’adultes. Je dirais de mémoire une proportion de trois enfants par adulte. Pourtant le Cameroun est considéré comme un pays « presque » développé.

Malgré l’assouplissement de la politique de l’enfant unique en Chine, compte tenu de l’amélioration récente de la vie quotidienne dans ce pays, je doute que le taux de natalité atteigne à nouveau un jour 2 enfants par femme féconde. La population de ce pays, avec le concours de sa course vers la modernité qui a fait sortir de la pauvreté plus de 700 millions de personnes, n’augmentera plus et comme l’Allemagne, l’Italie ou le Japon la population vieillira inexorablement. Le progrès technique, le confort quotidien, l’électrification de la moindre bourgade auront vaincu le taux de natalité délirant de l’après-révolution culturelle chinoise. Que tous ces occidentaux nantis, adeptes du malthusianisme et des thèses du Club de Rome, cessent, quel que soit le prétexte qu’ils mettent en avant, de faire des déclarations nauséabondes que j’ai osé laisser sur mon blog, qui a pour mission d’informer quand je juge qu’il est nécessaire de le faire. Bonne lecture à tous ceux qui ont choisi de continuer à lire mon blog.